«В подсознании каждого белоруса живет Елена Желудок»: исполнительница хита «Шчучыншчына» - о себе, семье, песнях и ролях

Елена Зуй-Войтеховская своим творчеством старается поднять людям настроение. Фото: семейный архив

О Елене Желудóк страна впервые услышала полгода назад - в октябре 2020-го. За пару дней песня про Щучинщину в ее исполнении стала хитом, а ролик - вирусным. А чуть больше недели назад на юмористическом YouTube-канале «ЧинЧинЧенэл» был выложен клип на песню «Дзекаць і цекаць», с которой певица собиралась покорять «Евровидение». Смех смехом, но заявка на успех серьезная - ролик посмотрели уже больше 150 тысяч человек. Настало время поближе познакомиться с певицей, на которую вдруг свалилась популярность.

- Давайте для начала вернемся на полгода назад, к «Шчучыншчыне». Что это было и ради чего?

- Все началось с того, что мой муж Михаил Зуй и его друг и коллега Дмитрий Есеневич, сейчас уже бывшие актеры Купаловского театра, несколько лет назад придумали образы чиновников - Сергея Николаевича и Николая Сергеевича. В этих образах они выступали на капустниках в театре, а какое-то время назад решили развивать этот проект вне театра. Он получил название «ЧинЧинЧенэл» и прописку на YouTube. Елена Желудок - дитя этого проекта. Придумывать особо не пришлось - такой колоритный персонаж есть в подсознании каждого белоруса, который хоть раз в жизни ходил на сельхозярмарку или день города, там на сцене обязательно встретится Елена Желудок, пусть и с другим именем.

Песня «Шчучыншчына» мгновенно стала хитом - зрители оценили тонкий юмор Елены Желудок. Фото: скриншот видео

- Вы на ком-то опробовали этот образ до того, как снять клип?

- Нет, никому не показывали. Помню, я ехала на съемки ролика, и режиссер Андрей Кашперский прислал мне посмотреть клип Ксении Дегелько. Но сообщение Андрея увидела уже после того, как мы сняли видео. А когда посмотрела, то поняла, что режиссерскую задачу я, кажись, выполнила. Я очень люблю жанр комедии. Мне с детства нравилось смешить людей - одноклассников, потом - однокурсников, сейчас - зрителей. Люблю, когда люди смеются. Поэтому этот образ для меня был близок, мне такое подходит.

Кстати, песню «Шчучыншчына» Миша с Димой сочинили давно. Первую строчку «Тут ручаі, як рушнікі» предложил Андрусь Горват, а остальное уже было придумано позже. Дима и Миша раньше были участниками группы «Детидетей», потом появился проект ili-ili, который и сегодня существует, пишет музыку и песни к спектаклям. Это люди, которые не отдыхают от творчества никогда. Миша все время что-то придумывает, он уже настоящий поэт-песенник.

- Как вы относились к комментариям, которые посыпались после премьеры «Шчучыншчыны»?

- Комментарии были разными. Кто-то искренне писал, что молодцы, хорошо, надо больше таких красивых клипов, прославляющих нашу страну. Ну что здесь скажешь? Хорошо, если клип вызвал такие положительные эмоции, и неважно, что человек не понял, что это юмор. Но были люди, которые на голубом глазу обсуждали манеру исполнения, примитивность мелодии, слов, видеоряд. И вот им я сочувствовала. Мне было просто жаль, что людям стало сложно отличить иронию от реальности. Мы живем сейчас в таком сюрреализме, что многим не до юмора, они воспринимают все буквально.

- После премьеры клипа вы в один день проснулись знаменитой. Почувствовали это?

- Со временем да. Часто замечаю, что люди странно смотрят на меня, им кажется, что они меня где-то видели. Однажды плыла в бассейне и навстречу плыл человек, который, проплывая мимо сказал: «Здравствуйте!». Иногда подходят, шоколадки дарят или просто благодарят за хорошее настроение, за мою позицию, это приятно. Иногда просят сделать селфи, я не отказываю.

