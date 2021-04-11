Коронавирус в Беларуси, последние данные на 11 апреля 2021 года: 35 пассажиров автобуса с поддельными ПЦР-тестами и коронавирусный дневник белорусской журналистки

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Алексей БУЛАТОВ

По официальной статистике Министерства здравоохранения в Беларуси за сутки было выявлено 1433 новых случая COVID-19. Это на 92 меньше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 334 тысячи 863 человека с коронавирусной инфекцией. Удалось выздороветь 325 тысячас 108 пациентам.

За весь период пандемии COVID-19 в Беларуси скончались 2344 человека. Продолжается проведение тестов на выявление коронавируса. Всего их было проведено 5 миллионов 535 тысяч 400.

В Украину на пустили автобус из Беларуси из-за поддельных ПЦР-тестов у пассажиров.

Украинский пограничники не пустили на территорию страны автобус из Беларуси, который въезжал через пункт пропуска «Дольск». У всех 35 пассажиров обнаружили поддельные ПЦР-тестов на коронавирус.

Пограничники обратили внимание, что бланки не были похожи на настоящие, а у некоторых справок и вовсе были одинаковые номера. В результате белорусам было отказано во въезде на территорию страны.

«Второй раз легче... Но нет гарантии, что все закончилось»: белорусская журналистка расписала ощущения при коронавирусе по дням

"Сегодня 20-й день болезни, лапки дрожат, но писать с утра получается. Мозг более-менее работает", - пишет Наталья Литовская. "20 дней! И это легкая форма, без поражения легких, и все еще не здоровый человек".

Наталья начинает свой дневник с первого дня:

"День 1. После обеда стало как-то трудно соображать и кофе стал подозрительно паскудным. Днем захотелось спать. Так, что пришлось лечь - мозг-то все равно не работает.

День 2. То же самое - после обеда как будто села батарейка. Спасть после 14-ти с этого дня стало нормой..."

В конце Наталья уточняет: "И да, ровно год назад болела им же, с теми же симптомами, кроме потери обоняния (запахи менялись, но не исчезли напрочь). Месяц, волнами. И потом почти три месяца слабости и одышки. Тогда вообще не знали, что можно принимать, чтобы себя поддержать, и поликлиника не посчитала нужным протестировать, писала ОРИ и выписывала антибиотики. Если сравнивать, то второй раз вроде как легче. Пока, потому что никто не гарантирует, что все закончилось"

Полностью дневник и вывод журналистки читайте ЗДЕСЬ.

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