11 апреля – 10 лет теракту в минском метро. Вспоминаем рассказы очевидцев и пострадавших

В 17.56 11 апреля 2011 года на станции метро «Октябрьская» прогремел взрыв. Фото: belta.by

Ровно 10 лет назад, 11 апреля 2011 года в 17.56 на станции метро «Октябрьская» прогремел взрыв. 15 человек погибли, еще около 200 оказались в списках пострадавших.

В результате трагедии погибли 15 человек

Как сообщали в МВД, самодельная бомба была заложена под скамейкой на станции напротив места остановки второго вагона. Взрывчатка была начинена арматурой, гвоздями и металлическими шариками. На перроне в месте взрыва образовалась воронка диаметром около 8 см. Через несколько минут на месте были машины «скорой», милиция и МЧС.

Через несколько минут после взрыва на станции были пожарные расчеты, медики и милиция. Фото: belta.by

«Коллеги из первого прибывшего подразделения рассказывали, что приходилось выламывать сиденья из вагонов и на них уже выносить пострадавших»

- Как сейчас помню, на скамейках на станции метро «Купаловская» сидели люди - кто мог идти, того мы вывели, остальных вынесли - всего оттуда мы эвакуировали семь человек, - вспоминал тот день Денис Похомчик, командир отделения ПАСЧ-5 Октябрьского РОЧС. - Потом спустились на «Октябрьскую» - там, конечно, все было страшнее. Были люди с открытыми переломами, с серьезными травмами. Оттуда вывели пять человек. За 17 лет службы я видел такое впервые, и дай бог, чтобы в последний раз. В карауле были и молодые ребята, у которых не так много опыта, но все работали слаженно, боязни ни у кого не было. Мы выносили людей и передавали их медикам. Коллеги из первого прибывшего подразделения рассказывали, что приходилось выламывать сиденья из вагонов и на них уже выносить пострадавших, потому что не хватало носилок.

В этом вагоне ехали люди

Машинист того самого поезда Виктор Шумский по пути на станцию «Октябрьская» ничего подозрительного не видел.

- Открыл только двери, и тут произошел взрыв, вспышка, и ничего не видно. Было все в дыму, в копоти. У меня даже в вагоне выбило лобовое окно. Там не только поезд шевельнулся, там вся станция шевельнулась. После взрыва я действовал исключительно по инструкции! Сразу же доложил диспетчеру, что на станции «Октябрьская» произошел взрыв. Напряжение с рельсов снял, поставил на стояночный режим. Потом побежал к основному вагону и начал вытаскивать людей. У нас, если человек упал на пути, я сперва должен сообщить диспетчеру, а потом только - спускаться к нему. Жена постоянно звонила, но я все отбивал. Надо было людей спасать. Сообщил родным, что со мной все хорошо, когда все закончилось: часов в семь - полвосьмого.

«Только когда развеялся дым, я увидела, что эскалаторы со стороны взрыва завалены досками»

Екатерина Морозовская, дежурная по станции «Октябрьская в момент взрыва как раз находилась возле мониторов. Девушка рассказывала в интервью, что после резкого хлопка на всех экранах стало темно, ничего увидеть было невозможно.

- Сначала я решила, что что-то с техникой произошло. Доложила диспетчеру. Открыла дверь, выглянула на платформу. Увидела, что все в дыму, в пыли и гари. Сказала диспетчеру, что произошло что-то непонятное, скорее всего, задымился или загорелся состав, попросила вызвать «скорую». Про взрыв, естественно, никто и подумать не мог. Я по громкоговорящей связи начала передавать, чтобы пассажиры выходили через второй выход либо по лестнице через станцию «Купаловская». Практически без остановки передавала эту информацию в микрофон. Все мои сотрудники начали звонить, спрашивать, что делать. Им сказала, чтобы помогали людям подниматься. Выбежали ребята-эскалаторщики, открыли служебные выходы, выводили людей по лестнице, выносили тяжелораненых. Наверху отключили пропускные аппараты, чтобы никого не стукнуло. Потом мы побежали в медпункт, вынесли носилки. Только когда развеялся дым, я увидела, что эскалаторы со стороны взрыва завалены досками. До этого я не понимала, с какой стороны грохнуло, как это все произошло. Когда дым осел, мониторы остались в пелене, показывали плохо. Это время ни с чем не сравнить. Казалось вечностью. Сейчас понятно, что до приезда МЧС прошло минут 5 - 7. А тогда я думала: «Где они? Где? Быстрее». Наверху в вестибюле я увидела эмчеэсовцев. Пассажиры поднимались со стороны Дома профсоюзов. Спасатели сначала к ним бросились. Я сказала: «Нет, бегите на платформу». Тут были легкие ранения, ссадины. Внизу тяжелые.

