Нацбанк впервые с 2015 года повысил ставку рефинансирования: эксперт объясняет, что будет с процентами по кредитам и депозитам

Причин повышения - несколько, основная - разогнавшаяся инфляция Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный банк Беларуси повышает ставку рефинансирования с 7,75% до 8,5%. Решение вступает в силу с 21 апреля, отметим, что ставку рефинансирования регулятор увеличивает впервые с 2015 года - на протяжении более чем пяти лет ставку регулярно пересматривали в сторону уменьшения.

В ЧЕМ ПРИЧИНА - ЧТО ГОВОРЯТ В НАЦБАНКЕ?

Принципиальная причина – рост инфляции. Эти процессы, как отмечают в Национальном банке, ускорились в конце 2020 года и были обусловлены «переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров». Все это привело к тому, что инфляция в Беларуси по итогам 2020 года составила 8,5%, хотя по планам Нацбанка и правительства не должна была выйти за рамки 5%.

В начале текущего года инфляция продолжала расти, в том числе и из-за пандемии коронавируса, ускорение инфляции в Беларуси, как подчеркивают в Нацбанке, стало следствием «повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии».

Есть и внутренние причины: инфляцию подстегнула отмена льгот по налогу на добавленную стоимость.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

В своем заявлении Национальный банк весьма реалистичен: согласно его прогнозам в обозримом будущем инфляция продолжит расти. Воздействовать будут и внешние факторы: высокой будет инфляция в странах – основных торговых партнерах Беларуси. Указывается, что в России (где инфляция тоже показывает последовательный рост) ситуация может стабилизироваться только в первой половине 2022 года.

БУДУТ ЛИ ЕЩЕ УВЕЛИЧИВАТЬ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В ЭТОМ ГОДУ?

Прямого ответа на этот вопрос в сообщении регулятора нет, формулировки дипломатичные, однако Нацбанк «будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности. Принимаемые решения будут основываться на всестороннем анализе внешних и внутренних факторов с учетом продолжительности их влияния и возможных вторичных эффектов, а также на оценке инфляционных рисков».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ЭТО РЕШЕНИЕ НЕ ПРОСТО СОЗРЕЛО, А УЖЕ ДАЖЕ ПЕРЕЗРЕЛО»

- Необходимость такой меры как увеличение Нацбанком ставки рефинансировании созрела и даже перезрела. Заметный и существенный рост инфляции начался в конце прошлого года, продолжился он и в начале текущего года. На самом деле, по идее, ставку надо было поднимать еще тогда. Но этому решению противились. Что получили в результате? Во-первых, инфляция в Беларуси продолжала расти, в марте она (по сравнению с февралем в годовом выражении) несколько снизилась, но это особо никого не успокоило. Во-вторых, продолжали расти инфляционные ожидания, что подтверждается, к слову, результатами опроса самого Нацбанка. Вот эта нерешительность Национального банка в вопросах объективно необходимого увеличения ставки рефинансирования привела к сомнениям в его независимости в части принимаемых им решений. А эти сомнения, в свою очередь, имеют целый букет последствий - те же ожидания роста инфляции, снижение доверия к белорусскому рублю, недоверий инвесторов, пессимизм по поводу будущего всей экономической системы Беларуси. С этим всем надо было что-то делать, - комментирует старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- То есть поднятие ставки рефинансирования – мера более чем своевременная.

- Да. Я думаю, что с начала года дискуссии по этому вопросу не прекращались на политическом уровне. Наверное, Нацбанку удалось накопить необходимое количество аргументов, чтобы убедить пойти на этот шаг.

- От величины ставки рефинансирования зависят проценты по кредитам и депозитам: чем выше ставка, тем дороже становятся кредиты и выгоднее банковские вклады? Ждем роста процентов?

- Да, однозначным образом вырастут проценты по тем продуктам - и депозитам, и кредитам, - которые привязаны к ставке рефинансирования, или к ставкам овернайт, которые тоже по решению Нацбанка пропорционально увеличатся с 21 апреля.

- Ставка увеличилась с 7,75% до 8,5%. То есть рост - 0,75%. С вашей точки зрения, это аккуратный тактический шаг? Достаточен ли он и ожидает ли нас в обозримой перспективе дальнейший рост ставки?

- Это, думаю, величина компромиссная, объективно говоря, сейчас ставка рефинансирования будет равняться показателю годовой инфляции. Для того, что чтобы инфляцию сбивать, давить на нее, хорошо бы иметь ставку рефинансирования выше инфляции. В пресс-релизе Нацбанка сам регулятор допускает продолжение роста инфляции с последующим ее замедлением ближе к 7% к концу года. Если сам Нацбанк допускает, что инфляция будет расти, логичнее было бы более существенно увеличить ставку рефинансирования. Играть на опережение, я уверен, что в Нацбанке это прекрасно осознают, но, повторюсь, рост на 0,75% - это результат компромисса. Сам этот шаг внушает надежду и сдержанный оптимизм.

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