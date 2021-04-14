«Убрали несколько кремов и гелей для душа из списка Минздрава»: продавцы в магазинах объясняют, какая продукция бренда Nivea пропала с полок

Классика от NIVEA не исчезла с полок магазинов. Фото: Наталья Светлова

О запрете Минздрава Беларуси на ввоз и продажу на территории страны 35 наименований косметики торговой марки NIVEA стало известно 13 апреля. Как сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав», эта санитарная мера временная. А постановление о ее введении заместитель министра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, оказывается, подписал еще 6 апреля.

Как сообщает госорган, санэпидслужба выявила «ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности». Среди прочего, есть вопрос о том, что на продуктах нет информации о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, либо название продукции не соответствует ее ингредиентному составу.

Об этом стало известно 13 апреля, а уже на следующий день, 14 апреля, полки с товаром этой марки были прорежены в некоторых магазинах.

- Да, мы убрали несколько кремов и гелей для душа, которые были в списке Минздрава, - говорит продавец-консультант в одном из сетевых магазинов косметики и бытовой химии. - Но остальное как продавалось, так и продается.

По словам девушки, лучше всего в их магазине идут классический крем этого бренда в синей жестяной баночке, шампуни и антиперспиранты.

В это время к полке с кремами подходит семейная пара.

- Смотри, есть NIVEA, а писали, что запретили, - кивает муж в сторону полки.

- Запретили не всю косметику NIVEA, - поясняет продавец. - Эта соответствует всем требованиям.

В магазине другой сети продукции этой марки было еще больше.

- Мы сняли часть товара, но не все, что было в списке. Если честно, не понимаю, с чего вдруг сыр-бор: я работаю здесь почти 15 лет, и все 15 лет эти кремы продавались и никаких претензий со стороны проверяющих органов не было. И вдруг - не хватает адреса, по которому покупатели могут обратиться с претензией. Вообще-то, с претензиями покупатели обычно к нам приходят, но за все время своей работы не припомню, чтобы это были претензии к продукции NIVEA, - замечает консультант Ирина. И добавляет, что, если начальство прикажет, то уберут хоть весь товар.

Еще в двух магазинах была похожая ситуация с косметикой немецкого бренда, который, напомним, три месяца назад отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. Часть товара сняли, часть осталась на полках.

В интернет-магазинах ситуация похожая. Wildberries, например, убрал с продажи всю NIVEA. В белорусских магазинах есть в прадаже как одна позиция этого бренда - шариковый мужской антиперспирант. так и по 42 или 120 товаров марки.

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