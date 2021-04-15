Топ-9 вопросов о прививках от коронавируса в Беларуси и их последствиях: ответы и советы инфекциониста и Минздрава

Я прививки не боюсь, если надо - уколюсь! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусы вступили в активную фазу борьбы с коронавирусом. Пройти вакцинацию может фактически любой желающий. Журналист «Комсомолки» решил испытать на себе, как работает эта система Оказалось, все просто: на сайте своей поликлиники нашел телефон, по которому нужно позвонить, если есть желание сделать прививку. Там записали ФИО, адрес, мобильный телефон и сказали, что свяжутся в ближайшее время. Точную дату пока не назвали.

В ожидании ответа, решилі выяснить, какие вакцины вводят белорусам и какие есть противопоказания.

1. Какими вакцинами прививают в Беларуси?

На сегодняшний день их две: российская «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник V») и китайская вакцина против SARS-CoV-2 (Vero Cell). Но на подходе первые промышленная серия вакцины «Спутник V», созданная отечественным производством «Белмедпрепараты». В телеграм-канале Минздрава появилось сообщение, что она одобрена Минздравом «по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии. Планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составит до 500 тысяч доз ежемесячно. Это позволит существенно увеличить доступность вакцинации».

2. Где будут проводить прививку против COVID-19?

Узнать можно в вашей поликлинике, позвонив в справочную службу. Они вас направят по нужному адресу или подскажут телефон.

Если вы желаете поучаствовать в вакцинации, следует обратиться в вашу поликлинику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. А можно ли сделать прививку платно и не ждать никакой очереди?

Нет, нельзя, за деньги в Беларуси не прививают ни в частных клиниках, ни в государственных – по крайней мере, пока. Но Александр Лукашенко, встречаясь с главой Минздрава Дмитрием Пиневичем, обсуждал этот вопрос и помимо вышеуказанных вакцин планировали закупить прививки других стран, вот ими можно будет привиться платно.

- Надо дать самый широкий спектр возможностей сделать прививку от коронавируса, в том числе тем, кто желает, на платной основе. Люди хотят получить вакцину. Они ее получат. Кто-то хочет вакцину других стран, хорошо, закупим. Пусть на платной основе. Не надо это скрывать. Надо открыть возможность и на платной основе кому-то провакцинироваться. Это дело каждого человека, — цитирует пресс-служба президента.

4. Если уже переболел коронавирусом, велика ли вероятность заразиться снова?

Защитное действие имунной системы может сохраняться 3-5 месяцев. Но до сих пор неясно, все ли перенесшие инфекцию пациент вырабатывают защитный иммунный ответ. Вероятность заболеть повторно гораздо ниже, чем впервые. Но такие случаи бывают, в том числе и в Беларуси.

Риск повторного инфицирования в течение первых трех-четырех месяцев после первоначальной инфекции оценивается как очень низкий. В следующие месяцы после заболевания риск реинфекции возрастает, такие случаи происходили в том числе и в Беларуси.

5. Должны ли вакцинироваться те, кто уже переболел COVID-19? Если да, то когда?

— Да, следует вакцинировать людей, перенесших коронавирус. Вакцинация может быть сделана после выздоровления и прекращения периода изоляции. При этом серологический скрининг (тест на антитела) перед вакцинацией не рекомендуется. Если инфекция диагностируется после получения первой вакцины из серии из двух доз, вторая доза все же также должна быть введена. Также возможно отложить вакцинацию на 90 дней с момента заражения: риск повторного заражения в этот период времени низок, а отсрочка вакцинации позволяет другим людям пройти вакцинацию раньше, - считает врач-инфекционист Никита Соловей, отвечая на этот вопрос на сайте для специалистов здравоохранения Covid19center.by.

6. Какие есть показания и противопоказания для вакцинации против COVID-19?

В Беларуси не прививают людей младше 18 лет, других ограничений по возрасту нет. Противопоказаниями для вакцинации являются: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию проводят через две−четыре недели после выздоровления или стабилизации хронического заболевания; при легких острых респираторных заболеваниях, острых кишечных инфекциях вакцинацию проводят после нормализации температуры). Кроме того, вакцинацию не проводят беременным и во время грудного вскармливания. Это общие нормы, которые приняты Всемирной организацией здравоохранения.

Все пациенты, которым выполнена вакцинация, должны еще в течение 30 минут находиться под наблюдением врачей.

Детям пока вакцинация противопоказана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7. Не опасно ли прививаться пожилым людям?

Сняты возрастные ограничения для использования вакцины «Спутник V» у возрастных пациентов на основании исследований, проведенных в России с добровольцами, получившими прививку «Спутник V».

8. Сколько времени длится эффект от вакцины?

Предполагается, для большинства он будет сохраняться на протяжении не менее двух лет. Но окончательные выводы можно будет делать только после проведения обследований первых добровольцев, получивших вакцины в середине 2020 года. Пока исследование эффекта от вакцины ограничено десятью месяцами.

9. Увеличивается ли риск развития поствакцинальных реакций у людей с сахарным диабетом 2 типа, артериальной гипертензией?

— Сегодня нет каких-либо данных, говорящих о большем риске поствакцинальных реакций у лиц с сопутствующей хронической патологией. Наоборот, чаще поствакцинальные реакции развиваются у лиц молодого возраста без каких-либо сопутствующих заболеваний, - считает врач-инфекционист Никита Соловей.

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