Удары судьбы Леонида Борткевича: рос без отца, не знал о внебрачном сыне, в США был тенью Корбут, а после «Песняров» искал себя

Леонид Борткевич был одним из самых ярких вокалистов "Песняров". Фото: личный архив

Многие считали его счастливчиком, вытянувшим в самом начале карьеры счастливый билет - участие в самом известном белорусском ансамбле всех времен. Однако жизнь испытывала его на прочность много раз с самого рождения. Практически обо всех этих событиях рассказывала "Комсомолка" в разные годы.

Леонида растила одна мама

Леонид рано лишился отца, и маме-бухгалтеру пришлось поднимать сына в одиночку. Это были тяжелые послевоенные годы, но, вовремя заметив отличный слух и голос ребенка, мама отдала его в хор мальчиков минского Дворца пионеров. Позже он стал солистом хорового ансамбля «Юность» при Минской консерватории. Также он окончил музыкальную школу по классу трубы.

Странно, но при этом свое будущее он связывал не с музыкой – собирался стать архитектором, по его дипломному проекту даже построен и ныне работающий в Минске кинотеатр «Октябрь». Можно сказать, в «Песняры» его забрали из «Белниигипросельстроя», где Борткевич начинал работать архитектором. Леонид Леонидович рассказывал, что перед Владимиром Мулявиным он спел «Ах ты, степь широкая» из репертуара популярного тогда Сергея Лемешева. И фактически сразу Борткевича приняли в ансамбль. Хотя до этого Мулявин прослушал не менее 40 ребят, среди которых было немало с консерваторским образованием.

Леонид Борткевич, Владимир Мулявин и на заднем плане - Влад Мисевич. Фото: Юрий ИВАНОВ

Первый брак продлился 5 лет

На гастролях он познакомился в 22 года с первой женой – Ольгой Шумаковой из Краснодара, красавице было всего 18 лет. При этом она оказалась замужем (супруг служил в армии), но ради Леонида ушла от мужа. По легенде, они вместе сочинили письмо ее мужу, и тот не стал противиться разводу.

Ольга Шумакова, первая жена Леонида Борткевича (на черно-белом фото слева, а рядом ее подруга). Фото: личный архив

Ольга и Леонид прожили в браке пять лет, в 1973 году у них родился сын Алексей. Как вспоминал сам Борткевич, их брак распался из-за измены жены. Хотя у самой Ольги была другая версия: «Однажды я раньше времени вернулась с курорта, а в нашей квартире меня встретила Корбут в халате. В ванной развешено ее белье, на плите варится картошка. Я помню все до мельчайших подробностей. Первое ощущение - шок: я не узнала знаменитую гимнастку в той неряшливой женщине, которую увидела. Помню, еще подумала: как он мог променять меня на нее? Но я была молодая и глупая, поверила в отговорки мужа: мол, не придумывай, ей негде было остановиться, вот я и предложил переночевать, у нас чисто рабочие отношения… Я была до того наивна, что поверила, и Корбут еще несколько дней жила в нашей квартире», - рассказывала первая жена Борткевича «Комсомолке».

После «Песняров» его карьера была не такой яркой

Леонид Борткевич, уже женатый на олимпийской чемпионке по гимнастике Ольге Корбут, ушел из «Песняров» в 1980 году, потому что мечтал учиться в ГИТИСе. Мулявин, узнав о том, что Леонид поступил на режиссерский факультет, был очень недоволен – срывались гастроли. И потому поставил его перед выбором – ансамбль или учеба. С другой стороны, участники ансамбля, например, Владислав Мисевич в своих мемуарах вспоминали: Ольга пыталась переиначить манеры Борткевича на сцене, делала из него звезду. А это, конечно, не вариант для ансамбля.

Владимир Мулявин и Леонид Борткевич. Фото: личный архив

Мало кто уже помнит, что после ухода из «Песняров» Леонид пел сольно, а еще - в ансамбле «Мальвы» в Киеве. С ними выступала и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут.

В США стал тенью супруги

В 1989 году Борткевич с Ольгой Корбут и сыном Ричардом уехали в США. Как он сам говорил, основной причиной был Чернобыль - опасались последствий радиации.

Леонид Борткевич с женой Ольгой Корбут и сыном Ричардом. Фото: личный архив

Если олимпийская чемпионка Ольга Корбут была в Америке звездой, ее там хорошо знали, то Борткевич из популярного артиста, любимца женщин, за океаном стал превращаться в ее тень. «В Америке, конечно, Оля была «выше». Меня называли «каким-то музыкантишкой, мужем Тэтчер», - сетовал Борткевич. Он с трудом переживал забвение и отсутствие концертов.

