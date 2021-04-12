Уникальные фото Юрия Гагарина и судьба его родных: племянница первого космонавта, которая живет в Минске, поделилась воспоминаниями о семье

Юрий Гагарин и его племянница Наталья. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это уникальный снимок, - показывает нам Наталья Гагарина фотографию из семейного альбома. - Рядом с дядей Юрой на балконе его квартиры в Звездном городке стоят братья: Борис (мой папа), Валентин (его старший брат) и племянник (Юрий). Эта фотография была сделана за несколько дней до гибели Юрия Алексеевича. Позже папа мне рассказывал, что они безо всякого повода решили навестить брата - просто повидаться, возможно это было смутное предчувствие беды… А 27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб. Надеюсь, что когда-нибудь все документы будут рассекречены и мы сможем узнать всю правду о той авиакатастрофе.

За несколько дней до юбилея первого полета человека в космос в Минске гостила Тамара Филатова, старшая племянница Юрия Гагарина, которая работает в музее его имени. Ее рассказы непременно читали или слышали в документальных фильмах о первом космонавте все, кто интересуется жизнью Юрия Гагарина. Но когда Тамара Дмитриевна неожиданно представила нам Наталью Гагарину со словами: «Это племянница Юрия Гагарина, которая уже давно в Минске живет», нашему удивлению не было предела.

Племянница первого в мире космонавта Наталья Гагарина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минск приехала учиться в инязе по окончании средней школы

- Я живу в Минске уже 42 года. В 1979 году я приехала сюда из Гагарина (Смоленская область) вместе со своими двумя одноклассницами-подружками учиться в Институте иностранных языков - минский иняз всегда котировался высоко. Я закончила факультет французского языка, работала в образовании 19 лет, в том числе преподавала в Лингвистическом университете. Потом ушла в сферу туризма, занимаюсь разработкой культурных и образовательных проектов.

- К 60-летнему юбилею первого полёта что-то подготовили?

- Да. В июне мы организуем в Минске Третий международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет», который будет посвящен теме «Вселенная» и 60-летию первого полета человека в космос.

- Как сложилась ваша личная жизнь?

- После окончания института я осталась жить в Минске. У меня двое детей: Анна и Дмитрий. Дети также как и я, носят фамилию Гагарина.

Юрий Гагарин с родственниками за несколько дней до гибели. Фото: личный архив

Дочку назвала в честь бабушки - матери Гагарина

- Мама Юрия Гагарина - Анна Тимофеевна - писала в книге «Слово о сыне», что правнучку Анной в честь нее назвали.

- Да. Я признаюсь, что сначала мы хотели дать дочке другое имя, но потом решили назвать в честь бабушки. Это была самая младшая правнучка Анны Тимофевны и она её очень любила, нянчилась с малышкой.

- Чем Анна занимается сейчас?

- Она работает в одном из подразделений корпорации «Боинг».

- Вот так поворот. В Америке знают, что Анна родственница первого космонавта мира?

- Дочь это не афиширует. Нас в семье учили быть скромными, никому не завидовать, жить по совести. Но имея фамилию Гагарина, трудно это скрыть. Да мы особо и не обсуждаем, как на нашу фамилию реагируют люди.

«Помню, как дядя Юра в последний раз уезжал из родительского дома»

- Если бы я встретил кого-то по фамилии Гагарина, то непременно спросил бы, не родственница ли она того самого космонавта?

- Я не стараюсь это выставлять напоказ. И наша с вами беседа - исключение. Я не считаю правильным как-то использовать в своих интересах подвиг моего дяди и говорить об этом публично. Но сегодня уже другие времена, другие герои, поэтому думаю, что Юрий Гагарин достоин того, чтобы о нём помнили. Пока живёт то поколение, которое его знало, нужно больше рассказывать о первых героях космоса, это наша история, и мы по праву можем ею гордиться!

Юрий Гагарин, его брат Борис и невестка Аза. Фото: личный архив

- Какие воспоминания у вас остались о Юрии Гагарине?

