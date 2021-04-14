«Летучие мыши не переносят коронавирус, а вот заразиться от человека могут»: биолог о крылатых мышках, которых выпустили в Минске после зимовки в холодильнике

Больше 40 летучих мышей в выходные на Цнянке выпустили на волю после зимовки Фото: Павел МАРТИНЧИК

В апрельские выходные больше 40 летучих мышей выпустили на волю на Цнянском водохранилище в Минске. До этого они несколько месяцев зимовали в реабилитационном центре летучих мышей «Кажанаполис».

Зимуют в реабилитационном центре мыши в мешочках Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этот мышиный санаторий их привозят из разных городов Беларуси те, кто встречает зверька у себя на балконе или просто на улице.

- Летучих мышей находят где угодно: просто на земле, на балконах, в подъездах, они залетают в квартиры, - рассказывает старший научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Алексей Шпак. - Зимой их приносят довольно часто: буквально каждые пару дней у нас появляется новая мышка. «Кажанаполис» активно функционирует с конца ноября по начало апреля. Летом мы обычно зверьков не берем, потому что они сами могут найти себе в природе пропитание.

Алексей Шпак изучает летучих мышей уже около 20 лет Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зимой насекомоядные мышки не могут найти себе пропитание в дикой природе, они теряют энергию и могут погибнуть.

- Когда приносят зверька, мы его обследуем, взвешиваем. Если с массой тела все в порядке, то помещаем его в мешочек, а мешочек - в холодильник, где мыши и зимуют, - рассказывает Алексей. - Если зверьки истощены, подкармливаем их из шприца личинками мучного хруща личинками зофобаса (жука).

Кстати, летучие мыши очень прожорливые. Когда зверек охотится, за ночь он может съесть процентов 40 от собственной массы тела.

- Условно: если вид рыжая вечерница весит 30 граммов, то почти грамм 15 насекомых она может съесть за ночь. И они довольно быстро набирают массу, - приводит пример Алексей.

Температура тела летучей мыши подстраивается под температуру окружающей среды Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почему рукокрылые живут в холодильниках?

- Если для млекопитающих характерна постоянная температура тела, то эти зверьки обладают удивительной способностью: они могут понижать температуру тела до температуры окружающей среды. Так они замедляют уровень обмена веществ, тратят меньше энергии и могут спокойно проспать до весны. Температура их тела снижается до температуры в холодильнике - в среднем это +5.

В марте - апреле, когда на улице становится тепло, их выводят из спячки и выпускают на свободу.

- Представьте, что вы полгода провели в стоянии при температуре +5. Разумеется, им необходимо какое-то время, чтобы прийти в норму. Поэтому за сутки перед выпуском я их достал, чтобы они согрелись: они лежали в мешочках в переносках.

Некоторых зверьков подсаживали на деревья, чтобы они быстрее адаптировались Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас в мышином санатории свободно, холодильники пустуют. Специалисты «Кажанаполиса» тоже слегка отдыхают, но уже к концу весны - началу лета обычно начинаются звонки от людей, у которых летучие мыши поселились на крыше или чердаке.

- Важно понимать, что в это время зверьки уязвимы, потому что они выводят потомство, - объясняет Алексей. - Мы стараемся давать советы, чтобы ситуация сложилась комфортно и для людей, и для зверьков. Если контактируете со зверем, необходимо надевать перчатки. Также исключите контакты с домашними животными. Помните, что колония мышей на чердаке или крыше - это всего лишь временные гости. Им нужно теплое место, чтобы полноценно вывести потомство: они рожают, ставят детеныша на крыло, а в августе покидают свое летнее убежище.

Перед тем как отправить мышей на волю, им дали согреться. После нескольких месяцев в холодильнике они сутки отогревались в корзинке Фото: Павел МАРТИНЧИК

Алексей объясняет, что летучие мыши безвредны, не переносят никаких заболеваний для человека и не нападают на людей.

- К счастью, в последнее время крайне редко сталкиваюсь с людьми, которые уверены в связи между летучими мышами и коронавирусом, - говорит Алексей. - Летучие мыши не имеют никакого отношения к распространению коронавируса. Наоборот, есть рекомендации по минимизации передачи вирусов от человека к зверям.

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