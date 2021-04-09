Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 апреля 2021 года: подготовка к третьей волне, количество привитых белорусов и стартап, который узнает»пневмонию по снимку

Стало известно, сколько белорусов уже начали вакцинацию Фото: Павел МАРТИНЧИК

Судя по статистике Министерства здравоохранения Беларуси, ситуация с заболеваемостью в стране стабильная. По последним данным, опубликованным 8 апреля, за сутки было выявлено 1 тыс. 272 новых случая COVID-19. Выписанных из больниц больше, чем заболевших - 1 тыс. 379 человек. При этом число умерших за сутки не сокращается - по последней официальной информации, в больницах скончались 10 человек с коронавирусом. Всего за период распространения COVID-19 в Беларуси подтверждено 2 тыс. 324 смерти. А заразились коронавирусом с начала пандемии в стране 331 тыс. 808 человек, из них 322 тыс. 223 пациентов выздоровели.

Глава Минздрава рассказал, сколько белорусов уже начали вакцинацию и почему в стране не используют Pfizer

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал о ходе вакцинации против коронавируса в республике. По последним данным, первый компонент прививки получили уже 92 тысячи человек.

- При этом вакцина есть, 100 тысяч пошло в регионы. Мы купили последнюю российскую вакцину и 15 или 16 апреля мы выпустим первую вакцину, которая сделана технологически на розлив, - заявил Пиневич. По словам главы Минздрава, сейчас в Беларуси массово применяются три вакцины против COVID-19. Кроме «Спутник V», это вторая вакцина российская и китайский препарат. Использовать AstraZeneca в ведомстве пока не рискнули, а цена Pfizer слишком высока для массовой вакцинации, при том, что его эффективность примерно такая же, как у «Спутника».

Пиневич - о готовности здравоохранения Беларуси к третьей волне COVID-19

Сфера здравоохранения Беларуси готова к третьей волне COVID-19, заявил 8 апреля министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он призвал всех вакцинироваться и по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, обрабатывать руки. Причем, не только в медучреждениях, но и в магазинах, транспорте.

Начальник гомельского областного управления здравоохранения области Николай Куденьчук также прокомментировал ситуацию. По его словам, пока волна на подступах, специалисты должны рассчитать наличие СИЗов, дезсредств и лекарственных средств.

Белорусы запустили сервис, который выявляет бессимптомную пневмонию на основе снимка

Сервис, позволяющий выявить бессимптомную пневмонию по цифровому снимку, создали белорусский стартап Covid-Ray и облачный провайдер IBA Cloud. По данным разработчиков, он позволяет поставить предварительный диагноз с точностью почти 91%, рассказали в IBA.

Диагноз должен подтвердить врач Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Воспаление легких в этом сервисе определяется на основе рентгенограммы. Ее снимок нужно загрузить на сайт, затем система его проанализирует. Искусственный интеллект на основе 250 тысяч снимков определяет статус: норма, пневмония или другая патология. Снимок изучается за доли секунды, по каждой версии выводится вероятность в процентах. Результат можно сохранить, распечатать и показать доктору, чтобы он поставил окончательный диагноз.

Эксперимент: как мы срочно записывались в Минске на ПЦР-тест для выезда за границу и что из этого вышло

Корреспондента «КП» пригласили на юбилей подруги за рубеж. Через полчаса на руках уже были авиабилеты, дело оставалось за малым - записаться на ПЦР-тест. До вылета было еще три недели. В Минске тесты делают 8 государственных лабораторий, плюс Минская областная больница в Боровлянах, лаборатория в Национальном аэропорту, частные медцентры и два визовых центра, которые оказывают услуги по записи на тест. Цены в государственных лабораториях - от 27 рублей с копейками (это в кожвендиспансере) до 45 рублей с копейками (в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья). Чем завершился эксперимент - читайте по ссылке >

Разработчик препарата «ЭпиВакКорона» сообщил о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации

Примерно 10% процентов людей не восприимчивы к вакцинам, включая препараты от коронавируса. Такое заявление сделал директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов, комментируя случаи заражения COVID-19 после прививки «ЭпиВакКорона». По его словам, это связано особенностями иммунитета.

В большинстве случаев инфицирование коронавирусом после вакцинации происходило, когда у добровольцев еще не сформировался полноценный иммунный ответ (а он возникает лишь спустя 42 дня после первой прививки). Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболели 20.

В Бразилии найден новый штамм коронавируса уже с 18 мутациями

Появилась тревожная новость: в Бразилии ученые выявили новую разновидность коронавируса. Новый штамм отличается целой комбинаций мутаций - сразу 18-ю. Причем данные мутации встречались учеными и ранее в более опасных штаммах. Отдельные мутации свойственны для британского и южноафриканского штаммов, а также для двух других бразильских штаммов из Манауса и Рио-де-Жанейро, объяснили ученые, обнаружившие новый штамм в бразильском штате Минас-Жерайс.

К слову, как предполагает ВОЗ именно новые более заразные мутации стали причиной новых пиков повторного заражения, что привело к ухудшению эпидситуации по всему миру.

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Надо ли прививаться от коронавируса, если уже переболел: рассказал известный врач-инфекционист. Никита Соловей ссылается на ведущий клинический информационный ресурс, которым пользуются медики во всем мире и делятся там своим опытом.