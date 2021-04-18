Можно ли в свой обед на основном месте работать по совместительству в другом: узнали у специалиста

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Меня зовут в соседнюю фирму подработать на комплектовке товара. Как раз в обед было бы очень удобно – в это время у них самый пик. Можно ли в свой обед на основному месту работать по совместительству?

Да, можно. Перерыв для отдыха и питания используется работником по своему усмотрению и в рабочее время не включается. Продолжительность его не может быть меньше 20 минут и не больше 2 часов (часть 1 статьи 134 Трудового кодекса). В свой обед вы не обязаны присутствовать на рабочем месте. Получается, что это – свободное от работы время.

А в свободное от основной работы время работник может выполнять оплачиваемую работу у того же или у другого нанимателя на условиях другого трудового договора, то есть работать по совместительству (часть 1 статьи 343 ТК). И если максимальная продолжительность рабочего дня совместителя не может превышать половины нормальной продолжительности рабочего времени (за некоторым исключением), то минимальная продолжительность не ограничена. Вы вполне можете работать, скажем, 40 минут ежедневно.

Но на обед имеют право все работники. Поэтому как минимум 20-минутный перерыв у вас должен быть и на работе по совместительству.

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