Певица Галина Шишкова делает аксессуары и головные уборы: «Я не завышаю цены, чтобы мои изделия были доступны и радовали»

Фото: личный архив

В начале 2000-х годов певица Галина Шишкова работала в оркестре Михаила Финберга, потом была солисткой театра-студии Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, солисткой Президентского оркестра. Однако настоящая популярность пришла к Галине Шишковой после знакомства с продюсером Егором Хрусталёвым, который написал для нее множество песен.

Сейчас новых песен Шишковой не слышно, а ее страница в инстаграм позволяет говорить: исполнительница развивает другой вектор своего творчества - она активно выступает как дизайнер.

- Действительно, в последнее время я сконцентрировалась именно на дизайне - концертов в пандемию фактически нет, а творческий запал сидеть без дела не позволяет, - смеется Галина. - Вообще, я с самого детства мечтала быть именно модельером, открыть свой собственный модный дом, но жизнь сложилась так, что я стала артисткой. Вместе с тем, свою детскую мечту я так или иначе реализовала - больше десяти лет я выступаю в качестве дизайнера, а последние шесть- семь лет делаю это фактически на профессиональной основе.

- А с чего все начиналось?

- Я придумывала себе концертные костюмы, рисовала эскизы. Через какое-то время нашла себя в изготовлении авторских брошей. Я делала их из кожи, выставляла на одной из международных выставок в Минске, даже диплом получила. Для меня это было значимое событие, я поняла, что многое могу делать руками, что это нравится людям. Параллельно всегда была флористика - меня всегда увлекает, можно сказать, захватывает, процесс создания композиций из цветов. В 2016 году я начала оформлять головные уборы. Самыми первыми были обручи. В том же году все участницы конкурса «Мисс Беларусь» в своем первом выходе на сцену были в моем авторском убранстве: я сделала 26 цветочных композиций, которые украшали головы самых красивых девушек страны. То есть, как только я начала заниматься аксессуарами, это как то сразу стало востребовано, на это обратили внимание.

Певица все делает своими руками. И это приносит ей радость и удовольствие. Фото: личный архив

- На вашей страничке в Инстаграм сейчас много фото: кепки, панамы, украшенные бисером, стразами…

- Да, это так. Но мой девиз такой: «Это должно быть и красиво, и, главное – качественно». Я - за качество для людей. Я не завышаю цены, хочу, чтобы мои изделия были доступны, чтобы они действительно радовали.

- А сколько в среднем стоит, скажем, «панама от Галины Шишковой»?

- Трудно сказать, все зависит от того, какой рисунок, насколько он сложный, а также от того, что используется - стразы Swarovski, бусины, бисер, камни - в оформлении. Ну, скажем, какая-то простая модель, оформленная белая панама с небольшим рисунком может стоить 50 - 60 рублей. Цены на головные уборы белорусского производства открыты, я видела, что простые панамы - без рисунка, без вышивки, без всего - от 70 до 135 рублей. В общем, ценовая политика у меня лояльная. И, видимо, люди ценят мой вкус, а еще сочетание «цена-качество»: у меня сформировался круг постоянных покупателей, это очень приятно, когда люди возвращаются, покупают сначала одну вещь, знакомятся с моим творчеством, приходят вновь.

- Неужели вы все делаете сами?

- Да, абсолютно все сама. У меня нет работников, помощников, все сама, своими руками (смеется - Авт.). Это действительно для меня яркая грань творчества, так приятно, когда то, что сделано с любовью ценится, когда вещь находит своего хозяина. Знаете, ведь можно надеть самое простое платье, украсить его брошью - и оно заиграет, заживет своей яркой жизнью, или, скажем, дополнить стильный спортивный костюм декорированной кепкой - получается свежий образ. Самое главное для меня - делать с любовью, тогда всегда будет отклик и обратная связь.

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