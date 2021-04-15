В Беларуси предлагают голосовать только с 20 и до 70 лет: узнали, какие в других странах есть ограничения по возрасту для участия в выборах

В Беларуси предлагают установить новые возрастные ограничения для участия в выборах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси заговорили об изменении возрастного ценза для участия в голосовании на выборах. Возраст для избирателей предлагают ограничить как от минимума, так и до максимума - разрешить голосовать гражданам от 20 до 70 лет. Такую инициативу рассматривает Конституционная комиссия, которая изучает предложения в Основной закон Беларуси.

«КП» узнала возрастные цензы для участия в голосования в соседних странах и в мире. У всех ближайших соседей закон такой же, как и сейчас в Беларуси - в Украине, России, Литве, Латвии и Польше голосовать можно с 18 лет без верхнего возрастного предела. По данным ООН, 18 лет является наиболее распространенным возрастом, начиная с которого можно голосовать.

Исключений, предполагающих более поздний возраст, мало. Например, по данным ООН, в Боливии допускаются к голосованию молодые люди с 18 лет только в том случае, если они состоят в браке. А если нет - то с 21 года. В Иордании можно голосовать на выборах с 19 лет, в Камеруне и Японии - с 20 лет, в Кот-д’Ивуаре, Кувейте и Сьерра-Леоне - с 21 года.

Однако гораздо больше исключений, когда к голосованию допускается молодежь в более раннем возрасте. В странах Европы сейчас ведутся дискуссии на этот счет, многие политики предлагают разрешить голосовать с 16 лет. А во многих странах мира такой закон уже принят. По данным из открытых источников, это, например, Австрия, Аргентина, Бразилия, Кипр, Куба, Никарагуа.

Предельный возраст участия в выборах могут ограничить Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот данных об ограничении где-либо предельного возраста для участия в голосовании на выборах мы не нашли.

Правда, в Бразилии голосование является всеобщим и обязательным для всех образованных граждан в возрасте от 18 до 70 лет. А необязательным голосование сделали для граждан в возрасте 16 и 17 лет, старше 70 лет и неграмотных любого возраста. Еще в нескольких странах, где введено обязательное голосование, эта обязанность снимается с людей старше определенного возраста - от 65 до 75 лет.