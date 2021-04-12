В Минске прошли соревнования по "холодному" заплыву: приз зрительских симпатий - у 81-летней пловчихи

В забеге на 3 и 5 км приняли участие около 60 человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

11 апреля на Комсомольском озере в Минске прошли соревнования по «холодному» бегу на дистанции 3 и 5 км и весеннему заплыву. Мероприятия проходили на спасательной станции ОСВОД «Комсомольское озеро», они как раз и были в честь праздника, приуроченного ко Всемирному дню здоровья и дню ОСВОД.

В весенних заплывах соревновалось около 70 человек, пловцы приехали из Москвы, Бреста, Лиды - конечно, были и минчане. Пловцы преодолевали следующие дистанции: 25 и 50 метров, а также смешанную (микс) эстафету- 4 × 25 м (2 мужчин и 2 женщины).

Приз зрительских симпатий и бурные аплодисменты заслуженно получила 81-летняя Лидия Николаевна Вологдина, которая проплыла 25 м, пишет агентство "Минск-Новости". Как говорит сама Лидия Николаевна, плыть ей было весьма комфортно, потому как уже лет 30 она занимается моржеванием. К слову, на Комсомольском озере Лидия Николаевна - человек известный!

На трассе бегунов ждал холодный душ из водяной пушки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Забег на Комсомольском озере. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самые смелые обливались холодной водой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На трассе бегунов ждал холодный душ из водяной пушки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После забега начались соревнования по плаванию на дистанциях 25 и 50 метров. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На станции ОСВОД прошли соревнования по плаванию. В заплывах в холодной воде приняли участие около 70 человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На дистанции дежурил водолаз. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самому старшему участнику соревнований по плаванию Лидии Вологдиной уже 81 год. Она более 30 лет занимается закаливанием. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главное - не победа а участие. Фото: Павел МАРТИНЧИК