Умер знаменитый «песняр» Леонид Борткевич. У него были проблемы с сердцем и диабет

Борткевича не стало 13 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Печальную новость о смерти Леонида Борткевича сообщила в соцсетях Ирина Видова, вдова композитора Олега Молчана. Подтверди ее и Николай Бабичев, директор ансамбля, которым руководил Борткевич, на странице коллектива в Фейсбуке.

Как рассказал "Комсомолке" Вадим Косенко, близкий друг и коллега Борткевича, он четыре дня лежал в реанимации 3-ей больницы Минска. У "песняра" было больное сердце, ситуация осложнялась тем, что Борткевич страдал диабетом.

Те самые "Песняры"... Фото: Архив

Талант Леонида Борткевича как вокалиста проявился очень рано – он пел еще в хоре мальчиков Дворца пионеров, потом был солистом хорового ансамбля «Юность» при консерватории. До этого окончил музыкальную школу по классу трубы. Окончил архитектурный техникум – кстати, кинотеатр «Октябрь» в Минске был спроектирован на основе дипломного проекта Леонида Борткевича. Но известным архитектором не стал, так как в 1970 году Владимир Мулявин включил его в состав ВИА «Песняры» - он был младше остальных участников, но уж очень приглянулся своей внешностью и голосом.

«Александрина», «Алеся», «Вероника», «Белоруссия», «Мой родны кут» - эти песни стали известными в "Песнярах" благодаря голосу Леонида Леонидовича. Он был кумиром в СССР, а на гастролях «Песняров» в США падкие на аналогии американцы даже сравнивали Борткевича с… Иисусом Христом из-за сложившегося у него имиджа.

Ольга Корбут и Леонид Борткевич. Фото: Юрий ИВАНОВ

В конце 1970-х Борткевич женился на прославленной белорусской гимнастке, «чуде с косичками» Ольге Корбут. Вскоре, в 1980-м, он ушел из ансамбля, подарившего ему всенародную любовь и начал сольную карьеру. Она была далеко не столь же яркой, как у «Песняров»…

В 1989-м с Корбут и сыном Ричардом Леонид Борткевич уехал в США. Но там главной звездой в их семье была прославленная чемпионка Ольга Корбут. Не достигнув творческих вершин за океаном (петь его особо не приглашали, но Борткевич нашел себя в живописи), по приглашению Мулявина Леонид Леонидович вернулся в 2000 году в Беларусь, заняв место рядом с ним в недавно расколовшихся "Песнярах". Борткевич оставался солистом Белорусского государственного ансамбля «Песняры» до самой смерти его руководителя Владимира Мулявина в 2003 году.

Борткевич с коллегами исполняли почти 20 лет "песняровские" хиты уже не в составе ансамбля. Фото: Личный архив

Леонид Борткевич предполагал, что возглавит ансамбль после кончины Мулявина – однако Министерство культуры Беларуси решило иначе, назначив руководителем «Песняров» Валерия Скорожонка. Борткевич с частью коллектива ушел в и создал свой ансамбль. Выступал, среди прочего с Анатолием Кашепаровым, под брендом "золотых голосов" ансамбля "Песняры". С этим коллективом, состав которого не раз трансформировался. Борткевич и выступал до последних месяцев. Правда, отношения с предыдущими участниками ансамбля, которые стали «Белорусскими песнярами» - Мисевичем, Дайнеко и другими, были натянутыми. Едва ли не единственный раз, когда они выступили на одной сцене, был концерт к 75-летию Мулявина в московском Кремле.

Яркий и своенравный, эпатирующий, умеющий на ровном месте создать интригу и преподнести новость так, чтобы все ахнули. Всегда модный, порой даже с перебором – одним словом, был настоящим артистом. В 55 лет закрутил роман с красавицей моделью Татьяной, которая была на 36 лет моложе Леонида Леонидовича. Это был третий брак артиста, которого еще в молодости нарекли дамским угодником. К слову, все три жены родили музыканту по сыну. А еще одного ребенка, тоже сына, на пике славы «Песняров» родила Леониду фанатка Ирина.

ТОП-5 песен, которые исполнял Леонид Борткевич в «Песнярах»:

«Белоруссия»

«Александрына»

«Алеся»

«Березовый сок»

«Веранiка»

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