Коронавирус в Беларуси, последние данные на 13 апреля 2021 года: новые меры против COVID-19 в Минске и как вакцина от коронавируса поможет излечить ВИЧ

Что ждать от коронавируса в ближайшее время, пока не понятно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Число новых случаев заболеваемости коронавирусом в мире продолжает расти. За минувшие сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество выявленных случаев COVID-19 увеличилось более чем на 675 тысяч - цифра немаленькая.

Зато в Беларуси по-прежнему все стабильно. По последним данным Министерства здравоохранения, опубликованным 12 апреля, за сутки выявили лишь 843 пациента с положительным тестом на COVID-19. Почти как обычно, менее 10% обработанных тестов показали положительный результат. За сутки в больницах снова скончались 9 человек с коронавирусом. А всего за период распространения COVID-19 сообщается о смерти 2 тыс. 363 пациентов. Таким образом, с начала пандемии в стране заразились ковидом 336 тыс. 881 человек, из них выздоровели 327 тыс. 087 пациентов.

Ввели новые ограничения из-за коронавируса в Минске

В то же время ужесточаются противоэпидемические меры - залы на концертах и матчах можно заполнять только наполовину: власти ввели новые ограничения из-за коронавируса в Минске. Как говорится в решении столичного горисполкома, в рамках комплексного плана санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в Минске, разрешено «проводить культурные, спортивно-массовые, спортивные мероприятия и соревнования в объектах (концертные залы, театры, цирк, кинотеатры, физкультурно-спортивные учреждения и др.) при условии заполнения мест проведения не более чем на 50% от максимальной заполняемости».

В новом документе также сказано о том, что использовать можно посадочные места для рассадки зрителей не менее 1-1,5 метра друг от друга, а продавать билеты на культурные и спортивные мероприятия - с учетом озвученных условий.

Темпы вакцинации в Минске считают недостаточными

Еще из важного - темпы вакцинации от коронавируса в Минске признали недостаточными. Пока привили привили 22 тысяч человек. Сообщается, что вакцинацию прошли 73% работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, 32% медработников, 13,8% работников социальной сферы и 9,8% работников системы образования столицы. Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев оценил темпы вакцинации от коронавируса как недостаточные и потребовал в ближайшие две недели в корне изменить ситуацию. Первоочередная задача - обеспечить прививкой максимальное количество работников образования, здравоохранения и социальной сферы.

В Беларуси продолжается вакцинация Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые объяснили, как вакцина от COVID-19 поможет излечить ВИЧ

Вакцина от COVID-19 подарила человечеству надежду на избавление от ВИЧ, онкологических заболеваний и других неизлечимых болезней, считают специалисты. Сама вакцина не оказывает воздействия на течение этих заболеваний, но технологии, используемые при ее создании, могут быть применены при разработке средств терапии болезней, которые на сегодняшний день являются неизлечимыми. При создании вакцин от ковида используются уникальные технологии микро РНК. Сейчас ученые уже экспериментируют с технологиями, которые применялись при разработке вакцин от COVID-19. В отчете научной группы Inverse перспективы этого направления расцениваются как «самые радужные».

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