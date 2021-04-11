«Дайте мне сейчас Молчана, - я готова жить с ним хоть в шалаше…»: певица Ирина Видова - о полутора годах без мужа, знаках и детях

Ирина Видова и Олег Молчан были яркой парой. Фото: А. Ткаченко

Имя Олега Молчана в белорусском шоу-бизнесе тесно связано с «Песнярами» и Ириной Видовой. Первые стали для него стартом к славе - в 1989 году началось его сотрудничество с ансамблем, а в 1991 году Владимир Мулявин принял в свой коллектив молодого талантливого композитора и аранжировщика, который помог легендарному ансамблю зазвучать с новой силой. Спустя четыре года с просьбой помочь с аранжировкой с Молчану пришла начинающая певица Ирина Видова - и с того дня они больше не расставались. В октябре 2019-го композитор умер в клинике в Швейцарии на руках у жены - его жизнь унесла меланома.

- После смерти Олега прошло полтора года. Как вы их прожили? Можете вспомнить три самых приятных события, которые случились за это время?

- Только три? На самом деле для меня все, что связано с Олегом, - это приятные события. Одних мероприятий в его память было больше трех - концерты хоровой и эстрадной музыки, презентация двух дисков фирмы «Мелодия», концерт памяти 25 октября в Белгосфилармонии, открытие мемориальной доски на доме №20 по улице Раковской, где Олег родился, вечер памяти в квартире его детства. Полгода готовила к изданию его ноты. Такое ощущение, что он никуда не уходил.

Олег Молчан в детстве. Фото: семейный архив

- Нет, что вы, Мулявин прекрасно относился и к Олегу, и ко мне. Когда я познакомилась с Олегом, мне было 20 лет, ему - 28. Довольно скоро он познакомил меня с Мулявиным и его женой Светланой Пенкиной. Они меня как-то сразу приняли. Роман композитора с артисткой насторожил других жен-домохозяек, а вот актриса-Пенкина как раз наоборот, она меня всегда поддерживала. Но хорошее отношение ко мне автоматически произошло от хорошего отношения к Олегу.

- Вы познакомились с ним в то время, когда он уже был в «Песнярах». Потом он стал писать песни для вас и ушел из ансамбля. Мулявин не обиделся тогда на Молчана и на вас? Не считал, что вы его увели из коллектива?

Он пришел в «Песняры» в 24 года и был уже состоявшимся музыкантом - в 16 лет стал руководителем музыкального коллектива в ДК железнодорожников, потом в армии руководил своим коллективом, а после его пригласили на работу в филармонию в ансамбль «Ассорти», под него специально создали ставки и выделили аппаратуру. В «Песнярах» он делал основную репетиционную и аранжировочную работу, на нем многое держалось. Уверена: не случайно, когда Молчан в 1996 году стал терять интерес к ансамблю, коллектив стал разваливаться. Мы в то время уже записывали свои альбомы и концертные программы с Олегом.

Олег Молчан (крайний слева) в 1996 году незадолго до ухода из "Песняров". Фото: семейный архив

Но никаких обид у Мулявина по отношению к Молчану не было. За всю историю «Песняров» в коллективе поменялось несколько десятков музыкантов. Уверена, Молчан был единственным, кому удалость выйти из тени Мулявина - первым ему об этом сказал ныне покойный Алесь Липай, замечательный поэт и журналист.

Владимир Георгиевич был благодарен Олегу за то, что он поддержал его в тот момент, когда все от него отвернулись. Я хорошо помню, как от нас на сборных концертах демонстративно отворачивались все, потому что мы были с Мулявиным. Может, Молчан не был в восторге от Мулявина как от руководителя, но как от творца - да. Человек сделал такой вклад в музыкальную культуру Беларуси, сделал известной белорусскую песню во всем мире. Таких людей в стране единицы.

