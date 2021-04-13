«Когда вижу ребенка с папкой рисунков, у меня сжимается сердце»: мама художника Захара Кудина - о белорусском искусстве и жизни после смерти сына

Наталия Кудин в мастерской Захара Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- …Кажется, сейчас Захар зайдет и скажет: «Ну, что вы тут делаете? А давай-ка кофейку!» Любил он кофеек с молоком… - Наталия Кудин говорит о сыне.

29 декабря 2019 близкие Захара написали в фейсбуке, что его жизнь трагически оборвалась. Многие тогда не поверили и решили, что это неудачный перфоманс. У кого-то даже промелькнула мысль: а вдруг это такой пиар фильма, в главной роли которого снимался Захар? То, что он любил удивлять и с ним никогда не было скучно, повторяют все, кто его знал.

Наталия показывает фотографию сына Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В том декабре несколько раз продлевали прокат фильма Максима Шведа «Чистое искусство», в котором Захар сыграл самого себя - яркого художника, который рефлексирует о свободе и слышит вопросы о том, что же значит его искусство.

- Любые проявления свободы должны быть согласованы, - говорит Захар в фильме. Еще он мимоходом бросает фразу, что только смерть настоящая, а в трауре что-то есть. И для тех, кто смотрит ленту 30 декабря в заполненном зале кинотеатра «Ракета» она звучит совсем иначе, чем за несколько дней до этого. После того сеанса все зрители не сговариваясь встанут и вместо того чтобы разойтись простоят молча несколько минут.

Билет на сеанс «Чистого искусства» 30 декабря 2019 года

Шесть работ из восьми, которые Захар написал во время съемок «Чистого искусства», сейчас экспонируются на выставке современного искусства «Каждый день. Искусство. Солидарность. Сопротивление» в культурно-художественном комплексе «Мистецький Арсенал» в Киеве.

- Захару понравилось это пространство, когда он был на «Арт-Киеве», он мечтал, чтобы и в Минске появились подобные залы для демонстрации современного актуального искусства, - рассказывает Наталия. - Захар хотел выставить свои работы в таком месте. А то, что он задумывал, всегда сбывалось. Он говорил: «Минск такой унылый, пусть бы делали дома разноцветными!» Вот их сейчас и красят в разные цвета… Многое из того, о чем он мечтал, потихонечку сбывается.

1986 - ∞ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В подъезде на этаже, где живут родители Захара, стоит мольберт с засушенными цветами. Дома - повсюду картины, скульптуры… Сохранились практически все работы, которые Захар создавал, когда учился в художественном училище Глебова. Когда его одногруппники шли на просмотр с папкой, Захару нужна была фура, говорит Наталия. Все вместе выставлялись в одной аудитории, а у Захара была отдельная.

«Не знаю, как вам у нас понравилось. Был бы Захар - было бы интереснее», - потом скажет на прощание Наталия.

Около квартиры родителей Захара Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Кирющенко: «Значение работ Захара будет только увеличиваться»

- Многие художники не успевают умереть, а их творчество уже никому не интересно, хотя при жизни они были и народными, и заслуженными. Значение же работ Захара, я думаю, будет только увеличиваться - это и есть самое важное в жизни художника. Не важно, прожил он 30 лет или 60, - говорит о творчестве Захара классик белорусского абстракционизма Сергей Кирющенко. - Серьезный показатель значимости работ Захара и в том, что они присутствуют на крупнейшей выставке в Киеве «Кожны дзень» - это важнейший проект о сегодняшнем дне. И то, что Захар не просто не потерялся, а оказался одной из звезд на этой выставке, - это очень важно.

Сергей Кирющенко на открытии выставки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С 27 марта в минском пространстве ZAL#2 работает выставка-оммаж Захару Кудину. Там представлены больше 40 работ: это воспоминания о Захаре или связанные с ним; работы, созданные в подражание Захару или под его влиянием; работы-размышления о судьбе Захара и пути художника. Живопись, графика, фотография, видеоработы, скульптуры, объекты и инсталляции. Меньше чем за две недели выставку посмотрели более тысячи человек, и организаторы решили продлить ее до 15-го апреля.

Выставка-оммаж Захару Кудину проходит в культурном пространстве zal#2. Наталия Кудин на открытии выставки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас кураторская группа, в том числе Наталия Кудин, ведет сложную работу по описанию работ Захара, готовит к выпуску каталог, а к осени планируют организовать выставочный проект на нескольких площадках города.

Этот халат Захара, в котором он писал работы, до сих пор хранился в мастерской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Работу в музей несли на руках вдвоем с женой»

- Захар - самый молодой художник из тех, чьи работы есть в собрании Национального художественного музея. Как картина там появилась?

- После того как отсняли фильм «Чистое искусство», решили организовать выставку «Открытый холст» с работами Захара из фильма, - рассказывает Наталия Кудин. - Работа понравилась Ольге Архиповой (завотделом современного белорусского искусства Национального художественного - Ред), и она сказала, что хотела бы видеть картину в коллекции музея. Но сразу предупредила, что денег у музея нет.

