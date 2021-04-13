«Борткевич со старта в «Песнярах» вытащил козырную карту»: Влад Мисевич, Марина Мулявина, Ирина Видова и Тео - об ушедшем артисте

Умер знаменитый «песняр» Леонид Борткевич. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Леонид Борткевич прожил яркую жизнь. Заслуженного артиста Беларуси и одного из тех самых "Песняров" не стало 13 апреля 2021-го. "Комсомолка" попросила друзей и коллег артиста по сцене вспомнить о нем.

- У нас в последние годы были сложные отношения, поздоровались и разошлись. Но когда итоги подведены – у него, а нам тоже надо готовиться – оценка более объективна, чем когда довлеют эмоции, - говорит заслуженный артист Беларуси, один из коллег Борткевича по «Песнярам», сооснователь ансамбля Владислав Мисевич. - Все наши разногласия вообще не имели отношения к музыке. Борткевич был одной из самых значительных фигур в «Песнярах», и даже, находясь не в лучшей своей форме, он пользовался вниманием публики. Его голос, без преувеличения, был даром Божьим.

Борткевич (первый справа) был тем самым голосом золотого состава "Песняров". Фото: Юрий ИВАНОВ

Ну и скажу, что не всем везет со стартом, как Борткевичу, он вытащил козырную карту. Ну и нам всем повезло, что в «Песнярах» был такой вокалист. Если послушать репертуар «Песняров» в лучшие годы – то окажется, что он пел более половины композиций. Бывало, Мулявин за голову хватался – а как же остальные наши бойцы, которые стоят рядом? Но что ж поделаешь, если он приносил новую песню, и исполнителем видел только Леонида Борткевича – ни себя, ни Кашепарова, ни Дайнеко. Послушайте, как он пел в то время «Александрыну»! Я слышал комплименты в его адрес и у нас, и в Америке. Ну и человеком он был соответствующим – молодой, красивый и при этом скромный и лояльный ко всему.

Ну а потом жизнь его изменила, конечно. Но эпатаж этот, я думаю, был от безвыходности, как компенсация за то, что он теряет. Может, это давало ему дополнительные силы и стимул для жизни. Я как артист это понимаю.

Леонид Борткевич всегда охотно общался с прессой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

К сожалению, сейчас даже из его публики, не все его помнят молодым, многое из памяти стирается. Человек живет столько, сколько ему отмерено биологическими законами, а не по законам артистического внимания и славы. Может быть, поэтому выдающиеся поэты заканчивают свою жизнь на пике славы. Но я стараюсь вспоминать о Борткевиче, когда он был молодым и красивым.

- Это был добрейшей души человек, любимец публики и особенно женщин, девчонок, - вспоминает Марина Мулявина, старшая дочь главного «песняра» Владимира Мулявина. - Сейчас уже нет таких фанаток, как раньше – а они его окружали плотной стеной, кричали и бравировали. Прямо как у Грибоедова: «Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали». И я вспоминаю, как среди этой всеобщей любви он вдруг влюбился в свою первую супругу Ольгу Шумакову, женщину колоссальнейшей красоты. После того, как он ее встретил, у него глаз ни на кого просто не смотрел. Он утопал и купался в ее взгляде из первого ряда, когда «Песняры» были на сцене. Я тоже часто ездила с ними на гастроли и видела, как он пел только для нее.

Отношения с моим папой у них всегда были очень теплыми и дружескими. Кто ж знает, может, и были какие-то разногласия – но так всегда у творческих людей, которые находятся в поиске истины, «золотой середины». Очень жаль, что в 71 год он ушел, сказались болезни. А вы знаете, что гастрольная жизнь не располагает к здоровью, особенно с годами.

- Я дружила с Леонидом больше 20 лет, - рассказала «Комсомолке» певица Ирина Видова. - Мы познакомились, когда он вернулся из Америки. Я знала, что он жил там в достатке, в прекрасном доме, писал картины, но как у артиста работы было не много, ведь он был звездой советского и постсоветского пространства. В 1997 году, когда из основного состава «Песняров» ушли четыре музыканта, возник вопрос, кем пополнить коллектив. И я помню, как мы с Олегом (речь о муже Ирины - Олеге Молчане, композиторе и музыканте «Песняров». - Ред.) сидели у Мулявина дома и у нас возник разговор о будущем коллектива. Я тогда и посоветовала Владимиру Георгиевичу, как бы это не было сложно психологически, набрать Борткевича и Кашепарова и пригласить их обратно в ансамбль. Мулявин около месяца думал, а потом так и сделал. Они с женой слетали в Америку в гости к Борткевичу, и в скором времени Леонид вернулся в Минск.

Ноябрь 2017-го: Леонид Борткевич, Ирина Видова и Олег Молчан. Фото: Личный архив Ирины Видовой

Мы с ним как-то сразу поехали на гастроли по предприятиям «Белтрансгаза» и очень сдружились. Здесь у него много приятных событий произошло - он снова женился, у него родился еще один сын, Кристиан. Олег Молчан написал для Борткевича несколько песен - «Бархатный сезон» на стихи Алеся Липая, «Прощание с юностью» на слова Юрия Рыбчинского, «Раманс да N.» на стихи Янки Купалы.

