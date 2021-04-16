«На встречи с молодежью приходишь как Тютькин, а уходишь как Баста»: как сейчас живет композитор Эдуард Ханок, автор "Малиновки" и десятков других хитов

Эдуард Ханок представил свою новую книгу на Минской международной книжной выставке-ярмарке в феврале. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Народный артист Беларуси Эдуард Ханок больше не пишет песен, но каждый день как минимум на полчаса обязательно садится за рояль. А вот пишет он сейчас книги, вычисляя закономерности взлетов и падений в судьбах известных личностей. Что же сейчас играет и поет автор музыки мегахитов, среди которых «Малиновка», «Завіруха», «Вы шуміце, бярозы»?

Мы поговорили с Эдуардом Ханком после выхода в свет его новой книги «То ли еще было…»

«Для автора есть золотое правило - «вовремя смыться»

- Эдуард Семенович, вы же в свои 80 лет очень активный человек, на книги у вас хватает энергии и сил, так почему бы не писать песни, пока пишется?

- Песня - профессия временных эмоций, а потому и временных людей. И в ней есть момент, когда энергетическое поле полностью меняется и автор попадает в так называемый неформат, а потому есть золотое правило - «вовремя смыться». Если вовремя ушли - остается память, песни, которые старшее поколение допевает, и этим вы держитесь. А если продолжаете дальше писать - то в стол, потому что новое поколение у вас эти песни не возьмет. Вам не скажут, что песня плохая, но все будет понятно по отношению. Это нормальная практика. Поэтому я и ушел.

Музыкой Эдуард Ханок занимался с детства. Эту фотографию он подписал "Дебют". Фото из личного архива Э.Ханка.

Сейчас у меня очень хорошее время, оно мне очень нравится. Начали обращать внимание на мою теорию творческих волн (см. БУДЬ В КУРСЕ!), на аналитику. Пишут уже не просто «музыкант, композитор», но уже и «мыслитель, теоретик». К своей песенной профессии я отношусь просто как к определенному этапу: вначале занимался классикой, а песня была хобби, потом песня стала профессией, а наука - хобби, сейчас наука - профессия, а хобби - спевки новых современных песен с молодежью. Я отличаюсь от Тухманова, Пахмутовой, Паулса тем, что для них песня - это и их начало, и конец. У меня это всего лишь этап.

Уильям Гершель - человек, с которого я беру пример и имею возможность надеяться на свое высокое будущее. Это австрийский музыкант, который написал 24 симфонии, потом бросил это дело и занялся математикой, а затем оптикой. Благодаря его астрономическим наблюдениям была открыта планета Уран, два спутника Сатурна и главное - всем известные инфракрасные лучи. Короче, все науки взаимосвязаны, у них суть разная, а смысл внутренний один.

И еще… Если вы, закончив предыдущую работу, не нашли какую-то новую тему, считайте, что вы уже просто доживающий ходячий труп. Меня это, слава богу, минуло!

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- Как вы работаете сейчас? Есть какой-то план, распорядок дня?

- Каждое утро я просыпаюсь, принимаю холодный душ - он меня бодрит - и ищу какую-то тему на день. Сейчас собираю материал для третьей книги - «Мои мысли, мои скакуны» - там будет очень сенсационный материал. Во-первых, опираясь на законы природы, я предскажу судьбу России - так же, как за 5 лет предсказал детей Пугачевой…

- Как это можно просчитать? Это же не творческие волны, а дети, причем появившиеся в таком возрасте, когда по законам природы это было невозможно.

- Пугачева, пережив огромную славу, продолжала искать себя, потому что сидеть и киснуть - не для нее… Она пробовала разное: выпускала чипсы, духи, водку, обувь, было радио «Алла», «Песня года». Но все мимо. Что оставалось? Дети. Так что мое предположение оправдалось.

«Песням, как всякому овощу, свое время»

- Вот у вас есть и время, и возможности, чтобы путешествовать по всему свету, увидеть все то, на что не хватало времени, это же мечта пенсионера!

- Я терпеть не могу путешествовать. Дочь в Тель-Авиве живет, но я там один раз был, когда позвали на творческую встречу. Я также не люблю машины. Купил - и тут же отдал зятю. И участок под дачу отдал зятю. И море терпеть не могу. И что значит ездить? Я езжу, только когда совмещается творческая встреча с путешествием.

С женой Евлалией Ивановной Эдуард Ханок вместе уже более 50 лет. Фото из личного архива Э.Ханка.

- Где вы живете сейчас - в Москве или в Минске? Выбираетесь куда-нибудь на прогулки - в парки или просто на улицу?

- Я живу в Минске на проспекте Победителей. Через дорогу прекрасный парк Победы. Пока нога не начала беспокоить, ходил много пешком, а пока временно прекратил прогулки.

