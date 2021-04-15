Предки с Могилевщины, 8 стадионов в Минске и телеграмма «Песнярам»: 10 интересных фактов, которые связывают Аллу Пугачеву с Беларусью

15 апреля у народной артистки СССР Аллы Пугачевой день рождения Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Не зря в 2019 году на аншлаговом концерте в «Минск-Арене» Пугачева говорила: «Беларусь любима мной. Это чувство у меня в крови».

ДЕД - ВЫХОДЕЦ С МОГИЛЕВЩИНЫ

Родина Пугачевых - в Беларуси. Прадеда певицы звали Павел, прабабушку - Мария. Жили они в деревне Узгорск, на берегу реки Проня, в Славгородском районе Могилевщины. У них было семеро детей, в том числе Михаил - дедушка Аллы Борисовны по отцовской линии. Во времена коллективизации он уехал в Москву, где родился отец певицы - Борис Михайлович. Предки Пугачевой похоронены под Могилевом.

Когда в мае 2009-го певица привозила в Минск программу «Сны о любви», на вокзале ее встречала не только толпа поклонников. «Комсомолка» тогда помогла добраться в столицу двоюродной тете певицы по отцовской линии - Валентине Валуевой. Она даже передала именитой родственнице белорусские гостинцы: баночки с огурцами и помидорами. Пугачева в ответ презентовала коробку конфет и пригласила на концерт.

Фото: архив "КП"

ПУГАЧЕВА И МУЛЯВИН - ПОСЛЕДНИЕ В ИСТОРИИ НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ СССР

В декабре 1991 года Михаил Горбачев подписал указ №21 - о присвоении звания «Народный артист СССР». В списке - 21 фамилия достойных, среди которых - Алла Пугачева и руководитель ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин. Интересна и еще одна параллель: замыкал список, составленный в алфавитном порядке, актер Олег Янковский. Его старший брат Ростислав Иванович почти 60 лет служил в Горьковском театре.

Алла Пугачева поздравляет ансамбль «Песняры» с 25-летним юбилеем на фестивале «Славянский базар». Июль 1994 г. Витебск. Фотохроника БЕЛТА, А. Хитров

ВЫСТУПАЛА С «ПЕСНЯРАМИ»

Вообще, Пугачеву с «Песнярами» и Мулявиным связывают несколько моментов. В интервью искусствоведу Борису Крепаку главный «песняр» вспоминал (цитируем по книге «Нота судьбы»):

«Шел 1975 год. После получения в Болгарии на фестивале «Золотой Орфей» престижной премии за «Арлекино» Аллу пригласили в Канны на концерт в рамках Всемирной музыкальной ярмарки грампластинок МIDЕМ, в которой и мы, «Песняры», принимали участие. Но так получилось, что ее музыканты оказались «невыездными», и певица приехала одна. Приехала в трансе, но встретив нас, очень обрадовалась. Умоляла подыграть ей на концерте пару песен. Нот, конечно же, не было, и нам пришлось аккомпанировать ей по слуху. Получилось нормально! Спустя много лет, в 91-м, она прислала нам телеграмму с такими словами: «Песняры»! Я все помню, а вы?»

«КРУТИЛА РОМАН» С БОРТКЕВИЧЕМ

Но не только творчество и взаимовыручка связывает Примадонну и «Песняров», так, по крайней мере, утверждал ушедший 13 апреля 2021-го экс-вокалист ансамбля Леонид Борткевич. В 2006-м на гастролях в Туле он огорошил журналистов, среди которых были и корреспонденты «Комсомолки», сенсацией:

- С Аллой Борисовной чуть не поженились в 75-м году в Каннах. Но Пугачева в последний момент передумала. Она в тот момент жила с мужем Александром Стефановичем. Алла Борисовна посчитала, что тот не переживет предательства, и осталась с ним. Но Пугачева до сих пор называет меня одним из своих бывших, - сказал тогда Борткевич.

Фото: соцсети

Был ли роман на самом деле, так и осталось непонятным, ведь в 2019 году Леонид Борткевич, в очередной раз касаясь этих давно минувших дел, сказал:

- Знаете, Алла Борисовна запретила мне об этом говорить, сказала, чтобы я сообщал, что романтичную историю придумал. Пускай так и будет.

Кстати, не все коллеги по ансамблю верят в эту историю. Так, в мемуарах еще одного участника «Песняров» Владислава Мисевича есть отрывок: «В публичные признания Лени Борткевича о служебном романе с Пугачевой да еще и в Каннах как-то не верится: Алла стояла на распутье между «Веселыми ребятами» и сольной карьерой. Тогда уж и у меня было почти свидание с Аллой!»

ПЕЛА ШЛЯГЕРЫ ЭДУАРДА ХАНКА

В сотрудничестве с белорусским композитором Эдуардом Ханком в 1978-м появилось сразу несколько суперхитов Пугачевой - например, «Песня первоклассника» и «Ты возьми меня с собой». А спустя 20 лет (в 1998 году) вышла в свет первая книга Ханка с говорящим названием «Пугачевщина».

