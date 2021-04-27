Радуница, новое кладбище «Лесное» и коронавирусные гробы с окнами: специалист рассказал об организации похорон и подзахоронениях

Радуница – время приехать на могилы родных, убраться, постоять, вспомнить. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В любой погожий выходной за несколько недель до Радуницы на кладбищах в черте Минска и за его пределами можно видеть много людей, которые приезжают убраться на могилах близких родственников. О новом некрополе «Лесное», о цене места на кладбище и в колумбарной нише, о специальных гробах для людей, умерших от ковида, наш сегодняшний разговор с директором Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания Минска Николаем Ракевичем.

На новом кладбище «Лесное» уже более 500 могил

- Захоронения на кладбище «Лесное» ведутся с 2 марта 2021 года. За это время там уже похоронено более 500 умерших (один сектор, а это около четырехсот двухместных участков, был полностью заполнен в первый месяц работы кладбища), - рассказал Николай Ракевич. - Двухместные участки на этом некрополе будут предлагаться минчанам и в ближайшей перспективе. В будущем на этом новом кладбище будут также захоронения как традиционным способом в землю, так и газонные захоронения, почетные участки, захоронения урн с прахом после кремации в землю и захоронения урн с прахом в колумбарные стены. В конце мая здесь планируется достроить административный корпус. На сегодняшний день подъездные дороги на самом кладбище практически готовы. Подъездная дорога от Могилевской трассы до кладбища «Лесное», а это порядка 2 километров, - пока из асфальтогранулята, указатель тоже есть.

- А если семья предполагает изначально взять не двухместный участок, а трех- или четырехместный?

- Трех- и четырехместные участки на сегодняшний день есть на Западном кладбище. Но надо понимать, что двухместный участок государство предоставляет бесплатно, а за резервирование каждого дополнительного места надо доплатить по 1200 руб. 60 коп. Получается, что трехместный участок обойдется в 1200 руб. 60 коп., а четырехместный - 2401 руб. 20 коп. Подзахоронить одну или несколько урн с прахом можно бесплатно в пределах участка захоронения, которая уже есть у семьи. Но о таком и любом другом подзахоронении надо поставить в известность администрацию кладбища, потому что сведения о погребенных на кладбище умерших вносятся в республиканский регистр населения. Подзахоронения урн, но за определенную плату, могут провести и работники крематория.

Колумбарных ниш на минских кладбищах становится все больше, потому что кремируют минчане умерших родственников все чаще. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А сколько стоит место в колумбарной стене, на газонных захоронениях, кремация? Возможно ли резервирование ячеек в колумбарной стене рядом друг с другом или участков на газонных захоронениях рядом и во сколько это обойдется?

- Установлена плата за предоставление или резервирование одного места в колумбарии в размере 10 базовых величин (290 руб. - Ред.). При захоронении урны в колумбарную стену родственники могут зарезервировать дополнительно еще 3 ячейки. Стоимость газонного захоронения составляет около 2400 рублей (это весь комплекс услуг по захоронении и памятник единого образца). При этом Спецкомбинатом в рамках предварительно уплаченной суммы в течение 10 лет обслуживается газон на участке. Дополнительно рядом можно зарезервировать одно место размером 1,40 на 2,30. Резервирование дополнительного места будет стоить 1680 рублей. На сегодняшний день стоимость кремации с ритуалом в зале крематория составляет 142 рубля, без проведения ритуала в зале 126 рублей.

За три года на Военном кладбище родственники привели в порядок около 200 могил

С 2015 года в связи с новой редакцией Закона о погребении и похоронном деле на Сцецкомбинат КБО была возложена функция инвентаризации погребений. Сотрудники Спецкомбината вывешивали уведомления на неухоженных, заброшенных могилах с просьбой к родным привести захоронения в порядок, потому что если могила не ухожена в течение двух лет, то спецкомбинат вправе навести там порядок самостоятельно, демонтировав старый, разрушившийся памятник или крест.

- Начали мы с Военного кладбища, вывесили там уведомления на некоторые могилы - и наши призывы возымели действие, - рассказал Николай Ракевич. - С 2015 по 2018 год около 200 заброшенных могил родственники привели в порядок. Инвентаризация была проведена и на других кладбищах в черте Минска и за его пределами, которые находятся в ведении Спецкомбината КБО.