- Бойкое у вас место. Летом и осенью там такие события были драматичные…

- Я не ходил никуда, из окна наблюдал. К политике я не имею никакого отношения. Аналитика и политика - вещи абсолютно разные. Возможно, в одной из книг я напишу об этом периоде, но нейтрально - как аналитик буду разбирать для истории. А вмешиваться зачем? Коронавирус закончится - начну путешествовать с творческими встречами.

- А что за творческие встречи? Вы играете, поете или просто общаетесь со зрителем?

- У меня две формы работы. Одна из них - музыкальные театр: под минусовую фонограмму моих песен артисты делают театрализованное представление. До коронавируса пока только в Калининграде успел такое сделать, но планирую организовать и в Беларуси, в Украине.

Вторая форма - встречи с молодежью, то, что мне приносит удовольствие. Вначале я им говорю: «Я не ваш композитор, я писал песни для ваших родителей, бабушек и дедушек». Некоторые из этих песни они напевают, но в основном слушают уважительно - я же не их композитор. А потом начинается то, ради чего я к ним прихожу. Когда они видят меня 80-летнего, то думают: «Ну что он может, что он споет?» А этот 80-летний знает все их песни: «Медлячок, чтобы ты заплакала…», «Звук поставим на всю…», «Незабудка - твой любимый цветок» или «Время пострелять, между нами пальба»… Такое начинается: они бросаются ко мне, делают селфи. Короче, приходишь к ним как Тютькин, а уходишь как Баста!

Эдуард Ханок с Ириной Дорофеевой в Университете культуры во время встречи со студентами. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Может, после этого молодое поколение начинает интересоваться вашим творчеством?

- Им это не нужно, да и мне, как говорится, по барабану.

- Но песни же - как дети…

- Ну и что? Песням, как всякому овощу, свое время.

«Для меня высшее достижение не «Малиновка», а песня, под которую в России встают залы»

- Песни белорусских исполнителей вы напеваете?

- «Такая сумасшедшая любовь» Леши Хлестова, «Корабли уходят на закат…» Димы Колдуна… Правда, он уже российский. Я слушаю «Русское радио», потому что мне интересна самая верхушка популярности, суперхиты сегодняшние. Если их знаешь - ты молодежи интересен, иначе - нафталинный человек. А я исследователь, аналитик, а потому принимаю современную песню, которая меня освежает, убирает старую энергетику, вливая новую, как эликсир молодости. Попел полчаса - и организм заряжен. Как батарейка. А у моих ровесников она села давно, они способны только пережевывать старое, оттого и деградируют как личности…

Песни Эдуарда Ханка с удовольствием пели и поют и в звездных компаниях. Фото из личного архива Э.Ханка.

- Но ваши песни «в возрасте» действительно хороши!

- Для меня как для человека, родившегося в СССР, высшее достижение не «Малиновка» или «Потолок ледяной». Потому что сколько угодно таких песен популярных, а вот чтоб твою песню каждый год на параде играли, как «День Победы». Вот поэтому «Служить России», которая звучит на Красной площади каждое 9 мая, - это и есть моя самая главная, я считаю, песня. Написана была на слова Резника по просьбе президента Путина. Залы в России встают под эту песню! У меня есть четыре фишки, которые дают мне возможность чувствовать себя человеком: скамеечка в Бресте индивидуальная в городском саду, елочка за филармонией в Минске, песня «Служить России» в Москве и, естественно, звание народного артиста Беларуси. Звание не играет роли, когда вы популярны, а когда популярность заканчивается (а в нашей профессии это обязательно), вы все равно народный артист.

С семье у именной елки в сквере возле филармонии. Фото из личного архива Э.Ханка.

Табличка на именной скамейке Ханка в Бресте. Фото: Оксана БРОВАЧ

- А ведь ваши исследовательские труды сейчас могут и не оценить?

- Мои научные труды принадлежу будущему, а классика и песня - это были всего лишь этапы, давшие мне имя, звание и возможность жить безбедно, занимаясь 24 часа наукой!

- На это могут уйти годы.

- Да хоть и 100 лет, и 200! Хотя уже сейчас многие говорят, что мой закон волн работает. И не только в отношении людей. Государства, как и люди, тоже проживают жизнь с определенными циклами. Но об этом в третьей книге!

БУДЬ В КУРСЕ!

Закон творческой волны по теории Ханка таков: траектория линии творческой жизни человека или ее отдельных периодов имеет форму волны с ярко обозначенными пятью фазами: точка отрыва, подъем, пик, спад и «волновой след» После некоторого количества волн, разных для каждой профессии неизменно наступает «творческий климакс» (последний спад), а затем «творческая импотенция» (конец основной работы), но, бывает, хотя и редко, т. н. остаточная волна.