Перед Владимиром Мулявиным Молчан преклонялся как перед творцом. Фото: М. Маруга

И когда Олега избрали в 2018 году главой Евразийской конфедерации общества правообладателей, это был не случайный выбор. Были достойные кандидаты - Игорь Крутой и Игорь Бутман, но все проголосовали за Молчана. Это называется международное признание. Тут и «Песняры» в определенной степени помогли, но и 20 лет деятельности после них тоже оказались значимы.

Глава Евразийской конфедерации общества правообладателей Олег Молчан с Ириной Видовой на Международном форуме по интеллектуальной собственности. Фото: семейный архив

- Самое тяжелое время после потери близкого человека - вечера. Как справлялись?

- Вечера были заняты им. Я то готовила концерт его памяти, то переслушивала его интервью, то занималась созданием нотного сборника. Молчан творил в разных жанрах - джаз, эстрада, хоровая музыка, музыка для театра. Раньше казалось, что это как будто разные люди писали. Но когда я готовила к изданию его клавиры и не слышала аранжировки, то увидела, что все это Молчан, один композиторский почерк. Я уже подготовила 150 клавиров к изданию. Все переслушала и пропустила через себя, это огромная работа. Я сейчас вспоминаю наши с ним вечера и понимаю, что тогда я успевала меньше.

- А чем были заняты ваши с ним вечера обычно?

- Он был гурманом, любил вкусно поужинать, а я ради него научилась готовить. Ходили в рестораны, - он обожал пешие прогулки по городу. Даже шопинг воспринимал, как прогулку. Смотрели кино или сериалы. Олег привез в 90-е с гастролей в Америке видеомагнитофон, и мы с ним пересмотрели кучу фильмов. А потом появились хорошие сериалы - «Друзья», «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки», «Теория большого взрыва», «Игра престолов», и он их смотрел вместе со мной. Очень любил комедии. Сейчас без него я вообще ничего не смотрю. Качественный досуг создавал Олег, с ним было всегда интересно.

Концерт в честь 50-летия Олега Молчана. Фото: В. Каллистратов

- Молчан писал для многих артистов - для Поплавской и Тихановича, для «Чистого голоса», группы ByСity, Николая Скорикова и других. Вы не ревновали его как композитора?«Отвел меня в ЗАГС через 12 лет совместной жизни»

- Нет, конечно, я гордилась, что у меня такой талантливый муж, который умудряется для каждого написать уникальный репертуар. Более того, помогала ему в этом, сочиняла тексты к песням. А для меня он делал вообще невероятные вещи. Он вышел со мной на сцену с гитарой на премьеру Liebe Love L’amour, и никто не мог сопоставить образ Молчана-гитариста с образом Молчана-пианиста. Это как будто два разных музыканта. Он делал романтичные поступки, которые трогали мое сердце.

- И какой был самый романтичный?

- В 2018 году он пригласил меня в Париж на День всех влюбленных. На тот момент мы были 25 лет вместе. Я тогда ему еще говорила: «Ну что ты придумал? Мы же взрослые люди», но он настоял, и я ему так благодарна за ту поездку. Она стала незабываемой. В плане отдыха мы себя обычно не баловали, предпочитали вкладывать в профессию, лишних денег у нас никогда не было. В конечном счете это вылилось в имена, которые нам удалось сделать, наследие, которое он создал, современнейшую студию и прочее. Романтика наших отношений в том, что мы посвятили свои жизни друг другу. Каждый день он давал мне понять, что я единственная его любимая женщина. Был моногамен и ни разу не заставил меня ревновать. Совершал не только романтичные поступки, но и принимал серьезные, мужские решения в жизни.

- Вы когда-нибудь думали о том, как сложилась бы ваша жизнь, если бы не встреча с Молчаном?

- Похоже, наша встреча была предопределена свыше.

Олег Молчан отвел Ирину в загс через 12 лет совместной жизни. Здесь они в день бракосочетания в 2006 году. Фото: Д. Каляда

- Знаю, что вы пошли в ЗАГС с Олегом лишь через 12 лет совместной жизни. Почему так долго тянули?

