Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 апреля 2021 года: какие у коронавируса есть долгосрочные последствия и кто наиболее уязвим к вирусу

Специалисты рассказали о долгосрочных последствиях болезни Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Очередная волна коронавируса в мире нарастает. Причем, если в США говорят о четвертой волне пандемии, то в Бразилии - о третьей, а в Индии пока началась только вторая. В Европе также продолжается рост заболеваемости. В Беларуси, по официальной статистике, сохраняется относительная стабильность. Число новых случаев за сутки выявили больше, чем обычно, - 1622, но и тестов провели гораздо больше. Менее 10% из них показали плюс.

При этом 1525 пациентов выписали из больниц за сутки, а общее количество зарегистрированных случаев составило 333 430, из них 323 748 пациентов выздоровели. Официально подтверждены 2 334 смерти пациентов с COVID-19 - плюс 10 за сутки.

Для улетающих в аэропорту передумали повышать в 3 раза цены на ПЦР-тесты

Накануне сообщалось, что ПЦР-тесты для улетающих в минском аэропорту подорожали в 3 раза. Однако позже стало известно: цены повышать передумали. Стоимость ПЦР-тестирования, проводимого в микробиологической лаборатории в Национальном аэропорту Минск, с 10 апреля не изменится, сообщила пресс-служба минского аэропорта. Обновленная информация о расписании и ценах также появилась на сайте «Минского городского центра гигиены и эпидемиологии».

Стало известно, кто наиболее уязвим к коронавирусу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто наиболее уязвим перед коронавирусом, выяснили ученые

А вот еще из неожиданного: у каждого третьего европейца присутствует ген, мешающий организму сопротивляться коронавирусу нового типа. Об этом заявили ученые из Томска по итогам нового исследования. Специалисты пояснили, что именно поэтому люди европейского происхождения в среднем переносят COVID-19 тяжелее, чем азиаты. У последних, в частности, подобные гены были выявлены всего в 5-15% случаев.

В ходе исследования ученые проанализировали свыше двух тысяч генетических образцов от представителей более чем 90 популяций или народов, живущих в Евразии. Эксперты выяснили, что, к тяжелой форме коронавируса наиболее предрасположены уроженцы Индии и Северной Европы, в частности, русские и британцы. В то же время меньше всего склонны к заражению этим вирусом уроженцы Якутии и Монголии.

Какие симптомы возможны спустя несколько недель после коронавируса, рассказал представитель ВОЗ

Что еще важно знать: коронавирус вызывает долгосрочные последствия у пациента. Какие из этих последствий проявляются наиболее часто, рассказал координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. Для этого явления уже придумали термин «постковидный синдром», или Long COVID. По словам Русовича, после перенесенного коронавируса у человека возникает ряд физических симптомов.

Известные проявления осложнений после COVID-19 включают целый ряд физических симптомов, таких как слабость и повышенная утомляемость, кашель, одышка, головные и мышечные боли, снижение вкуса и запаха, непереносимость физических упражнений. Вирус может вызвать поражение легких, сердечно-сосудистой системы, неврологические нарушения, у некоторых людей восстановление организма может занять много времени, уточнил специалист.

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