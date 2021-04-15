Почетный караул, сыновья, венок от Ольги Корбут: в Минске проходит прощание с Леонидом Борткевичем

Церемония прощания с Леонидом Борткевичем проходит в Белгосфилармонии 15 апреля 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заслуженного артиста Беларуси и одного из тех самых "Песняров" не стало 13 апреля 2021 года. Ему был всего 71 год. Четыре дня он лежал в реанимации 3-ей больницы Минска. Причиной смерти стал сахарный диабет, к тому же у Борткевича было больное сердце. Словно чувствуя свой скорый уход, всего две недели назад Леонид Леонидович передал в музей Владимира Мулявина, который находится в Белгосфилармонии, часть своего архива: уникальные фото, видеозаписи, магнитные ленты, сценический костюм...

Борткевича, который был заслуженным артистом Республики Беларусь, провожают с почетным караулом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И вот, 15 апреля в столичной Филармонии друзья, близкие и поклонники "песняра" собрались по грустному поводу - сказать ему последнее прости.

Во время прощания с Леонидом Борткевичем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На церемонии с самого начала была семья Борткевича. Позже из Санкт-Петербурга приехал его сын Ричард, который родился в браке с олимпийской чемпионкой Ольгой Корбут.

Младший сын Борткевича Кристиан. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прощания с Леонидом Борткевичем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прощается с Борткевичем его коллега по ансамблю - Михаил Долотов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поклонницы таланта Борткевича несут цветы любимому артисту. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На церемонии собираются и коллеги по ансамблю. В самом начале пришел вокалист Михаил Долотов, с которым Борткевич выступал после ухода из госансамбля "Песняры". Затем почтить память заслуженного артиста пришел Валерий Скороженок, который выступал вместе с Борткевичем в последнем составе мулявинских "Песняров". Рядом с семьей была певица Ирина Видова, вдова другого известного участника "Песняров" композитора Олега Молчана.

Валерий Скороженок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Валерий Скорожонок сказал, что у них с Борткевичем был один лечащий врач, и она сетовала, что Леонид Леонидович не хочет следить за собой, а сахарный диабет у него серьезный. Скорожонок и сам замечал, что в последнее время он выглядел не очень здорово.

Цветы принес первый звукорежиссер "Песняров" Никоалй Пучинский. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре - венок от семьи Борткевича, слева - от его второй супруги, олимпийской чемпионки Ольги Корбут. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прощания с Леонидом Борткевичем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время прощальной церемонии приглушенно звучат композиции «Песняров», в которых солировал Борткевич.

Певец Андрей Еронин (на дальнем плане справа), с которым сотрудничал Борткевич в последние годы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Почетный караул на сцене филармонии, где прощаются с песняром. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На церемонию пришел известный композитор Эдуард Ханок. В полном составе почтить память Борткевича собрался и госансамбль "Песняры". В свое время Леонид Леонидович сотрудничал с нынешним его составом в различных проектах.

С Борткевичем пришел попрощаться композитор Эдуард Ханок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проститься с Борткевичем пришел Белорусский государственный ансамбль "Песняры". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руководитель госансамбля "Песняры" Роман Козырев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вадим Косенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пришел на церемонию друг и коллега Борткевича Вадим Косенко. Он выступал с ним вплоть до последних концертов. По его словам, ничто не предвещало уход Леонида Леонидовича. Неделю назад были на гастролях, чувствовал себя нормально. Да и не сказать, что игнорировал предписания врача, просто иногда забывал сделать укол инсулина. Для него смерть коллеги друга стала громом среди ясного неба.

- Было множество планов. Борткевич не планировал умирать.

На церемонию прощания пришли дети Владимира Мулявина - в частности, его младший сын Валерий. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На церемонию приходят и другие музыканты, с которыми в разные годы Борткевич сотрудничал в "Песнярах" и пост-"песняровских" формациях. Например, Андрей Еронин и Олег "Паганини" Устинович.

Старшая дочь Владимира Мулявина - Марина Мулявина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Венок от Министерства культуры принесла бывшая замминистра Ирина Дрига - теперь она начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства.

Выступила на траурной церемонии музыковед Ольга Брилон - знаток творчества "Песняров". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не смог приехать на церемонию из США коллега Борткевича по ансамблю Анатолий Кашепаров - заслуженный артист Беларуси, еще один фирменный голос "Песняров". Анатолий Ефимович прислал венок со строчкой из песни "Аэлита", в которой в 1974-м солировал Борткевич: «Я хотел и на миг и навечно этой музыкой землю обнять».

На церемонии выступил один из основателей "Песняров" Владисла Мисевич. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С речью выступил и один из основателей "Песняров", заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич. В день смерти Борткевича он подчеркнул в интервью "Комсомолке", что несмотря на довольно сложные взаимоотношения именно этот солист, его голос были визитной карточкой "Песняров" и залогом популярности коллектива. А в речи на церемонии прощания с Борткевичем заметил, что где-то там, наверху. уже собрался действительно золотой состав "Песняров".

- Передай Володе (Мулявину - Ред.), что Змей (так называли в ансамбле Миcевича - Ред.) осознал свои ошибки и скоро к вам присоединится, - сказал Мисевич.

Церемония прощания с Леонидом Борткевичем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прощание с вокалистом "Песняров". Фото: Святослав ЗОРКИЙ