Милые и зубастые: как в Минске выпускали в природу летучих мышей, которые зимовали в холодильнике

Летучие мыши начли просыпаться от зимней спячки.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В воскресенье, 11 апреля на минской Цнянке выпустили на волю около 40 летучих мышей, которые всю зиму провели в мешочках в специальном холодильнике в реабилитационном центре летучих мышей "Кажанаполис". Туда их привозят из разных городов Беларуси. В воскресенье мышат выпустили в дикую природу на Цнянском водохранилище. Некоторые, правда, не сразу решились на полет и упорно сидели на руках экологов, их приходилось даже подсаживать на деревья.
Между прочим, в Беларуси обитает 19 видов летучих мышей, 8 из них занесены в Красную Книгу.
Дети с удовольствием приняли участие в выпуске рукокрылых на волю.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Летучие мыши зимовали в Батманаполисе.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В воскресенье 11 апреля летучих мышат снова выпустили в дикую природу.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Уже несколько лет подряд весной в Минске выпускают летучих мышей, которые зимовали в мешочках в специальных холодильниках.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пустите на волю...
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Уже несколько лет подряд весной в Минске выпускают летучих мышей, которые зимовали в мешочках в специальных холодильниках.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
После зимы в реабилитационном центре около 40 летучих мышей полетели в дикую природу.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Некоторых рукокрылых приходилось высаживать на деревья.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
После зимы в реабилитационном центре около 40 летучих мышей полетели в дикую природу.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
На Цнянке выпускали летучих мышей на волю.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пустите скорее на волю..
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мышкам понравилось сидеть на руках.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Уже несколько лет весной летучих мышей выпускают на волю.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Летучие мыши - милейшие существа.
Фото: Павел МАРТИНЧИК