Милые и зубастые: как в Минске выпускали в природу летучих мышей, которые зимовали в холодильнике

Летучие мыши начли просыпаться от зимней спячки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 11 апреля на минской Цнянке выпустили на волю около 40 летучих мышей, которые всю зиму провели в мешочках в специальном холодильнике в реабилитационном центре летучих мышей "Кажанаполис". Туда их привозят из разных городов Беларуси. В воскресенье мышат выпустили в дикую природу на Цнянском водохранилище. Некоторые, правда, не сразу решились на полет и упорно сидели на руках экологов, их приходилось даже подсаживать на деревья.

Между прочим, в Беларуси обитает 19 видов летучих мышей, 8 из них занесены в Красную Книгу.

Дети с удовольствием приняли участие в выпуске рукокрылых на волю. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Летучие мыши зимовали в Батманаполисе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье 11 апреля летучих мышат снова выпустили в дикую природу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже несколько лет подряд весной в Минске выпускают летучих мышей, которые зимовали в мешочках в специальных холодильниках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пустите на волю... Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже несколько лет подряд весной в Минске выпускают летучих мышей, которые зимовали в мешочках в специальных холодильниках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После зимы в реабилитационном центре около 40 летучих мышей полетели в дикую природу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторых рукокрылых приходилось высаживать на деревья. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После зимы в реабилитационном центре около 40 летучих мышей полетели в дикую природу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Цнянке выпускали летучих мышей на волю. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пустите скорее на волю.. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мышкам понравилось сидеть на руках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже несколько лет весной летучих мышей выпускают на волю. Фото: Павел МАРТИНЧИК