Пострадавших из метро выносили даже на сиденьях, вырванных из вагонов Фото: Сергей ГАПОН

Пострадавшим помогали не только спасатели, врачи и милиционеры, но и обычные граждане - кто чем мог. Водитель маршрутки Александр, который ехал по своему обычному маршруту - ДС Асаналиева – «Экспобел» говорил, что в первые минуты движение на проспекте было свободным, даже пробок не было.

- Люди сидели на бордюрах, дорожках, остановках, сильно пострадавших я не видел. Быстренько забрал кого смог и поехал - весь салон был полный, люди стояли и сидели. Денег не брал- какие деньги, когда такая трагедия! Видел, как останавливались обычные машины и забирали людей, видимо, тоже бесплатно подвозили. Очень много было и машин, и людей. Коллеги тоже подвозили, знаю, что и таксисты денег за поездки не брали. Ну как тут брать деньги?

В организации теракта обвинили 25-летних Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева – их задержали 13 апреля

Через два часа после взрыва Александр Лукашенко со своим сыном Николаем, которому на тот момент было 6 лет, спустился в метро и возложил цветы. 13 апреля в стране был объявлен траур.

В этот день стало известно, что теракт раскрыт, его исполнители найдены. В организации теракта обвинили двух 25-летних парней из Витебска - токаря Дмитрия Коновалова и его друга-электрика Владислава Ковалева. В КГБ сообщали, что Коновалов заранее готовился к теракту: планировал маршрут, место установки бомбы, изучал хронометраж движений поездов.

Процесс в суде по самому громкому делу начался 15 сентября, материалы занимали 550 томов. Владислав Ковалев отказался от признательных показаний, данных на следствии, и вину во взрыве 11 апреля не признал. Дмитрий Коновалов вину признал. Когда его спрашивали, для чего он это сделал, молодой человек отвечал: «Для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь».

Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева признали виновными и приговорили к расстрелу - приговор привели в исполнение через 3,5 месяца

Ковалев часто менял свои показания, которые давал во время следствия: с каждым допросом он рассказывал все больше деталей о Коновалове. Отвечая на вопросы адвокатов о том, откуда взялись эти уточнения, он говорил, что многие детали почерпнул от следователей и сотрудников КГБ.

- Сотрудники ГУБОП сказали, что чем больше скажу, наговорю, тем лучше для меня. В любом случае мне срок светит: то ли от 2-х лет, то ли от 8-ми. Сказали, что в то, что я ничего не видел, в мои первоначальные показания, не поверят.

Суд признал, что 26-летний витебский токарь Дмитрий Коновалов и его друг, электрик Владислав Ковалев виновны во взрывах в Минске на День Независимости в 2008 году, взрыве в Витебске в 2005 и теракте в минском метро, а также еще восьми мелких взрывах.

Что стало известно в суде

Исполнителем взрывов назвали Коновалова, Ковалев, по версии обвинения, был соучастником - помогал доставить взрывное устройство с железнодорожного вокзала на съемную квартиру, дал свой мобильный телефон, чтобы Коновалов не «засветил» свой. Из приговора следует, что Ковалев знал и о взрыве в Витебске 22 сентября 2005 года и о теракте в Минске в День независимости, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. А вот о взрыве 14 сентября 2005 года Ковалев не знал.

Подозреваемые были задержаны на следующий день после взрыва, 13 апреля власти заявили, что теракт раскрыт Фото: Сергей ГАПОН

Сторона обвинения обратила внимание на то, что во время предварительного расследования, Дмитрий Коновалов признавал свою виновность в терактах в Минске, взрывах в Витебске в 2005 годах, а также в ранних взрывах 2000-2002 года. Но на суде 25-летний токарь заявил, что на его совести только минские взрывы, остальные эпизоды он отрицал.

Адвокаты обращали внимание на невнятные мотивы совершения преступления, говорили о том, что эксперты не смогли установить портретное сходство Коновалова с фотороботом человека из метро. По их мнению, в записи с камер из метро были признаки монтажа.

30 ноября суд приговорил Коновалова и Ковалева к высшей мере наказания – расстрелу. Ковалев просил помиловать его, заменить расстрел пожизненным заключением.

- На следствии давались показания, какие от меня требовались под давлением. На суде я дал правдивые показания, не боясь огласки. Прошу помиловать меня и освободить от уголовной ответственности. Моя совесть чиста передо мной, перед вами, перед обществом, - сказано в его прошении о помиловании.

Ковалеву было отказано. Коновалов такое прошение не подавал. Родители Коновалова только один раз приехали на суд, который длился два месяца, и отказались давать показания, они не дали ни одного интервью, ни разу не прокомментировали произошедшее.

