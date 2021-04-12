Компания MEGATOP представляет лимитированную коллекцию SPACE PACK от X-PLODE™, приуроченную к 60-летию первого полета человека в космос!

Язеп Дроздович – личность многогранная. Его часто называют белорусским Леонардо да Винчи. Он ни на кого не похожий гений, в картинах которого удивительным образом переплелись любовь к родным краям и… космосу.

Именно космос, переосмысленный сквозь призму творчества Язепа Дроздовича, стал основой для конструктивного и цветового решения кроссовок SPACE PACK. В дизайне отражены образы, цвета, формы, присутствующие в картинах художника. А при производстве обуви из коллекции использованы современные материалы и прогрессивные технологии. Поэтому кроссовки из коллекции SPACE PACK - это стильное и функциональное решение, которое органично впишется в любой образ.

Подробнее о коллекции:

В дизайне кроссовок воплотился аллегорический образ края Сатурна (картина «НАД ПРОПАСТЬЮ… ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА КРАЮ КОЛЬЦА САТУРНА»)

Оригинальная комбинация цветов, игра геометрических форм, футуризм - фантазийный дизайн этой пары выходит за грань земной реальности.

Особенность модели - 2 съемных ярлычка с вышивкой (темной и яркой), которая повторяет сюжет иллюстрации. Стильные кроссовки будто специально были созданы для покорения просторов космоса!

Основные характеристики:

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, СТЕЛЬКА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ MEMORY FOAM, СЪЕМНЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ШНУРКИ (ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ), СЪЕМНЫЕ ЯРЛЫЧКИ С ВЫШИВКОЙ

Завораживающую архитектуру здания, которое, как утверждал сам Дроздович, он увидел во сне, дизайнеры отразили в силуэте кроссовок. (картина «АСТРАН-ОБСЕРВАТОРИЯ С КВАДРАНТОМ НА КОЛЬЦЕ САТУРНА»).

Ярко-оранжевые акценты, перфорация, подошва зигзагообразной формы делают эту модель очень выразительной.

Кроссовки настолько легкие и удобные, что их не захочется снимать.

Основные характеристики:

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, СТЕЛЬКА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ MEMORY FOAM, ПРЕВОСХОДНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ПЕТЛИ ДЛЯ УДОБСТВА НАДЕВАНИЯ

Вдохновением для этой модели кроссовок стал фантастический пейзаж любимой планеты художника (картина «ВИД ПОД КОЛЬЦОМ НА ПЛАНЕТЕ САТУРН»).

Широкие, плавные формы деталей наводят на мысли о кольцах Сатурна, а цветовая гамма подчеркивает космический дизайн.

Светоотражающие элементы делают пару практичной в темное время суток. Легкая подошва с амортизацией снижает ударные нагрузки на ноги и позвоночник во время ходьбы.

Основные характеристики:

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, СТЕЛЬКА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ MEMORY FOAM, ПРЕВОСХОДНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ, ПРИПОДНЯТЫЙ НОСОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТРАВМ

Информация по МТ X-plode:

Под X-PLODE™ создают коллекции анонимные дизайнеры по всему миру, свободные от рамок модной индустрии, которые ставят на первое место дизайн, делая его доступным всем, а не избранным.

SPACE PACK - лимитированная коллекция кроссовок бренда X-Plode™. При ее создании дизайнеры взяли за основу картины белорусского художника Язепа Дроздовича из серии «Жизнь на Сатурне». В результате модели получили футуристичный силуэт, оригинальную цветовую гамму и функциональность, выходящую за рамки обычной спортивной обуви.

Кроссовки продаются в дизайнерской упаковке Space Pack, иллюстрированной зарисовками Солнечной системы из книги Я. Дроздовича «Нябесныя бегi». Это еще раз подчеркивает философию линейки - в такой обуви можно отправляться покорять космос!