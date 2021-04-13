«С третьей женой я понял, в чем смысл семейной жизни»: Леонид Борткевич - о творчестве, женах, детях и наследстве

Леонид Борткевич всегда охотно общался с прессой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Борткевича не стало 13 апреля 2021 года. А в 2019 году Леонида Борткевич отметил два юбилея - личный - 70-летие, и семейный: 15 лет со дня свадьбы с красавицей моделью Татьяной, которая на 36 лет моложе Леонида Леонидовича.

Это третий брак артиста, которого еще в молодости нарекли дамским угодником. На весь мир гремел его второй брак со знаменитой гимнасткой Ольгой Корбут. Все три жены родили музыканту по сыну. А еще одного ребенка, тоже сына, на пике славы «Песняров» родила Леониду фанатка Ирина.

Тот самый особняк Борткевича под Минском. Фото: Личный архив

«Это наследство, оно сыну и останется»

Когда два года назад Борткевич заявил, что более чем за миллион долларов продает свой коттедж (439 кв.м) , у нас состоялся с ним такой диалог:

- Раньше в интервью «Комсомолке» вы рассказывали, что переписали дом на младшего сына, а на жену - квартиру…

- Это наследство, оно сыну и останется, ничего не меняется с продажей дома. Дом хороший, и смотреть за ним есть кому, нам просто надоело. Силы и ресурсы можно вкладывать в другие вещи с большей пользой. С возрастом понимаешь это особенно ясно, время растворяется очень быстро.

- Были слухи, что вы продаете дом то ли потому, что с женой разводитесь и имущество делите, то ли из-за того, что денег на содержание нет…

- Ничего такого, просто я могу жить везде: могу в Минске в квартире, могу в Америке - у меня там сын, внуки. Лето провел там. Старший сын Алексей от первого брака (он тоже живет в Америке) - купил дом, нормально живет. С Ольгой (Корбут. - Ред.) общаемся постоянно, созваниваемся, поддерживаем друг друга. Мы всегда с ней были больше чем муж и жена, скорее - друзьями. Так и осталось.

«Сейчас такая ностальгия по нам»

Возвращение на родину Леонид объяснял народной любовью: «Когда Мулявин пригласил меня в «Песняры» после того, как я десять лет прожил в Америке, я думал, меня здесь забыли. Оказалось, нет. Я решил опять остаться дома»

Но позже Леонид сетовал, что его «Песняры» никому не нужны. «Их уже столько развелось - тысячи! Девальвировали бренд, вот наши люди его уже и не воспринимают. Без году неделя какой-то музыкант, поработавший два дня… и уже «песняр». И это такой ужас - раздербанили бренд!», - говорил он несколько лет назад.

- Но и у вас же, говорите, концертов хватает?

- Еще больше стало, сейчас такая ностальгия по нам! В Америке, Германии, Польше, Израиле. Везде зовут - даже в Австралию и Новую Зеландию. Народу куча уехало, эмигрантов много, для них песни моего состава - ностальгия по счастливой молодости. Плачут, бегут к нам, обнимают, благодарят. Спрос на наши песни еще и потому, что сейчас нет ничего нового. Во всем мире произошла творческая пауза.

Избили и ограбили

Случались с «песняром» и неприятные происшествия.

В 2001 году в Минске в подъезде одного из домов по проспекту Машерова Борткевича остановили трое подвыпивших парней и, не говоря ни слова, стали бить известного певца. Когда Борткевич пришел в себя, вокруг суетились соседи. Борткевич первым делом осмотрел карманы и чуть было не потерял сознание вновь. У него пропали 3,5 тысячи долларов, 30 тысяч рублей и сотовый телефон. Кроме этого, преступники сняли с Борткевича золотую цепь, два кольца и перстень с бриллиантами. Леонид носил его как талисман.

