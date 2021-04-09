«Готовлюсь к тому, что сына переведут в колонию – хотелось бы в Бобруйск, ближе ездить». Как в Жодино проходит день передач

По средам в Жодино наплыв людей с чемоданами и большими сумками - местные давно знают, куда они спешат Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среда в Жодинском изоляторе временного содержания (ИВС) - день приема передач. Вещи и продукты для задержанных здесь принимают с 9 до 16. Многие родственники едут в Жодино на автомобилях, кто-то добирается на электричке.

Из Минска поезда отправляются два раза в час. Девушка в яркой куртке стоит на перроне с большой тканевой сумкой, рядом - таких же размеров пакет. Внутри – много маленьких пакетиков и контейнеры, куда расфасованы печенье, сухофрукты, порезанная на кусочки колбаса, сыр и другие продукты. В Жодино Алина едет впервые, поэтому не знает, ни на какой остановке выйти из электрички, ни как добираться дальше. Местные охотно подсказывают, не удивляясь вопросу: от вокзала до изолятора – три остановки, пешком можно дойти минут за 20.

С 26 января в ИВС Жодино не принимали передачи, официально говорили, что из-за коронавируса. В середине февраля прием возобновили. Но передачи теперь нужно приносить не в ИВС, а к зданию Жодинского центра соцобслуживания населения – это через дорогу от ИВС. С утра у центра – очередь из десятков человек, многие ждут здесь с раннего утра. Процесс координирует девушка с надписью "Волонтер" на куртке, рядом стоит милиционер.

Набор вещей в передачах у всех похожий: белье и теплая одежда без шнурков, сало и колбаса, сигареты, салфетки, приправы, печенье. Конверты, бумагу, ручки не принимают, многим в результате пришлось выложить и колбасу, сыр, мясо – в эту среду такие продукты не принимали. К 10.30 утра передачи отдали около 90 человек.

В 5 положенных килограмм нужно уместить и теплые вещи, и продукты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сразу свалилась на больничный – то ли от вируса, то ли от переживаний за сына»

На парковке у ИВС не так многолюдно, но движение тоже есть: машины то приезжают, то уезжают. Шумная толпа встречает человека, который сегодня освободился: долго стоят у машины, обнимаются, что-то обсуждают, потом рассаживаются по автомобилям и уезжают домой.

Кому-то ждать такой встречи еще долго. Две женщины выходят из здания изолятора в слезах, медленно идут к парковке – и в машине еще долго продолжают плакать.

Из ворот изолятора периодически выезжает спецтранспорт - водители в камуфляжной одежде пристально оглядывают всех, кто стоит недалеко от здания. К обеду к зданию подъезжает машина с продукцией одного из мясокомбинатов.

К обеду к зданию подъезжает машина с продуктами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На дорожке у парковки появляется Ольга Ивановна (имя изменено.- Ред.), женщина катит чемодан на колесиках – сегодня она передала сыну вещи и встретилась с ним на свидании. Обвиняемым по уголовным статьям передачи можно передавать не только по средам, их принимают со вторника по субботу.

- Чернослив, изюм у меня не взяли. Зато передала орешки, арахис в глазури, - охотно рассказывает женщина. - Сало, колбасу передала. Еду хорошо берут. Но вот байку у меня почему-то не взяли – говорят, из-за капюшона. Лекарства тоже не приняли – сказали, принимают по четвергам с 10 до 12, так что опять сюда поеду...

Ольга Ивановна беспокоится, что письма от сына идут долго, хоть он и посылает их в конвертах 1 класса – «самых быстроходных».

- Последнее письмо мне дошло за 10 дней. Некоторые говорят, что вообще до 3 недель может идти.

Сына Ольги Ивановны осудили на год колонии за оскорбление президента. Фразу он написал в одной из соцсетей. Вместе с ним по этой же статье проходят двое коллег.

- Как переживаем – с болью, с нервами. Сразу я вообще свалилась на больничный – непонятно, то ли от вируса, то ли от переживаний за сына. Но со временем чуть успокаиваешься – жить-то надо все равно. Я по интернету проштудировала, как в российских тюрьмах – пишут, что можно и журналы передавать, и газеты. Я принесла сегодня два журнала кроссвордов и газету – но не взяли ни то, ни другое. Может, потому что у них своя библиотека есть?

Сын рассказывает, что обстановка у него в камере нормальная, но просит маму передавать теплые вещи.

- Его должны были в этом месяце перебросить в колонию, но один из его коллег подал на апелляцию, и, пока суд не состоится, их никуда переводить не должны. А потом уже куда пошлют. Готовлюсь к тому, что сына переведут в колонию. Хотелось бы, наверное, в Бобруйск – ближе из Минска ездить. Побегу, надо еще на работу успеть.

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