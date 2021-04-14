«Мы поцеловались в масках, и он уехал…»: вдова актера из Витебска, который стал первым умершим с COVID-19 в Беларуси, об их любви и годе разлуке

Заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич стал первым человеком в Беларуси, о чьей смерти официально было сказано: "умер с подтвержденным коронавирусом", Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Материал памяти заслуженного артиста Беларуси Виктора Дашкевича мы планировали подготовить накануне годовщины его смерти. Мастер сцены ушел из жизни в ночь с 30 на 31 марта 2020 года. Он стал первой официальной жертвой COVID-19 в Беларуси. Но через пару дней после интервью со вдовой Виктора Дашкевича Светланой Николаевной журналистка “КП” сама уехала на «скорой» в ковидное отделение...

В общем, к дате текст опоздал. Но ведь на самом деле память не привязана к датам. Память просто есть.

…Мне очень не хотелось говорить со Светланой Николаевной Дашкевич о смерти. И вот мы сидим в ее небольшом уютном кабинете в здании Национального академического драмтеатра имени Якуба Коласа в Витебске и говорим о любви. Потому, что весна. Потому, что память и есть любовь.

История любви Светланы и Виктора началась в городе Барани на Оршанщине, когда он еще носил статус поселка. Светлана участвовала в художественной самодеятельности и мечтала поступить в театральный институт. Виктор работал на заводе.

- Мне посоветовали познакомиться с ним, потому что он уже несколько раз пробовал поступать, - рассказывает Светлана Николаевна. – К тому времени Виктор уже отслужил три года в армии, ездил поступать в Москву и в Щукинское, и во МХАТ. Один раз он опоздал, потом его подвело зрение – он носил очки. Мы познакомились и поехали вместе поступать в Белорусский театрально-художественный институт. Я провалилась на втором туре, а Виктор на этот раз прошел.

Это было в 1969-м. Светлана больше не пыталась стать актрисой, поступила в университет на филфак. Четыре года они практически не встречались, хотя и учились оба в Минске. Только один раз столкнулись в поезде, когда ехали на учебу, поговорили обо всем и ни о чем - и снова разошлись.

Светлана и Виктор Дашкевичи - молодая семья. Фото: личный архив семьи Дашкевич.

«Призналась, что влюбилась, а он сказал: «Может, ты влюблена в театр?»

- Я стала посещать драматический коллектив БГУ, и наш руководитель однажды попросил меня узнать расписание дипломных спектаклей театрально-художественного института. Я посмотрела 10 дипломных спектаклей, и в шести из них работал Виктор. У него был очень хороший репертуар, он меня просто поразил, - рассказывает Светлана Николаевна. – После первого спектакля я постеснялась подойти к нему, думала тогда, что жизнь актера – вечный праздник, что после каждого спектакля у них банкеты. А после второго подошла, сказала, что он молодец. Виктор пошел меня провожать, и с этого дня у нас все закрутилось. В конце концов я первая призналась, что влюблена в него. А он ответил: «Боюсь, что ты влюблена в театр…». Сказал это очень серьезно, не обидно, не оттолкнул, и я решила, что действительно нужно подумать.

Виктору тогда было 28 лет, Светлане – 21. После института его и еще нескольких однокурсников пригласили в Витебск, в театр имени Якуба Коласа. А в августе Светлана и Виктор поженились.

- Поженились и разъехались, мне нужно было учиться еще целый год, - вспоминает Светлана Николаевна. – Я очень скучала, когда приезжала в Витебск, плакала. А он как-то долго привыкал, но потом очень привязался ко мне, поверил, что мы должны быть вместе.

Виктор Дашкевич в роли Гриня Дуботовка в спектакле "Дикая охота короля Стаха". Фото: Сергей СЕРЕБРО.

«Многие роли прошли мимо»

До 1979 года Светлана работала в школе, преподавала белорусский язык. Виктор много гастролировал вместе с театром, не бывал дома по четыре месяца. Наконец супруги решили, что если они хотят сохранить семью, Светлана должна тоже прийти в театр. Место в театре нашлось только в гримерном цехе, и она устроилась туда, ничего не умея, училась на ходу. Но вскоре девушку заметили и перевели в литчасть. Так семья стала полностью театральной.

- У театральных семей есть какие-то особенности?

