«Калифорняк» по-логойски: посмотрите, как под Минском отчаянные белорусы прыгали в бассейн с водой на лыжах или сноуборде

Некоторые участники умудрялись делать в воздухе пируэты Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздник Californication прошел у нас в 10 раз. Правда, непонятно, как считают – ведь пару последних лет он не проводился из-за отсутствия снега. Ну а этой зимой повезло, так что фестиваль решили возродить. Правда, из Силичей он переехал в Логойск, но не потерял при этом своего шарма и позитива.

Клоун из ужастика "Оно" Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Смельчаки съезжают с горки, взлетают на трамплин и приземляются в бассейн с водой. Это только кажется, что просто… На самом деле, далеко не каждый взрослый, умеющий стоять на сноуборде или гоных лыжах, решится на такой экстрим – а ведь к участию подали заявки даже дети 7 лет. Готовились, шили веселые костюмы и разрисовывали гримом лица. На финише их подхватывали из воды беспокойные родители – но счастья было через край!

После бассейна, говорят участники, совсем не холодно - адреналин зашкаливает Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Для создания костюмов и взрослые, и дети, вдохновлялись в основном мультфильмами и ужастиками, Среди участников мелькнули Рик из «чернушного» мультфильма «Рик и Морти», жутковатый персонаж Крик, маньяк Джейсон Вурхиз из «Техасской резни бензопилой» собственной персоной, в маске и с соответствующим реквизитом. Были пара Дедов Морозов, жираф, Бэтмен, невеста в платье и фате и доктор в злободневном ковидном костюме. Был даже рогатый персонаж, недавно штурмовавший Капитолий и ставший уже мемом. В общем, компания подобралась та еще! Вели мероприятие ведущие Андрей Бонд и Bora.

С катаной наперевес! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Судьи, среди которых был заявлен даже олимпийский чемпион по фристайлу, оценивали не только оригинальность прыжка и красоту приземления, но и оригинальность костюма.

Похоже, первое купание в этом году Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Принцесса Юля вынырнула из воды прямо в руки своего парня, который тут же заботливо вытащил ее и повел греться.

- На адреналине на самом деле не холодно, да и солнце светит как по заказу, - сказала она нам. – Я бы еще минуты три без проблем поплавала.

Клоун из "Оно" - но совсем не страшный, а обаятельный Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Не всем удавалось без приключений доехать до бассейна. Участник номер 13 умудрился на склоне три раза упасть, не на шутку расстроился, в итоге отцепил сноуборд и нырнул в бассейн с разбега. Зрители поддержали аплодисментами его стремление к победе.

Пролетая над Логойском Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Среди участников мы заметили Виталия Малиновского, известного столичного ви-джея, который не пропускает ни одного «калифорняка» (что, собственно, отражено у него на сноуборде в виде наклеек разных лет). В этом году он воплотился в Харли Квинн из «Отряда самоубийц». Мы словили его на выходи из бассейна, чтобы спросить, хороша ли водичка.

Виталий Малиновский прыгал в бассейн в образе Харли Квинн Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Да, нормальная, можно плавать. Я натянул две пары колготок, так что не холодно, - рассмеялся Виталий, которого на самом деле начинал пробивать мелкий озноб. – Я на «калифорняке» шестой или седьмой раз уже, и все время выбираю образы сумасшедших девушек. Во-первых, комплекция позволяет, я же худой, а во-вторых смешнее, да и зрителям это нравится.

А этот участник своим костюмом напомнил он недавней попытке штурма Капитолия Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Награждали участников в основных номинациях: лучший трюк, костюм, уборка (падение), заплыв (дальний заезд). Разыграли сноуборд , сертификаты на услуги комплекса Логойск, шлемы и маски, абонементы в тренажерный зал, сертификаты на катание в вейк-парке, баланс-борд и многое другое. Но в общем это не так и важно – главное, что после праздника окончательно стало ясно, что весна неизбежна!

Плавное приземление в бассейн Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ванная для катания с горы не помеха Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Бассейн неглубокий - не утонешь Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сбежавшая невеста Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Зрители переполнены впечатлениями Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Главное не победа - главное участие! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Зрители отрывались ничуть не меньше участников Фото: Виктор ДРАЧЕВ