- Можно ли уложиться с похоронами, потратив на это, например, две пенсии?

- Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси в феврале 2021 года составил 512 рублей. Две пенсии - 1024 рубля. За эти деньги можно достойно проводить человека в последний путь. В Спецкомбинате комплекс «Эконом» стоит, например, 670 рублей. Туда входят: гроб, деревянный крест с табличкой, венок, покрывало, рушники для опускания гроба. За эту сумму также доставят по адресу похоронные принадлежности, вынесут гроб с телом, предоставят автокатафалк с одного адреса до кладбища, установят на кладбище во время прощания шатер и постамент, захоронят тело умершего в могилу. Летом выкопать могилу стоит примерно 240 рублей, зимой подороже, потому что промерзший грунт приходится буквально вырезать баровой установкой. Итого получается чуть более 900 рублей. Человеку, взявшему на себя организацию погребения, государство гарантирует выплату пособия на погребение, размер которого в апреле 2021 года составил, например, 1277,1 рубля. Похоронить хватит, и на скромный поминальный стол на небольшое число людей, наверное, тоже.

Хочу обратить внимание людей на работу некоторых частных фирм, которые занимаются похоронными услугами. Они предлагают людям отдать им государственное пособие на погребение, а за это обещают сделать все «очень хорошо». В итоге они покупают ритуальные принадлежности на 500 - 600 рублей, а остальные деньги просто кладут себе в карман. Человека, на которого горе свалилось вдруг, у которых умер родной человек, понять можно - люди в такой ситуации в стрессе, растеряны, часто просто не понимают, что им делать. Советую: нет сил самим заниматься похоронами, попросите друзей, родных - люди не откажут. Таким образом вы сэкономите свои деньги и не будет потом гадкого ощущения, что на вашей беде кто-то нажился. Но я знаю, что в новой редакции Закона о погребении и похоронном деле, который вступит в силу летом 2021 года, сказано, что пособие на погребение должны получать только родственники, но не агенты фирм.

Воду на кладбища начнут давать с 19 апреля

Уже более года в Беларуси длятся ограничения из-за коронавируса и за это время многие, особенно пожилые люди, сократили число встреч с родными и знакомыми. Но скоро Радуница, и людям, конечно же, хотелось бы посетить могилы, встретиться с родственниками.

- Наше видение: если есть возможность, то массово на Пасху или Радуницу ехать на кладбища все же не надо и в этом году, - считает Николай Ракевич. - Есть погода - приезжайте убраться на кладбище заранее и лучше только своей семьей. Не стоит рисковать, как говорится, береженого и Бог бережет.

Искусственные цветы для украшения могил на кладбищах - бизнес для мелких предпринимателей и головная боль для экологов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А как с водой, с инвентарем?

- С 19 апреля мы начинаем плановый запуск воды на всех кладбищах. В первую очередь дадим воду на кладбищах в черте города - Восточное, Военное. На некоторых кладбищах за зиму образовались порывы на трубах, специалисты устраняют, и будем давать воду. К Пасхе и к Радунице вода будет на всех кладбищах. Там, где стоят цистерны с водой, в ближайшие дни мы туда воду будем заливать. Но если люди приезжают еще до того, как воду дали, то в администрации кладбищ не откажутся налить воду в канистру или в пластиковые бутылки.

Что касается хозинвентаря, то цена его аренды за 1 единицу - 1,5 руб., за 2 единицы - 2 руб., за 3 единицы - 2,5 руб. Грабли, лопату можно взять в администрации кладбища.

КСТАТИ

С ноября 2020 года Спецкомбинат КБО первыми в Беларуси стали производить гробы, в крышки которых вмонтированы окна из оргстекла. Они предназначены для прощания с людьми, умершими от коронавирусной инфекции, без открытия крышки гроба.

- Такие гробы пользуются спросом, - говорит Ракевич. - Они представлены в лакированной версии и в версии деревянного гроба, обитого тканью. Цены, например, 389 руб., 659 руб., тогда как обычные гробы с полностью деревянными крышками стоят в среднем в пределах 180 - 220 руб. Пока такие гробы продаются только в Минске, но покупателям из регионов мы тоже не откажем.