Леня был Артистом с большой буквы. Когда он приходил на запись песен, я восхищалась этой чисто песняровской вокальной школой. Он и в свои 71 год был в хорошей музыкальной форме, до последнего гастролировал. Конечно, жалко, что уходят такие легенды и такие друзья. Это большая потеря для Беларуси.

- С уходом каждого из состава тех легендарных «Песняров» белорусская музыка, эстрада и культура утрачивают то, что можно назвать столпами, основами, базисами, - считает певец Тео. - Когда я поступил в Гродненский колледж искусств, в рамках одной из учебных дисциплин мы разбирали музыку «Песняров», делали это детально, анализировали. С творчеством «Песняров» я, разумеется, был знаком и раньше, но именно тогда до конца осознал - какая это глыба, какой это культурный пласт.

Их принимали по всему миру, о них с восторгом писала западная пресса, слава «Песняров» была невероятной, такая популярность была всего у нескольких советских артистов за все время существования той самой классической эстрады. В чем причина? Думаю, их несколько. Во-первых, невероятно ответственное и трепетное отношение к музыкальному и поэтическому материалу.

Леонид Борткевич был артистом с большой буквы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Несколько лет назад мы снимали телевизионный проект «Наперад у мiнулае» - ездили по белорусской глубинке, собирали национальные песни. И мне сразу несколько бабушек рассказывали, делились воспоминаниями о том, как много лет назад к ним в деревни с магнитофоном приезжал сам Владимир Мулявин, он записывал эти песни, собирал их. Потом они так или иначе становились какой-то основой песен и музыки «Песняров». Во-вторых, конечно, удивительные голоса участников ансамбля. Здесь голос Леонида Борткевича может быть назван действительно неповторимым: «Березовый сок», «Александрына», «Белоруссия». Это - настоящая классика, школа и искусство на все времена.

КСТАТИ

За две недели до смерти Леонид Борткевич передал часть своего архива в музей Владимира Мулявина

Печальную новость о смерти Леонида Борткевича сообщила в соцсетях Ирина Видова, вдова композитора Олега Молчана. Как рассказал "Комсомолке" Вадим Косенко, близкий друг и коллега Борткевича, он четыре дня лежал в реанимации 3-ей больницы Минска. У "песняра" было больное сердце, ситуация осложнялась тем, что Борткевич страдал диабетом.

Две недели назад Леонид Леонидович передал в музей Владимира Мулявина, который находится в Белгосфилармонии, часть своего архива: уникальные фото, видеозаписи, магнитные ленты, сценический костюм. Теперь эти вещи станут музейными экспонатами и будут представлены посетителям.

Леонид Борткевич был золотым голосом «Песняров», который оценили в самых разных уголках мира, в том числе и в искушенной Америке. Именно в его исполнении популярными стали песни «Александрына», «Алеся», «Белоруссия», «Березовый сок», «Веранiка», «Мой родны кут».

А родился Леонид Борткевич в Минске 25 мая 1949 года. Детские годы он вспоминал как очень бедные и был благодарен маме за воспитание. Отец Леонида очень рано умер от ран.

Его карьера вокалиста началась в хоре мальчиков Дворца пионеров. Потом был солистом хорового ансамбля «Юность» при консерватории. До этого окончил музыкальную школу по классу трубы. Во время учебы в техникуме был солистом оркестра.

«Помню, чтобы было полегче, мама собиралась отдать меня в Суворовское училище. Привела, посмотрела на этих пацанов, расплакалась и увела. Я сам после 8 классов пошел в строительный техникум на архитектора ради стипендии. Нам легче стало жить», - вспоминал Борткевич.

Он успел поработать и архитектором в БелНИИгипросельстрое. Но все-таки настоящим его призванием стала музыка.

Борткевич являлся вокалистом ансамбля «Золотые яблоки», а в 1970-м Леонид стал солистом «Песняров», где выступал с 1970 по 1980 год. Начал с «Александрыны», потом были «Алеся», «Вераніка», «Белоруссия», «Мой родны кут»…

С 1989 по 2000 год Борткевич с женой Ольгой Корбут и сыном Ричардом жил в США. В Беларусь он приехал на пороге нового тысячелетия поддержать Мулявина после раскола «Песняров» и - остался навсегда.

«Когда Мулявин пригласил меня в «Песняры» после того, как я десять лет прожил в Америке, я думал, меня здесь забыли. Оказалось, нет. Я решил опять остаться дома», - говорил певец в интервью «Комсомолке».

Леонид Борткевич был женат три раза, и каждая супруга родила ему по сыну. Младший - Кристиан - появился на свет в 2005-м. Полтора года назад в интервью «Комсомолке» «песняр» с гордостью говорил о нем

- Это моя самая большая радость и надежда, такой он умница! Именно ради него и хочется еще пожить подольше, чтобы на ноги поставить, выучить, в жизнь выпустить…

Не успел…

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