Динамовское дерби в Бресте: зрительский ажиотаж, крики «Уходи» и «Сергей Тихоновский»

Минское и брестское "Динамо" показали интересный футбол. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Центральный матч четвертого тура чемпионата Беларуси был сыгран в Бресте 10 апреля. Местное «Динамо» принимало минское.

За зиму у берстчан изменилось многое: юрлицо и больше половины состава. Зато остался главный тренер Сергей Ковальчук, которого много критиковали в прошлом году. У болельщиков было много опасений. В предыдущие два года клуб мог себе позволить пригласить лучших белорусских футболистов на приличные зарплаты, к ним в компанию докупить приличных легионеров и с такой бандой бороться за чемпионство.

Теперь бюджетные возможности стали скромнее, и Ковальчук занимается тем, в чем преуспевал раньше: из молодых и не раскрученных игроков лепит боеспособный коллектив, который удивляет. Перед стартом болельщики даже переживали, мол, как бы сохранить место в Высшей лиге. А после трех туров брестское «Динамо» шло в лидерах: победы над «Спутником», «Неманом» и ничья с БАТЭ. С ни одного пропущенного мяча!

Минское «Динамо» за три матча чемпионата тоже не пропустило ни разу и имело в активе 7 очков.

Матч прошел при заполненных трибунах. Брест как и в прошлые сезоны задает в этом тон. На матч с БАТЭ с трибун игру смотрели 4203 зрителя. Динамовское дерби подняло планку: 5885.

Динамовского дерби смотрелось, команды радовали зрителей яркими действиями. Минчане показали более солидную и сбалансированную игру и повели в счете уже на 15-й минуте: отличился Сергей Кисляк.

Во втором тайме минчане могли развить успех, но хозяева выстояли, а в середине тайма забили после помарки вратаря (на 70-й минуте отличился Станислав Беленький). Вскоре у гостей удалился Александр Селява. Но материализовать численное преимущество в голы у брестчан не получилось. Скорее минчане были ближе к тому, чтобы вырывать победу, но команду Ковальчука выручил вратарь.

Кстати, когда был удален Селява, бурно негодовал помощник и сын главного тренера минского «Динамо» Алексей Кучук. Ему рефери тоже показал красную карточку. Трибуны принялись кричать «Уходи!» А чуть раньше они скандировали «Сергей Тихоновский». Такая в Бресте традиция: диктор говорит имя игрока, забившего гол или выходящего на замену, а зрители кричат его фамилию. Сергей Тихоновский – это 30-летний футболист брестского «Динамо». Его фамилия созвучна с небезызвестным политиком, находящемся в заключении.

В итоге, ничья – 1:1. У минского и бресткого «Динамо» теперь в активе по 8 очков, у идущего в лидерах солигорского «Шахтера» 9 баллов и матча в запасе. 11 апреля «горняки» сыграют со «Сморгонью».