Елена Зуй-Войтеховская радуется, когда ее творчество заставляет людей улыбнуться. Фото: личный архив

«Коллеги при виде меня уже напевают «Дзекаць i цекаць»

- Думаю, многие из тех, кто узнает вас как Елену Желудок, не подозревают о вас настоящей, вне этого образа. Давайте откроем все карты.

- Я актриса Молодежного театра Елена Зуй-Войтеховская, служу в театре с 2011 года. Шесть лет я была в декрете, сперва с сыном, потом с дочкой, поэтому ролей у меня пока не так много, как могло бы быть. Пока четыре роли, все не главные, но я их люблю. Я занята в мюзикле «Про Федота-стрельца» по Филатову, в комедии «Тетки», в новом спектакле «6 утра, американо» и в детском спектакле «Золушка», в нем я играю злобную сводную сестру Золушки, дочку мачехи.

В спектакле "Золушка" Елена Зуй-Войтеховская играет дочку мачехи. Фото: личный архив

Еще я работаю в Современном художественном театре, там у меня роль в спектакле «Тартюф», который режиссер Игорь Казаков поставил год назад, но уже много месяцев у нас нет возможности его играть, театру просто не выписывают гастрольные удостоверения.

Елена Зуй-Войтеховская в спектакле "Тартюф" в СХТ. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Я также работаю в театральном проекте Homo Cosmos, там есть спектакль «Раскрытие», но тоже давно его не играли. И еще участвую в спектаклях студенческого театра при БГУ «Театр На балконе».

Сейчас в стране довольно сложная обстановка - и политическая, и эпидемиологическая. Но задача искусства, как сказал драматург Александр Володин, - помогать человеку жить. Я с ним полностью согласна. Если человек посмеется, ему станет легче. Если поплачет, то через эти слезы тоже себя полечит, это тоже здорово.

- Как ваши коллеги по театру отреагировали на образ Елены Желудок?

- В театре у меня амплуа комедийной актрисы, так что мой образ был для них не суперновым. Но долгое время они при виде меня напевали «Шчучыншчыну», да. А сейчас уже напевают «Дзекаць i цекаць».

- Податься на «Евровидение» с этой песней решили ради пиара?

- Я считаю, что подать заявку на Евровидение - это вполне логичный шаг для такого персонажа, как Елена Желудок. Идея была не моя, это все ребята из команды «ЧинЧинЧенэл». Песню мы написали за несколько часов до закрытия подачи заявок и сняли на ходу в лифте видео. Этот клип, который сейчас выложен, уже позже сняли. Сочиняли «Дзекаць i цекаць» у нас на кухне. Первый куплет никак не шел. Муж попросил: «Наговори чего-нибудь на английском, дальше разберемся». Я наговорила и уехала на работу. Миша подкорректировал - и вышла песня. Припев он на два дня раньше придумал.

Елена Зуй-Войтеховская в спектакле "Тетки" в Молодежном театре. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- С английским у вас проблем нет?

- Нет. Спасибо, что нам его преподавали со второго класса. Я училась в начальной школе в Лицее искусств имени И.О. Ахремчика, сейчас это гимназия-колледж. Училась по классу фортепиано и параллельно по классу вокала. А когда я была в пятом классе, мы переехали в Гданьск, мама работала там в консульстве. Там я продолжала учиться в музыкальной школе, а в обычной школе выучила польский. Он мне позже пригодился. Я не поступила сразу после школы в Академию искусств. Шла на курс к Владимиру Мищанчуку, но меня не взяли. Была, конечно, трагедия. Поступила я со второго раза спустя три года. Не помню, почему такой перерыв сделала, но, думаю, так и должно было сложиться. А тогда, после провала, закончила курсы секретаря-делопроизводителя, успела поработать секретарем, торговым агентом и переводчиком польского языка. В 2007 году курс набирала Лидия Алексеевна Монакова, и я знала, что хочу попасть именно на этот курс. Поступила и поняла, что это точно то место, где я должна была оказаться, это те люди, с которыми я должна была учиться, и те мастера, у которых я должна была учиться. Всему свое время.

