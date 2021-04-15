Мировой автобренд бесплатно снял клип молодому белорусскому музыканту Olsam: видео основано на реальных событиях

Фото со съемок. Источник: личный архив

В ютубе и соцсетях набирает популярность клип на песню «KIA Rio». Динамичное видео и запоминающийся мотив собирают просмотры и лайки. Автор трека - певец Olsam. Оказалось, что под этим псевдонимом скрывается простой белорусский парень по имени Максим. Он работал администратором магазина и параллельно занимался музыкой, делал это от души и «по приколу». Именно так и появилась песня «KIA Rio».

Olsam записал ее и выложил в свободный доступ в Сеть 25 декабря прошлого года, где трек и нашли сотрудники KIA Motors - помогла программа мониторинга упоминаний Youscan.

Было это 22 января 2021 года , тогда же и было принято решение - поддержать музыканта и предложить ему снять клип.

- Уж очень нам понравилась песня, - комментируют в офисе KIA Motors.

Представители компании связались с Максимом, который такого развития событий не ожидал от слова совсем. Дальше – еще бодрее: бренд выделяет Olsam деньги, организовывает съемки видеоряда.

- В процессе подготовки мы узнали, что песня основана на реальных событиях: отец Максима владеет автомобилем KIA Rio и часто сталкивался с тем, что сыновья без спроса берут автомобиль, - говорят в компании.

Очевидно, что отсюда - и припев песни:

«Не нужна мне Panamera,

Не хочу я новый Мерин,

Я хочу забрать у бати

Этот KIA Rio!»

Клип Olsam получился «основанным на реальных событиях», снимали его сразу в нескольких столичных локациях. Съемки длились ни много ни мало, а с 8 утра до 2-ух часов ночи, и участие в них принял даже отец Максима - он сыграл в нем самого себя.

К слову, трек пришелся по вкусу аудитории Tik-Tok. Там ролики с использованием песни «KIA Rio» собрали уже более 140 тысяч просмотров!

- Бренду KIA всегда интересно пробовать что-то новое, необычное. Мы можем быть серьезными, но иногда не прочь пошутить. Мы очень рады новому опыту и надеемся? что наш совместный клип поднимет вам настроение,- комментируют в представительстве KIA Motors.