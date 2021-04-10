В Минск привезли трофей Ла Лиги. С ним можно сфотографироваться

Его можно увидеть в Минске уже 10 апреля, в день матча мадридского “Реала” и “Барселоны”. Делайте ставки на Эль-Класико!

Трофей начнет путешествие с проспекта Дзержинского, покажется на дорогах проспектов Независимости и Победителей, улицах Зыбицкой, Октябрьской и Революционной.

Кроме того, с ним можно будет сфотографироваться. 10 апреля в 20:00 трофей Ла Лиги будет выставлен в пабе “Винни Джонс” (ул. Интернациональная, 33), в 21:00 — в пивном ресторане “The Хмель” (ул. Толстого, 10), в 21:55 — в баре “Ямайка” (ул. Ольшевского, 10), в 22.55 — в баре “Лидбир 1876” (ул. Якуба Коласа, 37).

Дальше — больше! Трофей покажут в крупнейших торговых центрах столицы, затем он совершит тур по Беларуси.