Коронавирус в Беларуси, последние данные на 15 апреля 2021 года: белорусский «Спутник V», визы в Хорватию и что с иммунитетом у переболевших коронавирусом

Какой будет третья волна коронавируса в мире, еще до конца не ясно Фото: Андрей АБРАМОВ

Какой будет третья волна коронавируса в мире, еще до конца не ясно - пока новые случаи заболевания регистрируются стабильно. В Беларуси статистика волнообразная. После нескольких дней, когда в сутки регистрировали менее тысячи новых случаев, 14 апреля, можно сказать, произошел резкий скачек - 1 тыс. 166 новых пациентов с COVID-19. Однако и количество обработанным тестов было большим - в итоге, как обычно, менее 10% выполненных тестов дали положительный результат.

В то же время выписали из больниц 1 тыс. 287 пациентов. Таким образом, всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 338 тыс. 801 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 329 тыс. 135 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Кроме того, за все время пандемии в Беларуси умерли 2 тыс. 383 пациента с выявленным коронавирусом. Из них за последние сутки - десять человек.

Минздрав одобрил «Спутник V», разлитый в Беларуси

Министерство здравоохранения Беларуси одобрило вакцину «Спутник V» (Гам Ковид Вак), которую разлили на предприятии «Белмедпрепараты». Экспертную оценку давали специалисты Центра экспертиз испытаний в здравоохранении, а также Республиканского научно-практического центра микробиологии и эпидемиологии.

Сейчас - после того, как одобрен препарат, разлитый в Беларуси, появятся дополнительные возможности для вакцинации, отмечают в Минздраве. В частности, в поликлиниках смогут увеличить доступность вакцинации для населения. Предполагается, что в Беларуси будут разливать каждый месяц до 500 тыс. доз.

Хорватия снова начала выдавать туристические визы белорусам

А вот еще хорошая новость: Хорватия начала снова принимать документы на туристические визы для белорусов. Визовый центр этой страны возобновил работу. Пока подать документы на туристическую визу можно только лично. Однако ожидается, что скоро это можно будет сделать через аккредитованных туроператоров и турагентства. При этом желающим посетить Хорватию белорусам нужно выполнить обязательное условие, чтобы получить визу: подтвердить оплату проживания.

Кроме основных документов, надо также иметь ПЦР-тест на COVID-19 (не старше 48 часов на момент пересечения границы) или же отрицательный экспресс-тест на антигены к коронавирусу (подходят только те тесты, которые утверждены на уровне ЕС).

Китай создал новую вакцину от коронавируса, аналогичную европейским

Власти Китая сообщили об успехах в создании первой в стране вакцины от коронавируса на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), принцип действия которой аналогичен западным препаратам Pfizer-BioNTech и Moderna. Речь идет о вакцине, получившей название ARCoV, которая совместно разрабатывается компаниями Abogen Biosciences, Walvax Biotechnology и Академией военных наук Народно-освободительной армии Китая.

Как отмечается, в мае начнется третья фаза ее клинических испытаний. После этого на массовое производство новинки планируется выйти в третьем квартале в первоначальном объеме 120 млн доз в год.

В Украине мужчина четыре раза заразился коронавирусом

Особый случай: в Украине мужчина четыре раза заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал заведующий врач терапевтическим отделением Харьковской городской клинической больницы №17 Роман Елисеев, где лечат пациентов с COVID-19. Врач пояснил, что неоднократное заражение мужчины коронавирусом объясняется тем, что у него проблемы со здоровьем.

По причине сопутствующих нарушений в организме у жителя Харькова просто не вырабатывался иммунитет к новой инфекции. На данный момент мужчина уже выписан из больницы.

В Украине мужчина четыре раза заразился коронавирусом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стало известно, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом белорусов

А теперь важное: о том, что иммунитет против COVID-19 у некоторых переболевших может сохраняться в течение года, рассказала завлабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Тамара Амвросьева. Она привела данные, которые белорусские специалисты получили, изучив серостатус более тысячи переболевших белорусских пациентов. Также она сказала, что в прямой зависимости состоят тяжесть и время болезни с количеством выработанных антител.

Что касается длительности циркуляции в крови переболевших антител к коронавирусу. То белорусские специалисты говорят о том, что среди наблюдаемых пациентов, которые перенесли тяжелую пневмонию в марте 2020-го года, есть те, у кого антитела продолжают выявляться и спустя 12 месяцев.

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