- Лучше, если муж и жена вместе работают в театре. Если актеры находят себе пару не из театра, отношения часто складываются сложно. Если в театре работают оба, они оба знают, что жизнь актерская не праздник, что они работают на сцене своим телом, своими нервами. Да, в обществе столько слухов, столько разговоров, что артисты в семейной жизни не верные, что у актрис бывают отношения с режиссерами, когда они хотят получить роль… Это все неправда. Я с 1979 года в театре, и ничего такого не наблюдала. Особенность актерской семьи в том, что график работы очень своеобразный. Утром репетиции, вечером спектакли. Остается только середина дня - единственное время, когда можно пообедать вместе. И понедельник – единственный выходной…

- Виктор Николаевич «приносил работу на дом»? Бывало так, что начинал дома вести себя как персонаж, над которым в это время работал?

- Когда человек работает над ролью, это в любом случае проявляется. На репетициях актеры проговаривают своих персонажей, обсуждают, какие они, многие режиссеры требуют, чтобы биография персонажа была продумана от и до. Конечно, внутри все это остается, от этого никуда не денешься. В спектакле «Мудрецы» по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно просторы» Виктор играл одну из главных ролей. По сюжету, жена его персонажа флиртовала с другим мужчиной. И я заметила, что, пока репетировали этот спектакль, он стал более сдержанным, подозрительным в жизни.

Театральная семья - Светлана и Виктор Дашкевичи. Фото: личный архив семьи Дашкевич.

- Были какие-то роли, которые Виктор Николаевич мечтал сыграть, но, скажем, не получилось?

- О таких вещах он особенно не говорил, да и есть такая примета у артистов – если высказал, то не случится. Но я прошла рядом с ним всю его творческую биографию, и видела, какие роли он мог бы сыграть. Виктор мог бы стать прекрасным Лопахиным в «Вишневом саде». Мне кажется, некоторые его черты так и остались нераскрытыми, например, нежность такого крестьянина, мужика. Сам он был очень скромным, не любил выпячивать себя, бороться за роли, ждал, что ему предложат что-то по-настоящему интересное. Многие работы прошли мимо него, но он не хотел «работать локотками», как учил один из его институтских преподавателей. Говорил: «Главное, чтобы мои дети считали меня честным человеком».

«Всю жизнь снился сон, что Виктор умер, а я не успела сказать, что люблю его»

- Каким Виктор Николаевич был отцом?

- Он очень любил детей, и если уезжал на гастроли без нас, дети заболевали, особенно старшая, Вика. Она была очень привязана к отцу. В детстве говорила: «Меня родил папа, а мама сидела и писала». Виктор был очень хорошим отцом, участвовал во всех делах дочерей, считал, что должен во всем им помогать. Собирал их поделки, рисунки. Знакомые говорили: «Дашкевич такой чадолюбивый!». У нас две дочери, они очень хорошие, всегда меня поддерживают, и я думаю, что это скорее результат его воспитания, чем моего.

Семья Дашкевич едет на отдых во Львов, 1977 год. Фото: личный архив семьи Дашкевич.

- Знаете, Виктор в последние годы стал так много говорить о наших чувствах, наших отношениях, а я стала более сдержанной. Он говорил: «Ты меня так любила раньше, а теперь я этого не замечаю». Я отвечала: «Пойми, у нас теперь любовь в другом качестве, мне хочется просто чтобы ты был, чтобы мы вместе чем-то занимались, чтобы я могла тебя погладить, прикоснуться". Может быть, мне казалось, что мы уже повзрослели, а может, я просто выплеснула все это в молодости, - вспоминает Светлана Николаевна. - Пока мы жили с Виктором, мне часто снился один и тот же сон. Снилось, что он умер, а я не успела ему сказать, что люблю его. Я просыпалась, протягивала руку – он здесь, значит, все нормально, значит, еще успею сказать. Успею, успею…

И вот так и получилось. Наше последнее расставание вышло таким холодным. Мы заболели одновременно, лежали в одной больнице, потом сказали, что его переводят в Железнодорожную больницу Витебска. Я собирала его вещи, а его уже ожидала скорая. Мы поцеловались в масках, и он уехал. Никто же не думал, что мы расстаемся навсегда…

Виктор Дашкевич умер после пяти дней в реанимации на аппарате ИВЛ. Во время прощания семье не разрешили подойти к гробу ближе, чем на полтора метра.

- Вам не кажется несправедливым, что Виктора Дашкевича теперь вспоминают как первую жертву COVID-19 в Беларуси? Такая своеобразная «черная метка»…

- Конечно, Виктор хотел прославить Витебск как актер, а не как первый умерший от COVID-19. Но случилось так, как случилось. Думаю, в этом была определенная миссия. Человек достаточно известный, и скрыть диагноз просто не получилось бы. Люди должны были узнать, поверить, что эта опасность существует.

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