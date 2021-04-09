«В пандемию я пошел на стройку»: телеведущий, композитор, автор песен для Пугачевой и Лолиты Герман Титов рассказал о новом бизнесе

Герман уверен: главное - созидать. И в музыке, и в строительстве Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Пандемия сделала свое дело - концертов не стало от слова «совсем». Полное их отсутствие. Соответственно, я начал очень стремительно прибавлять в весе, и немало так: плюс пять, плюс десять, плюс пятнадцать килограмм - лежание на диване, вот основная причина, - смеется Герман Титов. - Артисты, кроме как петь, в большинстве своем ничего больше профессионально делать не могут. Когда весы показали плюс 15 килограмм, я решил, что надо что-то с этим делать. И делать быстро и решительно.

Тогда Герман начал стройку дома для себя, но не повезло со строительной бригадой.

- Строители меня, скажем мягко, надули. Я с ними был вынужден расстаться, понял, что в абсолютно все аспекты и этапы нужно самому вникать «с головой». В общем, неожиданно для себя погрузился в тему строительства. Я пошел на стройку. Меня это захватило невероятным образом: строительство быстровозводимых каркасных домов. Я все соотношу с музыкой, люблю все делать быстро: писать песню полгода, потом ее полгода аранжировать… Не важно, что созидать: песню или дом, главное - ко всему подходить творчески. Я все делаю быстро, а самая быстрая система - это каркасное домостроение. Я начал искать идеи для вдохновения в интернете, порой вдохновение, мне кажется, важнее, чем другие составляющие. И я придумал, и начал параллельно со своим домом, который стоял, учтя все ошибки своего опыта, возводить еще один.

Параллельно артист строит сразу несколько домов. Фото: личный архив

- А где все это строится, где-то под Минском?

- Сейчас в работе четыре дома, два - в Фаниполе, две - рядом со Смолевичами, по Московскому направлению. Мой дом будет находиться по Мядельскому направлению, недалеко от озера Вяча, в дачном товариществе «Телепашня», где строят дома многие наши телевизионщики. В общем, я строю сразу несколько домов: современных, теплых, быстровозводимых: условно говоря, дом за два месяца – это вообще легко.

- И он будет готов к эксплуатации?

- Да, конечно, быстро возводишь, утепляешь, обшиваешь его. Ну, разумеется, какое-то время еще тратится на электрику-сантехнику, пробить скважину. Сам дом быстро возводится, а вот подвести коммуникации – это все тянет, конечно, и время, и деньги. Все дома, в том числе и мой, находятся в принципе в одинаковой стадии готовности, заканчивается, утепление, скоро - внутренняя отделка.

Панорамные окна, шестиметровые потолки. Поблизости нет соседей. Фото: личный архив

- Есть потенциальные покупатели?

- Да, очень многие интересуются, в особенности после публикаций в моем инстаграм. Люди пишут: а как, а что, а где находится? А сколько стоит?

- Кстати, а сколько стоит?

- Вы будете смеяться, но пока даже не могу сориентировать по средней цене - я никогда не продавал дома. Это будет мой первый опыт, я изучаю рынок, что и по каким ценам сейчас предлагается. Думаю, что под ключ человек получит дом с участком, обращаю внимание, 12 соток, сам дом – около 85 квадратов, с огромной террасой, с панорамными окнами, с шестиметровыми потолками, отсутствием соседей по бокам - в районе 40 тысяч долларов. Условно говоря: однокомнатная квартира или загородное поместье. Дома именно для круглогодичного проживания.

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