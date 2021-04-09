Подготовка к сезону: устанавливаем летние шины вместе с Viatti

Подготовиться к весенне-летнему автосезону вовремя и без ошибок помогут советы от шинного бренда Viatti.

1. Выбор летних шин

Чтобы выбрать оптимальные шины на лето и ездить с комфортом, необходимо определиться с их типоразмером и оптимальным рисунком протектора. Отталкиваться стоит от рекомендаций автопроизводителя, условий эксплуатации авто и его характеристик. Шины большего типоразмера имеют увеличенное пятно контакта с дорогой, следовательно, лучше показывают себя при разгоне и торможении. Однако их недостаток – увеличение веса авто и расхода топлива. Шины меньшего типоразмера снижают нагрузку на двигатель автомобиля, но с ними есть риск задеть неровности дороги нижней частью корпуса авто.

Подходящий рисунок протектора определяют условия эксплуатации авто, а именно тип дорожной поверхности и стиль вождения. Тем, кто предпочитает размеренную езду, подойдут модели с симметричным рисунком. Среди преимуществ таких шин – установка не зависит от направления вращения, обеспечивают плавный ход. Автовладельцам, любящих скоростную и динамичную езду, стоит рассмотреть к покупке шины с асимметричным рисунком. Такие модели имеют хорошие показатели управляемости и поперечной устойчивости, обеспечивают стабилизацию в дождливую погоду (сопротивление аквапланированию). Протектор разделен продольным ребром, что дополнительно повышает курсовую устойчивость.

«Летние шины для комфортного и безопасного передвижения должны обладать отличными сцепными свойствами на сухой и мокрой дороге, адаптироваться под неровности поверхности и выдерживать большие динамические нагрузки. Шины Viatti отвечают всем этим требованиям – в линейке бренда, давно и прочно заслужившего доверие автовладельцев, представлено несколько моделей летних легковых шин, в том числе для сегмента SUV. Например, модель Viatti Strada Asimmetrico, предназначенная для езды на легковом автомобиле в условиях городских дорог, обеспечивает устойчивое движение при перемене скоростей и снижение риска аквапланирования. А шины Viatti Bosco H/T ценят владельцы кроссоверов за их улучшенные сцепные свойства и топливную экономичность, важные при эксплуатации шин на городских дорогах и межрегиональных трассах», – отметил исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов.

2. Смена шин

Своевременная замена шин – залог их долговечности. Используя зимние шины при высокой температуре, владелец авто рискует потерять шипы, а также получить стертый и размягченный протектор, что делает езду небезопасной. Как предписывает закон – Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» – использовать зимние шины запрещено в летние месяцы. Однако менять шины нужно значительно раньше – когда снег и лед растает, а среднесуточная температура воздуха установится на уровне +7 °C.

Главное, на что стоит обратить внимание при шиномонтаже, – давление в шинах. Показатель оптимального давления автопроизводитель обычно указывает в проеме водительской двери. Значительные отклонения от нормы в обе стороны ухудшают эксплуатационные характеристики шины. Слишком низкое давление увеличивает износ шин и делает автомобиль менее управляемым, а повышенное – негативно влияет на сцепление с дорогой.

3. Хранение шин

Чтобы шины прослужили не один сезон, их нужно хранить правильно – в специально подготовленном помещении и с соблюдением некоторых условий. Помещение для хранения должно быть сухим, проветриваемым, с температурой внутри от -30 до +35 °С. Стоит убедиться в том, что на поверхности для хранения шин нет острых частей и неровностей. Сами шины следует помыть и высушить, очистив протектор от грязи и удалив из него частицы мусора. Раз в месяц их нужно переворачивать, чтобы поменять зону опоры. Если шины будут храниться в пакете, закрывать его плотно не нужно, иначе внутри может образоваться конденсат.