Фото: архив "КП"

Там он изложил свою теорию волн, отметив, что за многие годы никто из его уважаемых коллег, которые были популярны в 1970 - 1980-х, не смог создать настоящего хита. На книгу тогда обиделись многие, в том числе, говорят, и Пугачева.

ПОСТАВИЛА РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ В МИНСКЕ

В 1989 году на столичном стадионе «Динамо» певица дала восемь аншлаговых концертов подряд. Изначально было запланировано семь выступлений, но ажиотаж был такой, что допконцерт назначили на понедельник. Добавим, что дело было в августе, слывущий у организаторов мертвым сезоном.

Фото: gallery.ru

Вместимость «Динамо» в те годы составляла 50 тысяч человек. То есть на концертах побывало тогда 400 тысяч зрителей - около 4% населения БССР. А зрители ехали со всей страны: тогда впервые было задействована даже доставка публики автобусами экскурсионно-туристического бюро.

КОГДА В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ КАЗИНО, ПРИЕЗЖАЛА ИГРАТЬ В МИНСК

То, что «любит автоматики», певица не скрывает. В 2012-м в интервью Ксении Собчак Пугачева признавалась: однажды выиграла $2,5 млн, правда, сразу же их и проиграла. В 2013 году певицу заметили в одном из минских закрытых игровых клубов. По словам очевидцев за двое суток певица провела в казино в общей сумме около 20 часов, а работники железнодорожного вокзала рассказывали корреспонденту «Комсомолки»: за год видели спецвагон Пугачевой в минском депо как минимум три раза.

Фото: архив "КП"

КОНЦЕРТ К 70-ЛЕТИЮ ПУГАЧЕВА ДАЛА ТОЛЬКО В МОСКВЕ И МИНСКЕ

В 2010 году Пугачева закончила гастрольную деятельность. С тех пор она выходит на сцену, главным образом, в рамках творческих вечеров своих соавторов и композиторов Раймонда Паулса, Ильи Резника, Александра Зацепина. В 2019-м певица отметила 70-летие, дав всего два концерта. Один в Москве, второй в Минске. Пугачева собрала 14-тысячную «Минск-Арену», где белорусы увидели такое же шоу, как и в Кремле.

Приезд в Минск в 2019 году: поклонники встречали певицу на вокзале Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, именно в Минске Пугачева дала поклонникам надежду на еще одну встречу.

- Вы все знаете, Беларусь любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. Этот концерт был не предвиден мной совершенно. Но раз пригласили, я решила приехать. Но больше никуда! Теперь ждите. Если выступлю, то лет в 80, - анонсировала певица в ноябре 2019-го.

ОДНУ ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПЕСЕН НАПИСАЛ БЕЛОРУС ГЕРМАН ТИТОВ

На последнем концерте в Минске певица исполнила сложную в вокальном смысле и напряженную эмоционально песню «Поживи в моей шкуре». Ее композитор - популярный белорусский певец и телеведущий Герман Титов.

Фото: Николай Бределев

- У меня есть соавтор - поэтесса Наталья Касимцева, вместе с ней мы написали эту песню. Разослали ее многим - Ирине Аллегровой, Лолите... Лолита, помню, прослушав ее, сказала: «Такую песню я боюсь даже пробовать петь. Она сложная и эмоционально, и исполнительски. Ее может исполнить так, как нужно, только Пугачева», - рассказал «Комсомолке» Герман. - Тогда мы предложили песню в том числе и Примадонне. Долго ждали, и в конечном счете Алла Борисовна купила ее (хотя мы были готовы ей передать права даже бесплатно). И все. Песня пропала. Но вдруг узнаем: Пугачева поет «Поживи в моей шкуре» в рамках своего последнего на сегодня шоу «P.S.». И песня эта стала одним из самых ярких номеров. Это именно ее песня, хитом ее сложно назвать, но то, что эта песня отражает внутренний мир Пугачевой и ее позицию по жизни, - факт.

НАГРАЖДЕНА БЕЛОРУССКИМ ОРДЕНОМ И ИМЕЕТ ЗВЕЗДУ В ВИТЕБСКЕ

Пугачева не раз выступала в Витебске на «Славянском базаре». В 2006 году после 5-летнего перерыва она вышла на сцену амфитеатра. Во время исполнения песни «Примадонна» ей преподнесли букет цветов от имени Александра Лукашенко. Тогда же стало известно, что певица получила премию президента Беларуси «Через искусство - к миру и взаимопониманию».

Пугачева неоднократно выступала в рамках мероприятий "Славянского базара в Витебске" Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В 2006-м в Витебске на Аллее (сейчас - площади) звезд появилась именная звезда Аллы Пугачевой. Она стала вторым артистом (первым был пианист Андрей Петров), который удостоился собственного символического квадрата из полированного гранита с символом фестиваля - васильком.

Ну а в2019-м певицу наградили белорусским Орденом дружбы народов.

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