Жертвами взрыва стали 15 человек, самому младшему, Сергею Герасимчику, было 17 лет Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мать Владислава Ковалева считает, что ее сын не виновен и не принимал участия в организации теракта. 16 марта 2012 года Любовь Ковалева получила извещение из Верховного суда о том, что приговор в отношении ее сына приведен в исполнение – Ковалева расстреляли через 3,5 месяца спустя оглашения расстрельного приговора. Ни точную дату смерти, ни место захоронения родные по закону узнать не могут.

И у потерпевших, которые присутствовали на процессе, и у общественности после суда осталось, тем не менее, много вопросов: какие мотивы для совершения теракта были у обвиняемых, почему в заключении экспертизы не обнаружено следов взрывчатых веществ ни на кожных покровах, ни на слизистой, ни на волосах, ни на одежде Дмитрия Коновалова, почему суд постановил уничтожить все вещественные доказательства по делу. Это делает невозможным пересмотр дела.

После взрыва в метро от должности освободили начальника минской милиции, были уволены несколько сотрудников МВД и метрополитена

Генерал-майор милиции Леонид Фармагей был освобожден от должности начальника ГУВД Мингорисполкома 27 июня 2011 года – через два месяца после теракта. Официальная причина увольнения связана с тем, что он не обеспечил нужный уровень охраны станций минского метро – это создало условия для совершения теракта. Об этом сообщала belta.by

А ночью 29 мая группа подростков смогла проникнуть на станцию метро «Московская» - официально, из-за упущений в системе мер безопасности метро.

В пресс-службе президента сообщали, что освобождены от занимаемых должностей и уволены несколько должностных лиц МВД и минского метрополитена.

После трагедии в метро появилась служба безопасности – сотрудники досматривают пассажиров на всех станциях метро. В подземке работают несколько тысяч камер видеонаблюдения.

Белорусы сдавали кровь для пострадавших, перечисляли на благотворительный счет огромные суммы Фото: Сергей ГАПОН

«Осколки выходят до сих пор. Рукой проведешь - чувствуешь: под кожей что-то острое»

В Мингорисполкоме сообщали, что семьи погибших получили от исполкома компенсацию в размере 1000 базовых величин – на тот момент это было около 35 млн рублей. Пострадавшим, которые получили тяжкие телесные повреждения - 100 базовых, или 3,5 млн рублей, с менее тяжкими повреждениями - 50 базовых (1 млн 750 тысяч), легкими - 20 базовых (700 тысяч рублей). Тем, кто из-за взрыва стал инвалидом, доплатили от 3,5 до 10,5 млн.

После теракта был открыт благотворительный счет для помощи пострадавшим – за несколько месяцев белорусы перечислили туда 4,5 млрд рублей.

Сегодня, 11 апреля 2021 года - десятая годовщина трагедии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пострадавшие от взрыва рассказывали, как живут спустя годы после трагедии. Наталья Павлючик получила ряд тяжелых травм: разрыв селезенки, переломы левой ноги, минно-взрывная травма, разрыв барабанных перепонок, множественные инородные тела в мягких тканях.

- Осколки выходят до сих пор. Рукой проведешь - чувствуешь: под кожей что-то острое. В военном госпитале, куда я обратилась за помощью, мне достали более 200 осколков. И это не считая тех, которые мне достали изначально. (Читать далее)

Татьяна Пугачева две недели провела в реанимации, за первые три года после взрыва перенесла в общей сложности 13 операций.

- Периоды были разные, сейчас хочется забыть и не вспоминать. Хочется наладить нормальную жизнь, зарабатывать и спокойно растить ребенка, моя дочка учится в пятом классе, - рассказала «Комсомолке» Татьяна через 7 лет после теракта в минском метро, который унес жизни 15 человек. - Самое печальное, что после теракта таким, как я, сложно найти работу. Пострадавшие, с которыми я общаюсь, кто получил инвалидность, но частично восстановился и готов трудиться, почти никто не вернулся на свою работу, где работал до теракта. (Читать далее)

Каждый год в этот день к мемориалу приходят люди, что почтить память погибших Фото: Сергей ГАПОН

Виталий Дайнеко со страшными травмами он умер в больнице через две недели после теракта. В тот день мужчина ехал с коллегами с работы, Виталий стоял прямо в эпицентре взрыва.

- Время пролетело незаметно, такое чувство, что все было вчера. Как я живу? Получила инвалидность второй группы, сразу после суда над террористами слегла в больницу, очень тяжело мне дался этот процесс. Моему Виталику было всего 40 лет, жить да жить. Не дай Бог родителю похоронить своего ребенка, это невыносимо. Оправиться от горя не получится никогда. Время не лечит… Знаете, когда в дверь кто-то звонит, иду открывать с надеждой, что это мой Виталик пришел, мой сынок, - рассказывала «Комсомолке» Римма Александровна, мама погибшего Виталия Дайнеко. Ее историю и рассказ мамы погибшего 23-летнего Юрия Климца можно прочитать здесь.

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