Актриса Елена Зуй-Войтеховская считает, что задача искусства - помогать человеку жить. Фото: личный архив

«Во мне проросли папины и мамины гены»

- Вы не из актерской семьи, насколько я поняла. Ваши родители не были против вашего выбора?

- Нет. Моя мама была заядлой театралкой и часто брала меня с собой. Дома мы постоянно смотрели кино. Мама рассказывала, как я в свои четыре года ночью вместе с ней смотрела «Собачье сердце». Я, конечно, очень благодарна маме, что она привила мне любовь к искусству и вкус к хорошему кино и к театру.

А мой папа был учителем музыки в школе и часто брал меня с собой на работу. В моей памяти засел актовый зал с деревянными откидными стульями и папины репетиции со школьниками. Получается, во мне проросли папины и мамины гены.

- Родители наверняка следят за вашим творчеством. Хвалят? Критикуют?

- Да, они ходят на мои спектакли и следят за моим творчеством. Мама всегда старается подсказать, что можно еще исправить и улучшить. Смотрит, например, мое интервью и говорит: «Все хорошо, доченька, но коленки надо вместе держать». «Шчучыншчына» им понравилась, смеялись. А когда вышел клип «Дзекаць i цекаць», папа сказал: «Я ничего не понял, переведи мне, пожалуйста, текст, и пришли». И настойчиво на следующий день повторил просьбу (улыбается). Мне кажется, родителям приятно внимание ко мне, я у них единственный ребенок. Когда я училась в лицее, то мама всегда приходила на мои экзамены с цветами. Мой сын тоже ходит в музыкальную школу, учится в 3-м классе по классу барабанов, и я каждый раз тоже думаю, что надо что-то взять с собой, поздравить его, независимо от оценки на экзамене. Это важно, это запоминается на всю жизнь.

- С мужем вы познакомились во время учебы?

- Нет, в год моего поступления в Академию искусств. Я пришла на спектакль «Двенадцатая ночь» в СХТ, но, оказалось, что Саша Козелло, который играл Оливию, сломал ногу, и ребятам пришлось вместо спектакля на ходу придумывать капустник. И то, что я увидела, заставило меня сползать с кресла от смеха. Вот там и я увидела Мишу. А познакомились мы позже, после концерта группы «Детидетей». Забавно, что меня на тот капустник привел Володя Глотов, актер, которого я в свое время познакомила с будущей женой Златой. Мы с ней вместе занимались в народном театре «Живая планета», подружились, и я ее привела на спектакль в Русский театр, на котором она увидела Володю. И вот уже много лет и Володя со Златой, и мы с Мишей женаты и счастливы.

Михаил Зуй и Елена Зуй-Войтеховская со своими близкими друзьями, тоже актерской парой Владимиром и Златой Глотовыми, которые в свое время познакомились благодаря Лене. Фото: семейный архив

- Нет ли у мужа ревности к вашей популярности?

- Вот как раз он звонит (спрашивает у Михаила по телефону: «Скажи, а ты не ревнуешь меня к моей популярности?»). Говорит, ревнует, что я Желудок, а он - не Желудок (смеется). Миша, конечно, не ревнует, он радуется, когда есть какой-то рост у меня и немножко успех. И радуется даже больше, чем я. Я вижу, что для него важно, как люди реагируют, сколько комментариев добавили, сколько человек посмотрело клип, что пишут. Мне тоже радостно и приятно, что я нашим творчеством смогла кому-то поднять настроение, хорошо, что людям в душу это попало, а для Миши это еще важнее, ведь это наше совместное творчество. Он много времени посвящает тому, чтобы «ЧинЧинЧенэл» развивался.

Что касается театра, то повода ревновать пока особо нет - у меня не так много ролей. А Миша по-прежнему занят в постановках купаловцев, они продолжают быть театром, просто вне его стен.

Михаил Зуй и Елена Зуй-Войтеховская познакомились в 2007 году, а спустя три года поженились. Фото: семейный архив

«У Елены Желудок необъятное поле для творчества»

- Когда вы поступали в театральный, кто был примером в профессии?

