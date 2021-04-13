Александр Лукашенко полетел в Азербайджан: как развиваются отношения между странами и чем мы торгуем

Александр Лукашенко и Ильхам Аливев в Минске в 2018 году. Фото: БелТА.

13 апреля Александр Лукашенко вылетел в Азербайджан. Визит – двухдневный. Сразу по прилету в Баку президент Беларуси встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым – эта встреча будет носить неформальный характер.

14 апреля пройдет официальная часть переговоров в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Пресс-служба президента Беларуси описывает темы, которые будут обсуждаться, весьма обтекаемо: "внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием". Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции, сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание неких двусторонних документов.

Эксперты отмечают, что с августа прошлого года, после президентских выборов у Лукашенко не было международных поездок, кроме трех визитов в Сочи – 14 сентября 2020 года, 7 февраля и 22 февраля. А вот как проходил в 2018 году визит Алиева в Минск: на рассвете Алиев поехал на площадь Победы и возложил цветы к монументу. Потом отправился в Торговый дом Азербайджана, затем встретился с Лукашенко.

Как развивались отношения Беларуси и Азербайджана

Предыдущая встреча Лукашенко и Алиева прошла в Минске в ноябре 2018 года. После встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между ВПК Беларуси и Минобороны Азербайджана о развитии двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и систем ПВО. Напомним, летом 2018 года Беларусь продала систему залпового огня «Полонез» в Азербайджан - недовольна была Армения. Причина - Беларусь и Армения - соседи по ОДКБ, а Азербайджан – нет. Судя по всему, Азербайджан тогда получил модернизированную версию «Полонезов», ракеты которых летят на 300 километров - испытания провели прошлой осенью, ракеты пролетали прямо над головами жителей Гомельской и Бресткой областей. Армения высказывала свое недовольство еще несколько раз.

В феврале 2017 года разгорелся нешуточный скандал из-за азербайджанского блогера, которого задержали годом ранее в Минске и передали властям Арезбайджана. Дело в том, что Александр Лапшин с 2011 года включен в черный список МИД Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха. Лапшину удавалось успешно путешествовать, так как у него сразу три паспорта - израильский, украинский и российский. Сразу после задержания Россия, Израиль и Армения высказали протесты.

До этого Лукашенко был в Баку осенью 2016 года. Тогда стороны подписали планы сотрудничества до 2025 года. Президенты договорились о том, что близ азербайджанского города Гянджа белорусы постоят молочно-товарный комплекс на 1 200 голов скота. Тогда же белорусская сторона выразила интерес к переработке нефти в Азербайджане на давальческих условиях.

Александр и Николай Лукашенко в Баку в 2016 году. Фото: trend.az.

А в 2020 году, на фоне перебоев с поставками в Беларусь российской нефти, Азербайджан стал одним из основных альтернативных поставщиков нефти - было поставлено порядка миллиарда тонн нефти, в 2021 году закупки сырья в республике продолжились.

Чем мы торгуем с Азербайджаном?

По официальным данным, уровень товарооборота между странами в 2020 году составил 447 миллионов долларов (для сравнения – в 2001 году эта цифра составляла больше миллиарда долларов). В основном мы продаем в Азербайджан железнодорожные и трамвайные вагоны, сельхозтехнику, древесину, молочку, лекарства, мясо, трактора и грузовики. Покупаем – нефть, крепкий алкоголь и вина, орехи, электрические трансформаторы, соки, фрукты и ткани.

Теперь мы хотим восстановить сотрудничество с Гянджинским автомобильным заводом, поставлять поезда для бакинского метрополитена, а еще продавать в Азербайджан лекарства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нагорный Карабах могут отправить белорусских военных миротворцев: вот при каких условиях Армению и Азербайджан предлагают мирить в рамках «Минской группы ОБСЕ». Наша страна предлагает и свою площадку для этого

Лукашенко позвонил премьеру Армении и президенту Азербайджана.

Белорусский президент поговорил с обеими сторонами о ситуации в Нагорном Карабахе (подробности).

Ильхаму Алиеву провел экскурсию тот же экскурсовод, что и его отцу 37 лет назад.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Беларусь всего на день (подробности).