И Захар вместе со своей женой Таней вдвоем несли работу в Национальный музей из ОК16 - в машину она не вошла. Так она и появилась в музее.

Учебная работа Захара: в «Глебoвке» изучали типографику Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Два года Захар провел в Америке. Он сравнивал Штаты и Беларусь?

- Эта поездка повлияла на его мировоззрение и внутреннее состояние. Когда Захар вернулся, ему казалось, что в Беларуси люди не живут и не ходят, а просто спят! А ему был очень близок тот ритм. У него рука всегда была занята: постоянно работал, что-то делал. Он торопился жить. Каждый свой день наполнял очень плотно, как будто чувствовал, что не успеет что-то. «Ну отдохни ты!» - «Нет-нет, я не могу, не успею». Везде, где бы ни был Захар, появлялась мастерская. Он даже если в гости ехал на неделю - там уже появлялись холстики, «дэвэпэшечки», какие-то кусочки линолеума или ламината... И все это исписывалось. Сидит в кухне, ждет, пока ему сделают кофе - и всяких этих почеркушек тысячи...

Наталия показывает эскиз работы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На салфетке?

-Нет, на листках для заметок. Говорю, Захар, что делать с ними?

Захару удавалось превратить в арт самые неожиданные объекты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

…Некоторые говорят, что в Америке все друг к другу равнодушны, но Захар рассказывал, что чувствовал там свою нужность и значимость. А здесь вроде и гражданин, и паспорт у него белорусский, а он как будто никто.

Мастерская Захара Кудина 24 марта 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как художник или в целом, как человек?

- И как художник, и как человек. Самое элементарное: пришел в Америке в магазин за красками или скотчем (он же из всего мог сделать арт-объект). В разговоре с продавцом промелькнуло, что художник. «Ах, художник!» Его сразу в другой отдел, дают скидочную карточку. А здесь, говорит, все равно. Никто никому не нужен. И он не мог с этим смириться, когда приехал. Ему просто сносило крышу. Все эти мелочи, которые не наполняют нашу жизнь содержанием, а отвлекают от главного, его очень сильно раздражали.

Фрагмент палитры Захара. Кстати, художник любил розовый цвет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Он всегда был вне системы, его было не вогнать в какие-то рамки. На все всегда свое видение. Он был очень свободным, глубоко все чувствовал и многое понимал. У него было обостренное чувство справедливости. Он не терпел какой-то двойственности, всегда говорил правду. Даже в детстве, приходит со школы: «Я получил двойку» или «Тебя вызывают к директору». Считал, что лучше сказать правду или вообще ничего не говорить.

«Picasso» - иронизировал на одной из работ Захар. «Захар» - написал на второй Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Захар был личностью и индивидуальностью, его ни с кем не перепутаешь: это походка, это прическа, розовые шнурки - это был Захар. Но сейчас индивидуальность и личность никому не интересна. Захар родился художником. Можно научить писать маслом, но научить быть художником невозможно. И мне его настолько не хватает. Он был мне очень близок по духу. Сейчас многие друзья говорят, что его нет, а такое чувство, что Захар стоит за спиной, оценивает, как ты что-то делаешь.

Картину слева Захар написал еще студентом Глебовки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Эль Греко тоже был непонятным, а через несколько веков его работы выглядят, как будто написаны вчера»

- У Захара же часто спрашивали, не хочет ли он писать что-то «более понятное», условно говоря, что нравится людям, пользуется популярностью…

- То, что людям нравится, делают не художники, а ремесленники. У Захара была очень высокая планка - и к себе, и к другим. Он считал, что ничего не сделал… Он никогда не любил «я этого не понимаю» в искусстве. Искусство и не должно быть понятным, оно должно задавать вопросы. Лютики-цветочки людям нравятся. А то, что непонятно, человека пугает: а вдруг я покажусь каким-то глупым. Эль Греко тоже был кому-то непонятным. Прошло несколько веков - и его работы выглядят совершенно современными, кажется, что написаны вчера. Как и музыка Бетховена, которая на 200 лет была предана забвению и была непонятна, потому что она иная.

Сoudin'07 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В 2019 году Захар говорил в интервью, что ему очень плохо, когда он ничего не делает. Что с ним происходило тогда?

- Почему он ничего не делал? Он готовился к «Арт-Вильнюсу», где собирался представить свои работы, разрабатывал проект для Vulica Brasil - там же тоже были вопросы: сначала должны были расписывать стену хладокомбината, потом мурал перенесли на Октябрьскую.

Он подходил ко всему очень серьезно, никогда не делал на тяп-ляп. Захар считал, что надо заниматься саморазвитием, постоянно спрашивал: «Что вы сегодня нового узнали?» Переживал, что не с кем говорить о высоких материях, все разговоры бытовые. Мы с Захаром шли ноздря в ноздрю, и я была все время рядом, а муж обеспечивал материальный тыл: он много работал и была возможность поддерживать все проекты - краски, холсты…

Краски и кисти. Все хранится так, как оставил Захар Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В первом интервью после смерти Захара вы упоминали, что бывали времена, когда у Захара не было денег на талон.