- Джим Керри. Я очень люблю этого актера, с детства. Не могу сказать, что из-за него поступала в театральный, но именно он вдохновлял меня всегда на смелость на сцене и в кадре. Если говорить о более близких к нам актерах, то это Наталья Гундарева, мне за ней всегда было интересно наблюдать на экране. Это Нонна Мордюкова, Алиса Фрейндлих, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Леонов. Это мастера, на которых очень хочется равняться.

- Вас мама активно водила в театр. А вы своих детей водите?

- Вожу, но не очень активно. На репетиции - да. Я буквально с Марией на руках репетировала спектакль «Про Федота-стрельца». Сейчас ей 5, Петру 8. Они видят, что происходит за кулисами. Когда муж служил в Купаловском, часто брал с собой и Марию и Петра. Они закулисные дети, как у всех актеров, наверное.

- Когда спектакль смотрят, узнают вас? Не бывало, что из зала вдруг возглас: «Мама!»?

- Я, признаться, по этой причине на некоторые спектакли их не привожу, потому что мне кажется, что они могут что-нибудь сказать из зала. Вот на «Золушку» приводила. И после спектакля Мария подошла ко мне, и я вижу, что ей так грустно, она чуть не плачет. Я, конечно же, спрашиваю: «Что случилось?» А я же там играю дочку мачехи, отрицательного персонажа. И Мария вдруг говорит: «Мама, мне так жалко, что принц выбрал не тебя».

- Как трогательно!

- Точно так же было с клипом «Дзекаць i цекаць». Показала ей клип и наблюдала, как реагирует. Она так сурово сдвигала брови, когда над ее мамой смеялись эти странные парни и девушка.

Елена Зуй-Войтеховская и Михаил Зуй - счастливые родители, у них двое детей - сын Петр и дочка Мария. Фото: семейный архив

- Откуда эта фамилия возникла - Желудок?

- Режиссер Андрей Кашперский предложил. Я уже не помню, какие еще варианты были. Но что интересно - есть деревня Желудок, и там я еще в студенческие годы снималась в первом своем короткометражном фильме Артема Лобача «Дом».

- А на Щучинщине и в самом Щучине были?

- Пока не была, но планируем съездить, когда потеплеет.

- Мне кажется, вас там должны встречать хлебом-солью и красной дорожкой - как Татьяну Лютаеву встречали в свое время в Одессе после «Гардемаринов», она шла тогда по Дерибасовской в образе Анастасии Ягужинской, и вся Одесса была у ее ног.

- Да, точно. Как говорила Аркадина в «Чайке»: «Как меня встречали в Харькове!» Так и меня на Щучинщине будут встречать (смеется).

- «Шчучыншчына» и «Дзекаць i цекаць» - это ведь стеб. Сворачивать на серьезную дорожку не собираетесь?

- У нас есть музыкальный проект, который называется Zui, и вот там все серьезно. Хотя автор песен тот же - Михаил Зуй, и певица та же, но там я Зуй-Войтеховская, а не Желудок. У нас есть клип на песню «Папу уволили», который снял Александр Алейников, и очень красивый клип на песню «Курортный романс», снятый тогда начинающим, а сейчас уже достаточно известным режиссером Митрием Семеновым-Алейниковым. Пять лет назад группа Zui выпустила альбом «Вопрос» на русском языке, а сейчас приступили к записи альбома на белорусском.

- Это все деньги, а театральные артисты, как известно, зарабатывают мало. Как выкручиваетесь?

- Нам очень повезло с друзьями, с режиссером Андреем Кашперским. Изначально он предложил нам снять клип для Zui, а получилось, что для Zui еще не снял, но снял два клипа для Елены Желудок. Я к тому, что есть талантливые люди, которые готовы помочь, и из этого может получиться какой-то продукт, который позволит нас заметить и потом начать на этом зарабатывать.

- И у кого, на ваш взгляд, больше перспектив - у актрисы и певицы Елены Зуй-Войтеховской или у Елены Желудок?

- Сейчас происходит столько вещей, которые прежде представить себе невозможно было, мы живем в такой странной реальности, что у певицы Елены Желудок необъятное поле для творчества.

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