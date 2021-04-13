Обязательные 11 классов, инклюзия и дистанционка: что нового в белорусском Кодексе об образовании

Что нового появится в Кодексе об образовании Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кодекс об образовании обсуждался несколько лет. Момент, который во время рассмотрения депутатами вызвал бурное обсуждение в СМИ и соцсетях, касается того, что, согласно новому документу, «родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс».

- Четко оговорено в законодательстве, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс, - озвучил 7 апреля в Палате представителей Национального собрания председатель ее постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. - За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования.

После того как по СМИ и социальным сетям разлетелся этот тезис, нововведение (или все же нет) в эфире канала СТВ прокомментировал министр образования Игорь Карпенко.

- Это непонятно чьи интерпретации. Я бы этим распространителям информации, которые делают это в телеграм-каналах, посоветовал бы взять кодекс (он, кстати, есть в свободном доступе) и почитать его. Но это же сложно - 500 страниц, надо прочитать, найти соответствующую статью. Кстати, статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, его содержание, она осталась нетронутой.

По словам Карпенко, в новый кодекс добавили только то, что «порядок предоставления этой информации определяет учреждение образования».

- Это логично. Представьте, если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей - это будет коллапс в школе. Конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается. И это естественно, потому что родители - такие же участники образовательного процесса, и, бесспорно, без родителей невозможно решать многие вещи. Если ребенок не мотивирован на учебную деятельность, то одних усилий педагога недостаточно - нужны еще и усилия родителей, создание соответствующих условий дома и соответствующая мотивация, - высказал мнение глава Минобра.

Переход на всеобщее среднее образование и инклюзия в широком смысле

Два принципиальных момента из нового кодекса, на которых акцентировал внимание Игорь Карпенко, - это инклюзивное образование и переход на всеобщее среднее образование.

- И это не только обучение детей с особенностями психофизического развития, как это до недавнего времени понималось, - прокомментировал тезис об инклюзивном образовании министр. - Это широкий спектр включенного образования для всех категорий детей. Это могут быть дети разных социальных групп населения, дети мигрантов, одаренные дети. Инклюзия понимается в более широком смысле слова.

Что касается перехода на всеобщее среднее образование, по словам министра, фактически мы уже к этому подошли. Хотя в действующем Кодексе обязательным является лишь базовое образование - 9 классов.

- Мы к этому готовы. У нас практически нет детей, которые закончили только девять классов и дальше пошли работать. Это не значит, что все должны обязательно идти в школу после девятого класса, - отметил глава ведомства. - Они могут пойти учиться в профессионально-техническое или специальное учебное заведение и там получить общее среднее образование, это сейчас осуществляется, плюс специальность.

Еще из изменений, предполагаемых новым кодексом, вводится понятие дистанционной формы получения образования. До этого такого понятия не было, а дистанционка, которую пытались организовать в школах во время начала пандемии коронавируса весной 2020 года, - это один из видов заочного обучения. Согласно законопроекту, дистанционная форма получения образования - это «обучение и воспитание, предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания образовательной программы обучающимся и взаимодействие обучающегося и педагогического работника на основе использования дистанционных образовательных технологий».