Ребенок умер в утробе матери

Супруги как-то признались, что у них должен были родиться еще один сын, даже имя ему придумали уже - Ваня. Но накануне родов врачи сказали, что ребенок умер в утробе матери. Причиной стали, скорее всего, разные резус-факторы крови Леонида и Ольги. Конечно, это была трагедия, которую пара пережила с трудом. А после Ольге Корбут сделали операцию и поставили неутешительный диагноз — бесплодие, - рассказал Леонид Борткевич российскому 5 каналу.

Вторая жена Ольга Корбут. Фото: личный архив

Долгое время не знал о внебрачном сыне от поклонницы

Увы, это было не первое испытание – позже Корбут узнала, что у Леонида растет внебрачный сын. «Я поначалу сам не знал про ребенка. Это прошло мимо меня. Поклонница Ирина скрывала это. Она все время бегала за мной, говорила, что хочет от меня ребенка. Как-то она пришла ко мне на концерт и предложила поехать к ней. Там был маленький мальчик Алексей. Он был настолько похож на меня! Ирочка сказала, что это мой сын. Тогда я был в браке с Олей...», - вспоминал как-то Борткевич.

Леонид Борткевич и Ирина в начале отношений. Фото: личный архив

На одном из телешоу, когда Алексей был уже совсем взрослым, они встретились. «Я расспросил сына про жизнь, есть ли сложности, предложил помочь деньгами. Но Леша сказал, что у него все есть, он женат, растит дочку Веронику», - рассказывал Леонид Борткевич «Комсомолке».

Поклонница Ирина и Алексей, внебрачный сын Леонида Борткевича. Фото: личный архив

Развелся с Корбут после 22 лет брака

В 1999 году в Америку приехал Владимир Мулявин, чтобы пригласить Борткевича обратно в ансамбль «Песняры» после раскола в нем. Спели вместе, ностальгия замучала – и музыкант согласился. Да еще и Кашепарова из Америки забрали. Постепенно брак с Ольгой Корбут сошел на нет – поддерживать супружеские отношения через океан довольно непросто. Их брак продлился 22 года. Оба уверяли, что даже после развода остались лучшими друзьями.

Не стал руководителем «Песняров»

С 1999 года Леонид Борткевич оставался в ансамбле «Песняры». После трагической смерти Владимира Мулявина, возможно, Леонид Леонидович рассчитывал по старшинству возглавить ансамбль. Но Минкультуры Беларуси решило иначе, назначило руководителем «Песняров» солиста ансамбля Валерия Скорожонка.

Леонид Борткевич и Анатолий Кашепаров (слева) после возвращения из США. Фото: личный архив

Тогда из госансамбля уволилась большая часть состава. Борткевич с коллегами основал в России собственный коллектив с таким же названием и зарегистрировал права на название, хотя в Беларуси был государственный коллектив «Песняры». Это позже стало предметом многолетних судебных разбирательств.

Вдобавок, отношения с другими участниками легендарного ансамбля, образовавшими «Белорусские песняры», были не очень. Они и выступили-то вместе всего раз – на 75-летии Мулявина в Москве.

Сын Ричард был в тюрьме

В 2002 году 22-летнего на тот момент сына Ричарда уличили в изготовлении фальшивых долларов. Мотивы так и остались непонятны. Он закончил частную школу и Стэнфорд, работал в Силиконовой долине и остро в деньгах не нуждался.

Ольга Корбут и сын Ричард. Фото: личный архив

Леонид Борткевич рассказывал, что случилось недоразумение, сын просто дурачился. Но тюремный срок он получил вполне реальный, после отбытия 3,5 лет за решеткой Ричарда депортировали в Беларусь. Какое-то время он проживал вместе с новой семьей отца, а затем вернулся в Америку и наладил компьютерный бизнес в Атланте.

Ричард крайне неохотно рассказывал о личной жизни, а то, что говорил, выглядело не очень правдоподобно. Например, что встречался Иванкой Трамп, дочерью Дональда Трампа. Якобы, было это еще до того, как тот стал президентом, а его дочь не была замужем.

Стал жертвой грабителей

Родина не всегда была приветлива к Борткевичу. В 2001 году в Минске в подъезде одного из домов по проспекту Машерова его остановили трое подвыпивших парней и, не говоря ни слова, стали бить известного певца. Когда Борткевич пришел в себя, вокруг суетились соседи. Артист первым делом осмотрел карманы и чуть было не потерял сознание вновь. У него пропали 3,5 тысячи долларов, 30 тысяч рублей и сотовый телефон. Кроме этого, преступники сняли золотую цепь, два кольца и перстень с бриллиантами. Леонид носил его как талисман.

Жалел о девальвации бренда «Песняры»

К сожалению, популярность «Песняров» после ухода Мулявина предсказуемо сошла на нет. В интервью «Комсомолке» Борткевич сетовал, что его «Песняры» никому не нужны: «Их уже столько развелось - тысячи! Девальвировали бренд, вот наши люди его уже и не воспринимают. Без году неделя какой-то музыкант, поработавший два дня… и уже «песняр». И это такой ужас - раздербанили бренд!».

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