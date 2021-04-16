«Все его костюмы - это вызов и эпатаж»: как Леонид Борткевич одевался в годы «Песняров» и позже

Фирменный стиль Борткевича - прозрачные майки и рубашки. Фото: личный архив

Леонид Борткевич всегда одевался броско, смело, даже демонстративно. Вряд ли кто-то видел его в обычном костюме. Иногда казалось, что он просто не сменил сценический костюм и вышел в нем в люди.

Цветастые галстуки - еще одни пунктик Борткевича. На фото - с Арнольдом Шварценеггером. Фото: личный архив

Ковбой Борткевич с третьей женой Татьяной и сыном Кристианом. Фото: личный архив

- Все его костюмы - это вызов и эпатаж. Он привлекал к себе внимание, любил себя украсить и, конечно, хотел казаться молодым - часто его костюмы были с откровенным перебором, - считает художник по костюмам Татьяна Котес. которая в настоящее время занята как художник на съемках фильма о Владимире Мулявине . - Из всех его внесценических нарядов меня особо впечатляла его страсть к прозрачной одежде, будь то майка в сеточку, из 90-х, в ней он позирует на известном фото с Аллой Борисовной Пугачевой, или любимые им рубашки с «золотом». Невозможно забыть его красный кожаный жилет а-ля Фредди Меркури, в которой Борткевич был в студии телеканала «Россия 1» в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека».

В 70 лет «песняр» Борткевич не сдал позиции главного модника легендарного коллектива. На передаче «Судьба человека» в 2020 году. Фото: скрин передачи

На передачу «Судьба человека» в 2020 году 70-летний Борткевич пришел в красной кожаной жилетке а-ля Фредди Меркьюри. Фото: скрин передачи

Съемки художественного фильма про Владимира Мулявина заставили Татьяну глубоко погрузиться в тему, видеоматериалы, архивные фото.

А тут Борткевич в одной и той же монгольской дубленке в 1976 году в Каннах с Аллой Пугачевой и годом позже в Минске с Ольгой Корбут. Фото: личный архив и Юрий Иванов

- Иногда музыканты «Песняров» одевались, как «двое из ларца»: попадая в магазин за границей, покупали то, что было доступно и нравилось. Глядя на фото, можно увидеть, что часто это была одинаковая одежда, хорошо, если разного цвета (об этом можно только догадываться, фото же черно-белые). Музыканты также покупали дефицитные вещи у спекулянтов или в недоступных большинству отделах магазинов, знаю, что их пускали на спецэтаж то ли в ГУМ, то ли в ЦУМ. Но все равно часто брали «что есть» - отсюда одинаковые джинсы, вельветовые куртки, куртки-джинсовки, кожаные пиджаки.

Борткевич любил быть в центре внимания. Фото: личный архив

По старым фотографиям видно, что Борткевич любил выделиться - двухцветный комбинезон и комбинированный пиджак из всего коллектива был у него одного.

Классические пиджаки Борткевич «подсвечивал» цветастыми галстуками. Фото: личный архив

В 1976 году «Песняры» прилетели на музыкальный фестиваль в Канны из Монголии, где все купили себе дубленки. Так и вышли в них в теплых Каннах, одетые не по сезону. В Каннах у Борткевича, по его словам, случился роман с Аллой Пугачевой. Правда, потом он уточнял: Алла просила на эту тему не говорить. Поэтому сложно понять, где правда. Но фото с Пугачевой из Канн в личном архиве Борткевича осталось. На нем он как раз в монгольской дубленке. Уже позже «Песняры» заработали на более качественные и дорогие дубленки югославского производства.

Борткевич вышил на куртке имя любимой жены Ольги Корбут. На фото они с сыном Ричардом в 1987 году. Фото: Юрий Иванов

Музыкант старался не чувствовать бег времени. Фото: личный архив

- Последние 20 лет стиль в одежде у Леонида Борткевича не менялся - он застрял в 90-х: броские джинсы, яркие майки, рубашки необычных расцветок, эдакий стиль раннего Богдана Титомира смешанный со стилем Элтона Джона, - считает Татьяна Котес. - Это был его личный вызов времени, желание быть молодым. При этом у него был далеко не идеальный вкус, все его костюмы с вызовом и перебором. Яркий цвет, блеск, канты, вычурный крой… Но он всю жизнь был крутым ковбоем и не собирался останавливаться из-за такой мелочи, как возраст.

Ядвига Поплавская, Надежда Микулич и Леонид Борткевич на съемках программы «Золотая коллекция белорусской песни» в 2017 году. Борткевичу нравились предметы одежды с рисунком а-ля тату. Фото: Facebook

Еще один look Борткевича образца 2000-х – рубашка с блеском и джинсы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Джинсы и майки психологически связывают человека с молодостью. Думаю, именно поэтому Борткевич не расставался с ними, - отмечает стилист. - При этом у него был не очень хороший вкус, все его костюмы - это вызов и эпатаж. Но он всю жизнь был крутым ковбоем и не собирался останавливаться из-за такой мелочи, как возраст.