Борткевич с третьей женой Татьяной и сыном Кристианом. Фото: Личный архив

О младшем сыне: «Именно ради него и хочется еще пожить»

О сыне Кристиане, который учится в старшей школе, он отзывался так:

- Это моя самая большая радость и надежда, такой он умница! Именно ради него и хочется еще пожить подольше, чтобы на ноги поставить, выучить, в жизнь выпустить…

В 2014-м, он с любовью отзывался о своей третьей супруге Татьяне:

- С ней я понял, в чем смысл семейной жизни. Моя Татьяна очень умна для своих лет, у нас все хорошо, мы понимаем друг друга с одного взгляда, движения, поворота головы. Нам не надо лишних слов. Мои первые два брака держались исключительно на страсти, животном влечении, я не понимал истинного смысла и назначения семьи. Но с годами стал семьянином: я должен куда-то привозить добычу, возвращаться в свой дом, где меня ждут, кому-то дарить подарки. Это для меня свято.

Жена же должна заниматься домом, уютом, семьей. Хотя случается разное. Мужчина с годами оглядывается по сторонам и задумывается: смотри, какие вокруг красавицы! Потом развод, неприятности…

Леонида Борткевича и Ольгу Корбут поздравляет на свадьбе Александр Медведь. Фото: Юрий ИВАНОВ

«Ольга Корбут приехала и забрала меня из семьи практически силой»

Вспомнил он и о своих бывших двух женах:

- Когда я узнал, что моя первая жена мне изменяет, у меня появилась вторая: Ольга Корбут приехала и забрала меня из семьи практически силой. Я не скажу, что я ее любил, но когда-то мне очень нравилась гимнастика и гимнастки. А Оля была вся такая точеная, харизматичная. И через несколько дней я ее полюбил так, что забыл, как выглядит первая жена.

В 2010-м, говоря о своем детстве, он с любовью вспоминал маму:

- Я жил в нищете. Мама работала бухгалтером на Тракторном заводе, растила меня одна, потому что отец рано умер от ран. Мама очень его любила и не смогла больше никого принять. У нас с ней всегда были очень ласковые отношения, я не помню, чтобы мы когда-то поругались. Водила меня каждые выходные в кино. Я рос таким сентиментальным мальчиком. Помню, чтобы было полегче, она собиралась отдать меня в Суворовское училище. Привела, посмотрела на этих пацанов, расплакалась и увела. Я сам после 8 классов пошел в строительный техникум на архитектора ради стипендии. Нам легче стало жить.

В 2011-м в беседе с журналистами лидер ансамбля Леонид Борткевич подтвердил свое сенсационное сообщение о романе с Аллой Пугачевой.

По словам музыканта, роман начался в 1975 году в Каннах, куда артисты приехали на гастроли. У Пугачевой заболел музыкант, и она решила выступать с «Песнярами». Борткевич увидел Аллу Борисовну во время репетиции в совершенно пустом зале.

- Тогда между нами что-то произошло, - рассказал Борткевич. – Роман у нас был недолгий, она в то время жила с гражданским мужем Стефановичем. Но Алла до сих пор называет меня одним из своих бывших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Борткевич о первой встрече с внебрачным сыном: Алексей сразу назвал меня папой

Почему знаменитый песняр 35 лет не видел своего ребенка, что не терпит в женщинах и включит ли отпрыска в наследство - Леонид Борткевич рассказал в откровенном интервью "Комсомолке" (читайте также)

Леонид Борткевич: Не хочу, чтобы меня, как моего друга Сашу Серова, везде полоскали: с кем и когда

Музыкант рассказал, за сколько продает семейный особняк, переписанный на сына, разводится ли с молодой женой, чему научил его Мулявин и какая главная беда «Песняров» (читайте также)

Леонид Борткевич: В разводах виноваты только женщины!

Накануне юбилея знаменитый песняр честно рассказал «Комсомолке» всю правду о любви, изменах и семейной жизни (читать дальше)

«Песняр» Леонид БОРТКЕВИЧ: Три сына - это прекрасно, но мы с женой хотим еще двойню!

Когда тебе за 50, начинать все заново, согласитесь, непросто. Но Борткевич удивил... (читать далее)

Леонид Борткевич: Настоящие «Песняры» - те, с которыми выступал Мулявин!

Легендарный ансамбль после долгого перерыва дал концерт в Минске (читать далее)