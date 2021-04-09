Многие напоминают столбы: как в Минске после весенней обрезки выглядят деревья и что говорят нормы

Деревья на территории госпиталя МВД. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждый год в Минске обрезают деревья. В парковых зонах этим занимается «Минскзеленстрой», во дворах - ЖЭСы.

Около филармонии деревья обрезали несколько лет назад. Вот как они выглядят сейчас. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Детская площадка на Пулихова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обрезанные деревья напоминают столбы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

То, как производятся эти «омолаживающие» обрезки, часто вызывает вопросы у горожан. Мол, неэстетично.

Общежития на проспекте Пушкина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Деревья на территории госпиталя МВД. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В июле 2020 года было принято постановление Министерства ЖКХ Беларуси, которое утвердило Правила содержания озелененных территорий. Теперь нельзя обрезать все деревья так, чтобы от них оставался только «столб» без веток кроны. Омолаживающая обрезка может проводится только у ивы, тополя, липы. Причем, чем старше дерево, тем меньше должна быть обрезка. Обрезка проводится с октября по апрель и не одномоментно, а постепенно в течение 2-3 лет.

Обрезанные деревья напоминают столбы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обрезка деревьев "под столб" на проспекте Пушкина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фотокорреспондент «Комсомолки» прогулялся по городу и сфотографировал, как выглядят обрезанные сейчас деревья.

Обрезка деревьев "под столб" на проспекте Пушкина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вот так выглядят деревья, обрезанные пару лет назад. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Детская площадка на Пулихова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждую весну коммунальники проводят ревизию деревьев в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обрезанные деревья напоминают столбы. Фото: Павел МАРТИНЧИК