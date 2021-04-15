Глава Нацбанка Павел Каллаур рассказал о том, какие у него вклады, прокомментировал слухи об отставке и высказался о гражданском долге

В Нацбанке впервые за долгое время состоялась пресс-конференция с участием Павла Каллаура Фото: Виктор ПАЖИТОК

C 21 апреля 2021 года по решению Национального банка ставка рефинансирования повышается с 7,75% до 8,5% .

- Данное решение вкупе с другими мерами направлено на сдерживание инфляции, - пояснил глава Нацбанка Павел Каллаур, добавив, что с конца 2020 года инфляция в Беларуси ускорилась, эти процессы имеют место и сегодня - по итогам марта индекс потребительских цен в годовом выражении составил 8,5%.

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ И ВОССТАНОВЛЕНИИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

По словам Павла Каллаура, на депозитном рынке Беларуси с начала текущего года прослеживается положительная тенденция.

- Отмечается небольшой приток рублевых вкладов населения. Динамика валютных вкладов пока остается отрицательной. Однако следует понимать, что задача по восстановлению сберегательного процесса не может быть решена одномоментно, это требует терпения и времени, - подчеркнул Павел Каллаур.

Характеризуя ситуацию на рынке валютном, глава Нацбанка отметил, что спрос на валюту носит умеренный характер. В настоящее время и предприятия, и граждане продолжают оставаться чистыми покупателями иностранной валюты, однако в Нацбанке констатируют некоторое снижение объемов чистой покупки валюты со стороны физлиц.

- В целом финансовый сектор, в том числе и платежная система, функционируют надлежащим образом, - обобщил Павел Каллаур.

По планам Нацбанка к концу 2021 года объем золотовалютных резервов составит более $6 миллиардов. Фото: Виктор ПАЖИТОК

ДОЛЯ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ КРЕДИТОВ – ЧУТЬ БОЛЕЕ 5%

Запас прочности, который был сформирован в предыдущие годы, позволил белорусским коммерческим банкам относительно спокойно пережить шоки, с которым подверглась экономика прошлом и текущем годах. Показатели финансовой стабильности субъектов банковского сектора сохраняются в приемлемом диапазоне.

- Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1 апреля составляет 5,2% при пороговом допустимом значении 10%. В целом финансовый сектор работает надлежащим образом, - резюмировал Каллаур.

ОБ ОБНОВЛЕННОМ ЗАКОНЕ «О ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ»

В июле 2021 года в Беларуси вступит в силу новая редакция закона «О валютном контроле». В Нацбанке никаких резких и принципиальных негативных последствий реализации норм закона, в том числе и существенного оттока вкладов за рубеж, не ожидают.

- Смягчение валютного законодательства у нас происходило постепенно, поэтому резкой реакции — такой, что с завтрашнего дня все можно выводить — этого просто не будет, - сказал первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Он также отметил, что, несмотря на периодически озвучиваемую критику, что ставки по вкладам в иностранной валюте в Беларуси низкие, они выше, чем за рубежом. Помимо этого в республике реально действует эффективная система гарантирования банковских сбережений.

- С точки зрения безопасности можно сказать, что та система гарантирования вкладов, которая у нас есть, здесь никто не может с нами конкурировать. Ну и с точки зрения простоты процесса, контроля за своими средствами, проще иметь дело с банком, который находится здесь, внутри страны, - сказал Сергей Калечиц.

О ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВАХ БЕЛАРУСИ: «ХВАТИТ НА ДВА МЕСЯЦА ИМПОРТА»

По планам Нацбанка, к концу 2021 года объем золотовалютных резервов составит более $6 миллиардов.

- С учетом исполнения внешних или внутренних обязательств золотовалютные резервы составили на 1 апреля 2021 года $6,9 миллиарда. На конец года, с учетом прогнозируемых поступлений и выплат, по нашим оценкам, они составят более $6 миллиардов. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг, - сказал Павел Каллаур.

КАЛЛАУР О СЛУХАХ ПРО СВОЮ ВОЗМОЖНУЮ ОТСТАВКУ: «РАНО МНЕ РЫБАЛКОЙ ЗАНИМАТЬСЯ»

Поинтересовались журналисты у Павла Каллаура периодически циркулирующими в СМИ слухами о том, что он собирается покинуть пост главы Нацбанка.

- Рано мне рыбалкой заниматься, - в шутку сказал Павел Каллаур и добавил следующее. - Одну мысль хочу донести. Мы рассматриваем актуальные вопросы ценовой и финансовой стабильности. Эта стабильность - общественное благо. Задача и профессиональный долг Нацбанка - прилагать усилия эти блага обеспечивать. Мы должны вернуться к среднесрочной цели - инфляция 5%. Я считаю своим профессиональным и гражданским долгом обеспечить защиту этих целей.

О ТОМ, КАК СБЕРЕГАЕТ СВОИ ДЕНЬГИ САМ ГЛАВА НАЦБАНКА

Рассказал Павел Каллаур и о своей личной стратегии сохранения и преумножения денег. Сберегает он исключительно в рублях.

- Я всегда сберегаю в белорусских рублях. У меня стратегия сбережения: не менее 13 месяцев безотзывные вклады. Попросил мне сделать расчеты. За 5 лет доходность по сравнению с долларовыми сбережениями была на 70% выше, - резюмировал Каллаур, подчеркнув, что ситуация несколько изменилась некоторое время назад: за последние 1,5−2 года ставка была на 5% ниже, чем у тех, кто предпочитает долларовые депозиты.

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С 21 апреля Нацбанк повышает ставку рефинансирования. Делает это он впервые с 2015 года - все это время ставку пересматривали в сторону снижения. Мы спросили у эксперта: что будет с процентами по банковским вкладам и депозитам (вот тут про это)