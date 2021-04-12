Российская авиакомпания Utair возобновляет рейсы между Минском и Москвой. Узнали, почем билеты. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Utair возобновил полеты по маршруту Москва — Минск. Авиакомпания выполняет рейсы в столицу Беларуси по средам. Вылет из Москвы в 11:30, из Минска — в 12:30, сообщает пресс-служба авиакомпании - Utair много лет летает в Минск, это направление востребовано у пассажиров. Как только были разрешены полеты в Беларусь, мы получили все необходимые разрешения и возобновили рейсы. Ждем открытия международного авиасообщения и с другими странами, цитирует пресс-служба президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова.

Сообщается, что стоимость билетов на рейс «Минск-Москва» будет составлять от 2609 российских рублей – это всего 29 евро. Однако очевидно, что это акционная цена. «Комсомолка» посмотрела, за какую цену реально найти авиабилеты из Минска в Москву, и сравнила с нынешними ценами «Белавиа».

Согласно расписанию, первый рейс из Минска в Москву Utair выполнит 14 апреля. Однако билетов на этот рейс в продаже нет. Самый дешевый билет на следующую среду, 21 апреля, стоит 19156 российских рублей (это 213 евро) – с ручной кладью 5 кг, но без багажа и питания. Билет с багажом стоит 21.856 российских рублей (243 евро).

Билет «туда-обратно» с багажом (туда – 14 апреля, обратно – 28 апреля) стоит 45.525 российских рублей - это 506 евро.

А что «Белавиа»? Ближайший прямой рейс в Москву – 21 апреля. Остался только бизнес-класс за 1234 рубля (393 евро). Билеты «туда-обратно» на ближайшие даты (21 апреля – 28 апреля) остались только в бизнес-класс. Такой билет обойдется в 642 евро туда-обратно.

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