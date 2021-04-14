«Мой старший товарищ...»: об умершем Леониде Борткевиче скорбят звездные коллеги Игорь Николаев, Игорь Крутой, Николай Расторгуев, Лолита, Ефим Шифрин

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13 апреля 2021 года скончался Леонид Борткевич. Его имя - наравне с именем народного артиста СССР Владимира Мулявина - является одним из символов ансамбля «Песняры». Леонид Борткевич ушел на 72-м году жизни, он скончался в реанимации 3-ей столичной больницы. Как рассказал «Комсомолке» близкий друг и коллега исполнителя Вадим Косенко, у «песняра» было больное сердце, кроме того он страдал диабетом. Прощание с Леонидом Борткевичем состоится 15 апреля в Белгосфилармонии.

В социальных сетях появилось множество искренних постов: простые люди, поклонники «Песняров» в целом и Леонида Борткевича в частности, делятся своими воспоминаниями, высказываются о тех песнях, которые для многих - символ юности и молодости.

Близкий друг Леонида Борткевича певец и композитор Игорь Николаев на своей странице разместил несколько постов, в которых он вспоминает легендарного «песняра» не только как певца, но и талантливого художника.

- Большое горе. Умер дорогой мой друг Леонид Борткевич, замечательный добрый человек, великолепный певец, воистину золотой и самый узнаваемый голос «Песняров», спевший их лучшие хиты. Лёня часто бывал в нашем доме, привозил мне в подарок свои картины (он великолепный художник!), приезжал ко мне на мои концерты в Беларуси, выходил на сцену и мы с ним вместе пели его знаменитые «Рушники»... Трудно, невозможно поверить, что его нет... Тяжело терять друзей... Царствие тебе небесное, Лёнечка!

Фото: соцсети

В комментариях к публикации поклонники выражают свою искреннюю скорбь и соболезнования.

- Очень жаль, - написал маэстро Игорь Крутой.

«Царствие небесное» - так отреагировала Наташа Королева. Певица Лолита написала пронзительное «Как…».

Не остались равнодушными Стас Михайлов, Денис Клявер, Катя Лель, Валерий Сюткин.

Фото: соцсети

Дружескими были отношения Леонида Борткевича с известным артистом Ефимом Шифриным. Он тоже выложил в сеть совместное фото. «Ленечка Борткевич…Светлая память», - написал Шифрин.

Бессменный лидер группы «Любе» Николай Расторгуев на своей странице в соцсети разместил черно-белое фото молодого Леонида Борткевича и написал следующее:

Фото: соцсети

«Грустная весть - не стало Леонида Борткевича, участника «Золотого состава» ПЕСНЯРОВ! В далёких 70-х мы, молодые начинающие пели их песни, учились у них, а уже много лет спустя, в 90-е мне посчастливилось познакомиться лично и с Лёней и с Владимиром Мулявиным - они стали моими старшими товарищами…Покойтесь с миром, мы будем всегда помнить о вас»

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