- Для меня штамп был неважен. Мы любили друг друга, я доверяла ему, как самой себе. Для Олега в какой-то момент стало важно узаконить наши отношения. Он взял меня за руку и отвел в ЗАГС. А там регистраторша вдруг говорит: «Ирина, а вы знаете, что он дважды был женат?..» Я в ответ лишь рассмеялась: да будь он хоть 15 раз женат до меня, я бы все равно вышла за него. Знаете, говоря о предыдущих браках Олега, я не понимаю, как можно было не стать счастливой с таким мужем, как Молчан. С ним рассориться надо было еще уметь, настолько он был доброжелательным, справедливым и благородным.

Кстати, о благородстве. Перед смертью Олега мы узнали, что его прадед был графом. У его семьи были особняки в Москве, в Подмосковье и в Крыму. После революции вся семья уехала, оставила здесь только одного человека за всем присматривать. Он женился на белоруске, и через поколение родился Олег. Когда я об этом узнала, у меня многое встало на свои места. Графские корни даже в быту давали о себе знать. Замечала, он всегда оставлял на тарелке еду. И даже свой любимый виски всегда оставлял на донышке.

На премьеру песни Liebe Love L’amour композитор, которого все знали как пианиста, вышел на сцену с гитарой. Фото: В. Каллистратов

Сразу скажу, что Молчан лишь изредка позволял себе выпить. Не секрет, что в «Песнярах» такая проблема существовала, а Олег молодец, отказался от этого. Была в этом и моя заслуга. А в 42 года бросил курить, встал на тренажер. И здоровье у него было крепкое, даже простуды его не брали. Но рак оказался коварной штукой. У мужа была меланома. Зачесалась родинка, начала расти. Это может с любым человеком случиться. Ни он, ни я не принимали такой расклад событий, до последнего верили, что все получится. Тем более, что мы поехали в Швейцарию к одному из лучших специалистов в мире. Но у нас оказалось упущено время. В Беларуси, увы, нет иммунотерапии, и пока мы нашли сами возможность, время оказалось упущено.

«Нельзя было не стать счастливой с таким мужем, как Молчан»

- Вы в свое время сняли несколько клипов, многие до сих пор помнят, что узнали о певице Ирине Видовой из рекламы в метро и по ТВ. Не жалко сейчас потраченных денег?

- Это были недорогие клипы, и в определенные моменты в них была необходимость, они работали на имя. Но я до сих пор считаю, что для артиста более показательны выступления на сцене. Клип - это работа режиссера. А когда ты артист - выйди к публике и покажи, чего ты стоишь. Наши концерты всегда собирали аншлаги. И мы никогда не платили за пиар. Да, трудиться надо было очень много. В 2015 году мы делали юбилейный концерт на фестивале белорусской песни и поэзии в Молодечно, и я вдруг поняла, что мы служим искусству. У нас нет детей, нет отдыха. Мы с утра до вечера занимаемся песнями, музыкой.

- Это был ваш осознанный шаг - не заводить детей?

- Да, осознанный. Представьте себе семью в 90 -е и начале 2000-х, где оба артисты с нестабильным заработком, живут в однокомнатной квартире, потому что после развода он двухкомнатную квартиру своих родителей разменял. Все средства мы вкладывали в развитие и не могли себе позволить что-то большее. Плюс мы оба понимали, что есть какая-то ответственность перед талантом, данным Богом. В общем, мы решили отложить тему детей до лучших времен. Считали, что успеем. И если бы сейчас он был жив, я не отказалась бы от детей. Мы добились успеха, не пользуясь государственной поддержкой, сделали имя в шоу-бизнесе в нашей стране, построили профессиональную студию, купили хорошую трехкомнатную квартиру. Но цена - дети. Честно говоря, дайте мне сейчас Молчана, - я готова жить с ним хоть в шалаше… Мне ничего, кроме него не надо.

- У вас на заставке в мобильнике его фото. А его номер остался в телефоне?

