Коронавирус в Беларуси, последние данные на 12 апреля 2021 года: китайскую вакцину признали неэффективной, а в Турцию не нужен результат ПЦР с синей печатью

Коронавирус в Беларуси, последние данные на 12 апреля 2021 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

По последним данным Минздрава, на 11 апреля, за последние сутки ковид подтвердился еще у 1175 пациентов. За все время, а это немного больше года, официальная статистика говорит о 336 038 заболевших. Выписали в Беларуси за последние сутки 1 379 пациентов. Умерли 10 человек.

Китай признал невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса

Китайский центр по контролю за распространением болезней признал, что эффективность вакцины, произведенной в Китае, недостаточно высока. Так, например, исследователи из Бразилии говорят, что эффективность китайской вакцины Sinovac - 50,4%. Для сравнения, эффективность вакцины Pfizer оценивают на 97% - почти в два раза выше.

- Сейчас рассматривается вариант, при котором мы используем для иммунизации разные вакцины разного производства, - заявил директор китайского центра по контролю за распространением болезней Гао Фу.

Информация о дополнительных ПЦР-тестах для поездок в Турцию не подтвердилась

Накануне в некоторых СМИ появилась информация о том, что для поездок в Турцию нужен определенный вид ПЦР-тестов. Писали, что подойдут результаты тестов только на бумажном носителе и лишь с синей печатью.

Власти Турции опровергли эту информацию и сообщили, что не вводилось никаких особых требований к ПЦР-тестам на COVID-19 для въезда в страну. Турция ввела обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну еще в декабре 2020-го года.

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