- Конечно, мы с мужем не позволили бы, чтобы у сына не было за что проехать в автобусе, но ему было важно, чтобы эти деньги он заработал сам - своим трудом, тем, что любит и умеет лучше всего. Захара приглашали художником в проект - там платили музыкантам, поварам, официантам... А ты - художник. Мы тебе купили холст и краски что ты еще хочешь? Он говорил: я же не прошу с протянутой рукой, а просто хочу, чтобы мне оплатили мою работу.

В мастерской Захара Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда я вижу на улице ребенка с папкой (а я знаю, что в папке лежат рисунки, и он скорее всего идет в изостудию), у меня просто сжимается сердце. Хорошо если это будет просто хобби. Но Захар этим жил: он все превращал в объект искусства. Он прошел свой путь, следуя за своими любимыми художниками: Хаим Сутин, Виллем де Кунинг…

…Он был на своей волне, какой-то даже неземной, далекий от бытовых вещей. Как он шутил «Я гений, а мне - вынеси мусор». Захар был человек без кожи, его могло сбить то, что покажется многим мелочью. Ему не хватало бытовой закалки, приземленности. Это человек воздуха, как и все творческие люди.

Это лишь часть работ в мастерской Захара Кудина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Как-то внучка пришла из детского сада и говорит: «Знаешь, бабушка, а мне Аня сказала, что я дочка великого художника»

- У Захара осталась дочка Ева…

- Дочка у него прекрасная, очень на него похожа. Захар нежно к ней относился. Рисовал вместе с дочкой, брал с собой в мастерскую. Захар очень любил свою семью, хотя и был непростой человек. Он мог несколько суток напролет работать и ни на что не отвлекаться.Как-то внучка пришла из детского сада и говорит: «Знаешь, бабушка, а мне Аня сказала, что я дочка великого художника». Наверное, Ане так сказали ее родители и они знают что-то такое, что позволяет им так считать.

Шестилетняя Ева - дочка Захара - пришла из детского сада и поделилась с бабушкой: «А мне Аня сказала, что я дочка великого художника» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Кто-нибудь обращался к вам, чтобы купить работы?

- Практически никто. К сожалению, нет заинтересованных галерей или музеев. Один человек, который купил эскиз, написал мне сообщение: «Захар для меня от первой встречи с его работами стал и остается быть правдивым художником. Когда я впервые увидел его работу, меня она поразила. Размером. Смелым для наших широт таким серым тоном, динамикой. Я был впечатлён, и запомнил. Я поверил уже тогда, я подумал, что это тот редкий воин с нашей провинциальностью, нашим традиционным казарменным укладом. По работам было видно, что он просто бурлит, для меня в искусстве, да и в жизни, эта искра, этот огонь наивысшая ценность. Помню эти шильды на которых было написано, что работы находятся в частных коллекциях, за рубежом - я и подумать не мог, что его работы не пользовались спросом. Наоборот я подумал, что мне они просто не доступны. А сейчас у меня есть его работа. (...) Спасибо Вам, спасибо Захару Кудину. Место Захара в одном ряду с нашими Басовым и Селещуком, с ихними Сутиным и Кунингом».

Павильон XO-Gallery, в котором выставлялась работа Захара Кудина на «Осеннем салоне», 2019 год Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Кто-то из коллег Захара вас поддерживает?

- У нас в обществе тема смерти табуирована. Такое впечатление, что у нас люди только живут, но никто не умирает. В ритуальном зале собрались, в Фейсбуке отметились, детей не приводят, никто не знает. Близкие с этим горем живут, но все боятся в лишний раз позвонить: «А что тебе сказать? Ну, ты там сама как-нибудь справляйся. Пройдет время - мы дадим о себе знать». Люди не умеют проявить эмпатию к тем, кто проживает горе. Может быть, из страха ранить или действительно не знают, что сказать. Если кто-то скажет, что со временем боль проходит, нет, это не проходит, не рассасывается и не исчезает. Может быть, боль немножко притупляется. Но мы не одиноки, переживаем это горе семьей и друг друга поддерживаем.

Наталия Кудин Фото: Святослав ЗОРКИЙ

…Мне кажется, эту трагедию должны проанализировать, и она должна призвать общество, чтобы что-то переменилось. Художники, композиторы, философы, писатели - это совесть общества. Они другие. Если их нет, то теряется культурный код. Именно искусство отличает человека от животного. Быть художником - непосильный труд. Когда говорят «Что там такого? И я так могу», нет, ты так не можешь. За этими работами стоит глубокая философия, которую нам еще предстоит осознать.

Выставка-оммаж Захару Кудину в пространстве zal#2 в Минске по адресу Козлова, 3 продлится до 15 апреля.