- Я родилась через год после полета дяди Юры. А когда он погиб, мне было только 6 лет. Поэтому воспоминания у меня детские, но очень яркие. Закрываю глаза и мысленно переношусь в тот день, когда видела его в последний раз. Тогда дядя Юра стоял в летной куртке на пороге родительского дома, прислонившись к дверному проему. Ему очень не хотелось уезжать. Было уже поздно и тётя Валя (жена дяди Юры) его торопила, говорила, что девочки засыпают и впереди дальняя дорога… Больше в родительский дом Юрий Алексеевич не вернулся.

- Это был семейный вечер в родительском доме?

- Да. Мы обедали, беседовали, всей семьей пели песни, в частности одну из его любимых «Я люблю тебя жизнь». Очень хорошо помню его голос. В моей памяти дядя Юра остался очень добрым, весёлым человеком.

«Во время войны Юра спас брата Борю»

- А ведь если бы Юрий в детстве не спас Бориса, то и вы бы на свет могли не появиться. Я не преувеличиваю?

- Да. В 1941 году 5-летнего Бориску фашист Альберт подвесил за шарфик на дерево, и мальчишка стал задыхаться. Тогда Юра (ему было 7 лет) побежал за матерью и она успела спасти младшего сына.

Семья Гагариных. Младшая из девочек - Наталья Гагарина. Фото: личный архив

- Анна Тимофеевна нянчила вас?

- Все мое детство прошло возле бабушки. Она была самым родным и близким человеком для меня. Когда Анна Тимофеевна ушла из жизни, у нашей большой семьи, словно у дерева, подрубили корни.

Мы стараемся сохранить семейные традиции и встречаемся, но уже гораздо реже, чем при ее жизни. Бабушка была добрым человеком, я никогда не слышала, чтобы она повышала голос. Шила мне юбочки, блузки, платья. Мы были с нею друзьями.

- Вы жили в одном доме?

- Нет. Жили мы отдельно. Я с родителями жила в небольшой квартирке, но много времени проводила у бабушки с дедушкой.

- Космонавты часто навещали Анну Тимофеевну после гибели Юрия Алексеевича?

- Космонавты, учёные, конструкторы, члены их семей навещали Анну Тимофеевну постоянно. Двери её дома всегда были открыты для гостей. Часто в бабушкином доме я встречалась с Алексеем Архиповичем Леоновым, для меня он был просто дядя Леша. И мы тоже ездили в гости, например, к матери и дочери Сергея Павловича Королева. Это были очень тёплые встречи близких людей.

- Анна Тимофеевна принимала гостей уже в новом доме, который построили после полета Юрия Гагарина?

- Изначально семья жила в деревне Клушино, что в 14 километрах от города. После войны дедушка дом разобрал по бревнышкам и перевез в Гжатск. После гибели космонавта город переименовали в Гагарин. Сегодня в этом доме Гагариных находится музей. А через дорогу - другой дом, который советское правительство подарило родителям Юрия Алексеевича после его полёта в Космос.

Мать Гагарина Анна Тимофеевна. Фото: личный архив

- В доме-музее показывают ту самую кровать, на которой спал Юрий. Причем делить ее ему приходилось с братом Борисом.

- Это были тяжелые послевоенные годы, и семья Гагариных жила очень скромно. В семье было четверо детей - Валентин, Зоя, Юра и Борис. И все они жили в небольшом домике. А после полета Юрия Алексеевича буквально за несколько месяцев для родителей построили дом через дорогу. Он был больше и комфортнее старого: зал, кабинет, спальня, большая застекленная терраса. По нынешним временам это тоже небольшой дом, но по тем временам разница была огромная. В доме был водопровод, канализация, отдельная кухня… В старом доме осталась жить семья Зои. Позже они тоже получили квартиры. В новом доме бабушки и дедушки практически прошло всё мое детство, и свадьбу мою тоже там сыграли.

- Свадьба была с гостями-космонавтами?

- Да, отношения у нас со многими космонавтами были очень близкие, была семья Владимира Шаталова и Виктор Горбатко.

- Ваш отец работал на заводе?

- Папа был шлифовщиком высокого разряда. К сожалению, он рано ушел из жизни - всего в 41 год. Отец любил свою работу: налаживал станки, оборудование… Помню, как натачивал мне на станке коньки, которые подарил дядя Юра. Любил в свободное время делать на шлифовальном станке сувениры: колечки, брелоки. Однажды подарил маме маленькую сувенирную пилу на подставке из двух пенечков и написал: «Пили Аза, но знай меру».

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