- Да. Я ничего не удаляю, связанного с Олегом. Остался и номер, и телефон. Я собираю все архивы, все фотографии. Он великий человек, просто до всех это доходит не так быстро. На мне большая ответственность, мне надо наследие сохранить. И он для меня до сих пор здесь, со мной. Я не удивлюсь, если он сейчас сидит рядом с нами и слушает наш разговор. Я пришла к выводу за эти полтора года, что смерть - это не конец. Те знаки, которые я получаю, говорят об абсолютном его присутствии здесь, рядом со мной.

- И что это за знаки?

- Приехал звукорежиссер из Москвы, привез мне платок в подарок от студии, в цветочек, не совсем в моем вкусе. Но настали холода, я достала этот платок. И вот мне кто-то звонит, просит посмотреть в книге что-то насчет «Песняров». Я открываю книгу и первое, что вижу - Светлану Пенкину в таком платке. И тут я вспоминаю: она была в нем на нашей с Олегом свадьбе. Один в один! Ведь знак, так же? Откуда человек из Москвы, со студии Ray Records, с которой у нас контракт, мог знать об этом?

Платок, привезенный Ирине Видовой в подарок из Москвы, оказался таким же, как у Светланы Пенкиной. "Это знак, который Олег послал мне с небес", - считает певица. Фото: И. Видова

У нас номер машины 0055. Когда мы купили машину, до 55-летнего юбилея Олега оставалось пару лет, и он выбрал такой номер. Так вот сейчас мне по десять машин в день встречается с номером, где есть нули и пятерки в разных комбинациях, а часто и в полном совпадении цифр 0055. Я не знаю, как они это делают там, на небесах, но они это умеют.

- Как вы отпраздновали его последний день рождения?

- Вдвоем на берегу Балтийского моря в Светлогорске, в отеле «Гранд Палас». Этот день рождения был какой-то булгаковский. Представьте: людей - никого, только море и небо. У меня фотография есть, где Олег показывает на небо, как будто знал, что скоро уйдет туда. Мы как будто в другой реальности находились. А вечером его поздравило руководство IPChain и Евразийской конфедерации обществ правообладателей: в Светлогорске проходил международный форум по интеллектуальной собственности IPQuorum, который два года подряд совпадал с днем рождения Олега Молчана. А в этом году форум пройдет 26 - 28 апреля в «Сколково» и снова совпадение: 26 апреля - полтора года, как Олега Молчана не будет с нами.

Последний день рождения - Олегу Молчану тогда исполнилось 54 - Ирина с мужем отметили на берегу Балтийского моря в Светлогорске. Фото: семейный архив

- Да, допускаю. Но не думаю, что это случится. У меня всегда было много поклонников, некоторые держали меня в поле зрения многие годы, но относились с уважением к нашему с Олегом браку. Вопрос в том, найду ли я такого, как Олег. Думаю, что нет. Он был для меня моей половинкой.

- Вы допускаете мысль, что когда-нибудь снова выйдете замуж?

До сих пор считаю себя замужем, ношу наши обручальные кольца. Разлука - не наше решение, добровольно мы бы не расстались ни под каким предлогом.

Мемориальная доска в честь Олега Молчана висит на доме №20 по улице Раковской - в этом доме композитор родился. Фото: И. Видова

- Вас не пугает, что теперь должны сами думать, как заработать на жизнь?

- Нет, потому что я была партнером Олега, вела наши дела и была в курсе всего. Кто-то пошутил недавно: Ирина всегда была с Молчаном не только для украшения. У меня остались все права на произведения Олега Молчана, он мне их передал за пять месяцев до ухода. Это интеллектуальная собственность. Кто-то вкладывал в недвижимость, а мы вкладывали в песни. Музыка Молчана звучит на радиостанциях, на телевидении. После этого приходят отчисления, система по защите авторских прав у нас, во многом благодаря тому же Молчану, работает. Его музыка вечна, потому что это хорошая музыка. Он ведь не собирался уходить, он много радости еще мог подарить. У композиторов же после 50 чаще всего только все и начинается. Теперь придется мне за него прожить эту жизнь и воплотить его мечты.

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