3,5 миллиона просмотров за два месяца: блогер и фотограф «Комсомолки» показывает в TikTok непривычную Беларусь

Дмитрий Ласько в усадьба Грабовских в деревне Дикушки. Фото: Александра Дорошко

Фотограф «Комсомолки» Дмитрий Ласько объездил с фотоаппаратом и дроном всю страну. В основном фотографировал (из последнего вот тут есть на что посмотреть), иногда снимал небольшие видео. До недавнего времени видео просто лежало в архиве.

- На Новый год мы смеха ради сняли с детьми моей девушки Александры челлендж для TikTok. Потом еще и еще, и я вдруг понял, что TikTok - это тема, - говорит Дима. - Вспомнил, что у меня есть контент про Беларусь, можно попробовать. Два месяца назад мы с Александрой завели свой аккаунт @Belarus360 - и уже больше 20 тысяч подписчиков. Лайкают, репостят, пишут комменты, пишут в директ, дают советы и наводки на новые красивые места. Пока мы выложили около 120 роликов, и уже 3,5 миллиона просмотров в общей сложности. Я уже прямо почувствовал себя блогером. Честно: для меня это новый мир, но для многих пользователей TikTok такая Беларусь, какую они видят на наших роликах, тоже открытие.

К слову, блогер подметил, что особой популярностью пользуются малоизвестные локации.

- Несвиж и Мир для TikTok не темы, там просмотров - 4-5 тысяч. А ролик про самый длинный в Беларуси пешеходный мост в Мостах набрал уже почти 300 тысяч просмотров. И народ удивляется: «Смотрите, какой мост построили!» - а этому мосту уже 50 лет почти. Людей цепляют неизвестные места и новый взгляд на привычные вещи, - замечает Дмитрий.

- Мы делимся с людьми маршрутами, по которым проехали сами, - добавляет Александра Дорошко. - Началось все с прошлого лета и закрытия границ, когда внутренний туризм обрел второе дыхание. Мы очень много ездили по стране, много снимали. А сейчас оказалось, что даже те места, в которых, как мы считали, все уже побывали неоднократно, были не многие.

Александра Дорошко в усадьба Четвертинских в поселке Желудок. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Александра относится к их аккаунту в TikTok как к работе: чтобы не пропадал интерес, ролики надо выкладывать каждый день. Она много лет отдала рекламе и маркетингу, поэтому взяла на себя продвижение аккаунта. Копирайтинг и исторические факты тоже с нее. А с Дмитрия - сам контент.

- Интерес к нашим видео очень вдохновляет, - говорит Дмитрий. - Сейчас мы загорелись идеей по второму кругу проехать по стране, ждем хорошую погоду.

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