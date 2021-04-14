Коронавирус в Беларуси, последние данные на 14 апреля 2021 года: Минздрав признал начало третьей волны ковида, а вакцинироваться в Минске можно будет в ЦУМе и на рынке

Не забывайте о масках - в Беларуси начинается третья волна ковида! Фото: Павел МАРТИНЧИК

По официальным статистическим данным, озвученным 13 апреля, в Беларуси выявили 754 человека с положительным результатом тестирования на COVID-19. Цифра традиционно оказалась ниже, чем за предыдущие сутки – после выходных, как правило, выявляют меньше зараженных, так как обрабатывается меньше тестов. Всего с начала пандемии в Беларуси выявили 337 635 случаев заражения ковидом, умерли 2 373 человека с коронавирусом, из них десять – за сутки с 12 на 13 апреля. Всего было сделано 5 миллионов 570 тысяч 822 теста с начала пандемии.

В Беларуси официально объявили о начале третьей волны коронавируса

В Беларусь пришла третья волна коронавирусной инфекции, это официально объявили специалисты Минздрава. Вот что сказала начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Ирина Карабан:

- В Беларуси начинается очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы это называем началом третьей волны.

О том, что в Минске и регионах фиксируется рост заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе пневмониями коронавиурсной этиологии тяжелого течения, ранее сообщалось в официальном телеграм-канале Минздрава.

Вакцинироваться можно будет не только в медучреждениях: готовятся ЦУМ, Комаровский рынок и торговые центры

В Минске площадки, где будет производиться вакцинация от COVID-19, предполагается оборудовать не только в медучреждениях, но и в крупных торговых центрах, где имеются здравпункты. Список еще не озвучен, но обсуждаются, в частности, такие места, как ЦУМ и Комаровский рынок. К работе в этих пунктах привлекут не только медиков, но и волонтеров без медицинского образования. Эти люди будут выполнять вспомогательные функции – например, заполнять бланки.

- За рубежом под временные прививочные пункты спортивные залы отдают. И все хорошо! – так прокомментировал идею заместитель главврача по организационно-методической работе 34-й центральной районной клинической поликлиники Вадим Костюков.

После прививки болел полдня - инфекционист поделился своими ощущениями

Известный белорусский врач-инфекционист Никита Соловей рассказал, как он перенес вакцинацию российским препаратом Спутник V. По словам медика, побочные эффекты он ощущал примерно полдня после первого укола. Это были головная боль, повышенная температура и слабость. Второй укол не вызвал никаких неприятных ощущений.

Инфекционист отметил, что белорусам стоит делать прививки от ковида, чтобы повысить шанс на формирование коллективного иммунитета.

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