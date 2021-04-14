Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2021 году и сколько это стоит: советы белорусских экспертов

Когда менять зимнюю резину на летнюю и сколько это стоит. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наступила весна, а значит многие автовладельцы Беларуси озадачились вопросом: когда пора менять зимнюю резину на летнюю? Рассказываем. Специалисты советуют: менять зимнюю резину на летнюю нужно тогда, когда среднесуточная температура станет выше +7 градусов. Но это не значит, что если днем пригрело солнце, то пора менять зимнюю резину на летнюю. Например, днем уже потеплело до +10, а ночью – около нуля. Это значит, что среднесуточная температура +5 градусов. А это значит, что менять зимнюю резину на летнюю пока рановато. Заглянем в прогноз по Беларуси. Начиная с ближайших выходных, 17-18 апреля, температура ночью в Минске будет в среднем +7+9 градусов. А днем - +10+12. Это значит, что средняя температура уже позволяет менять зимнюю резину на летнюю.

Специалисты советуют: менять зимнюю резину на летнюю нужно тогда, когда среднесуточная температура станет выше +7 градусов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что будет если поменять летнюю резину на зимнюю раньше? Можно нарваться на утренние заморозки. И тогда машина на летней резине в какие-то ситуациях может оказаться неуправляемой. А чтобы быть уверенным в таких ситуациях, нужно вспомнить несколько основных правил езды в гололед.

Перед тем как отправиться на шиномонтаж внимательно посмотрите на свои летние покрышки. Согласно ПДД, глубина протектора не должна быть меньше 1,6 миллиметра. Но это предел. Поэтому, если ваши покрышки уже подгулявшие, пора купить новые. Расскажем что почем, взял за пример три самых популярных размера резины: 185/65R14, 195/65R15 и 205/55R16.

Среди недорогих шин популярностью пользуется отечественая «Белшина». Времена, когда белорусские колеса ругали, уже позади. Сейчас «Белшина» научилась делать шины не хуже именитых российских производителей. «Белшина» сейчас поставляется на конвейер Geely и на конвейеры российских производителей, где выпускают автомобили LADA, Volkswagen, Hyundai, «ГАЗель». Летняя линейка шин от «Белшины» называется ArtMotion. Вот цены на популярные размеры (за колесо):

185/65R14: 75-80 рублей

195/65R15: 80-85 рублей

205/55R16: 100-110 рублей

Перед тем как отправиться на шиномонтаж внимательно посмотрите на свои летние покрышки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В бюджетном классе с «Белшиной» конкурирует российская KAMA Euro, украинская ROSAVA и сербский Tigar. Вот цены на самые популярные размеры (цена за одно колесо):

KAMA Euro:

185/65R14: 70-80 рублей

195/65R15: 80-90 рублей

205/55R16: 90-105 рублей

ROSAVA:

185/65R14: 80 рублей

195/65R15: 85-90 рублей

205/55R16: 105 рублей

Tigar:

185/65R14: 100-110 рублей

195/65R15: 105-115 рублей

205/55R16: 110-120 рублей

Есть шины подороже. Например, Hankook (страна производства - Корея, Венгрия или Китай) и Dunlop (Индонезия). Вот цены на них (цена за одно колесо):

Hankook

185/65R14: 115-125 рублей

195/65R15: 120-130 рублей

205/55R16: 130-135 рублей

Dunlop

185/65R14: 105 рублей

195/65R15: 135-140 рублей

205/55R16: 150-155 рублей

В бюджетном классе с «Белшиной» конкурирует российская KAMA Euro, украинская ROSAVA и сербский Tigar. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если денег на новые покрышке нет – можно посмотреть бэушные. Стоит ли покупать покрышки сэконд-хэнд? Учитывая, что качество продукции ведущих производителей покрышек принципиально отличается от новых дешевых шин неизвестных марок, покупка б/у резины известных компаний является хорошей альтернативой

А вот цены сезона-2021 на шиномонтаж в Минске (за полный комплекс работ):

R13 - R14: 35 - 45 рублей R15 - R17: 40 - 55 рублей R18 - R20: 50 - 60 рублей

Дополнительно может стоить правка литого диска, или заклейка колеса, ведь нередко на шинах обнаруживаются проколы, в которых застряли какие-то предметы – например, маленький саморез.

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