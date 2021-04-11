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Общество11 апреля 2021 23:29

Милые и зубастые: как в Минске выпускали в природу летучих мышей, которые зимовали в холодильнике

Некоторые мышки долго не хотели улетать с рук экологов, их пришлось подсаживать на деревья. Зиму они провели в реабилитационном центре
Павел МАРТИНЧИК
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Летучие мыши начли просыпаться от зимней спячки.

Летучие мыши начли просыпаться от зимней спячки.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 11 апреля на минской Цнянке выпустили на волю около 40 летучих мышей, которые всю зиму провели в мешочках в специальном холодильнике в реабилитационном центре летучих мышей "Кажанаполис". Туда их привозят из разных городов Беларуси. В воскресенье мышат выпустили в дикую природу на Цнянском водохранилище. Некоторые, правда, не сразу решились на полет и упорно сидели на руках экологов, их приходилось даже подсаживать на деревья.

Между прочим, в Беларуси обитает 19 видов летучих мышей, 8 из них занесены в Красную Книгу.

Дети с удовольствием приняли участие в выпуске рукокрылых на волю.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Летучие мыши зимовали в Батманаполисе.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье 11 апреля летучих мышат снова выпустили в дикую природу.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже несколько лет подряд весной в Минске выпускают летучих мышей, которые зимовали в мешочках в специальных холодильниках.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пустите на волю...

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже несколько лет подряд весной в Минске выпускают летучих мышей, которые зимовали в мешочках в специальных холодильниках.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

После зимы в реабилитационном центре около 40 летучих мышей полетели в дикую природу.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторых рукокрылых приходилось высаживать на деревья.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

После зимы в реабилитационном центре около 40 летучих мышей полетели в дикую природу.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Цнянке выпускали летучих мышей на волю.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пустите скорее на волю..

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мышкам понравилось сидеть на руках.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже несколько лет весной летучих мышей выпускают на волю.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Летучие мыши - милейшие существа.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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