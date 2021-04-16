Связаны одной цепью: эксперты Greenworks рассказали, как выбрать цепную пилу

Перед тем, как подготовить гриль или разжечь камин, владельцам загородной недвижимости предстоит разобраться с сушняком, обезопасить жилище от покосившихся деревьев, а, возможно, и реконструировать фасад бани. В саду и в мастерской, для строительных работ и заготовки дров незаменимым помощником остается цепная пила. Как выбрать инструмент под ваши задачи, рассказали эксперты Greenworks.

Какие цепные пилы бывают?

В зависимости от типа двигателя различают бензиновые и электрические пилы. Все они предназначены для работ с деревом.

1. Бензиновые

Работают на топливе, как правило, это масло и бензин в пропорции 1:40, 1:50. Чтобы «завести» пилу нужно несколько раз потянуть ручку стартера и открыть воздушную заслонку карбюратора, когда двигатель «схватится». Со второй или четвертой попытки пила должна начать работать. Также, такие пилы требуют обслуживания: замены свечей и фильтра.

Из-за высокой мощности двигателя, бензопилы все чаще используются как профессиональный инструмент, например, для валки леса. Но можно подобрать вариант и для работы на даче и участке загородного дома.

2. Электрические

- Проводные

Легко запускаются «с кнопки», однако требуют подключения к розетке, поэтому ограничены длиной провода и используются для распила разного вида дерева на небольших участках. Электрическая пила – экологичный инструмент: не нужно будет дышать выхлопными газами и загрязнять ими окружающую среду. В дополнительном обслуживании такие пилы не нуждаются.

- Аккумуляторные

Не требуют привязки к электросети, а значит максимально мобильны. При этом легко запускаются, без топлива и удлинителей, и, что немаловажно, долго держат заряд. Аккумуляторные пилы остаются оптимальным вариантом для бытового использования их вес меньше, а перевозить их легче. При этом топливо для пилы не протечет, а значит не создаст пожароопасную ситуацию.

Помните, какую бы пилу вы не выбрали, необходимо соблюдать технику безопасности.

Аккумуляторные пилы под ваши задачи

Заметим, что для частного использования наиболее удобны аккумуляторные цепные пилы, так как это прежде всего автономный, легкий в использовании и достаточно мощный инструмент. Как правило, аккумуляторные пилы подходят для обрезки деревьев, распила дров, подготовки материалов для строительства. А вот с какой легкостью и какую толщину осилит пила, зависит от конкретной модели.

Обратите внимание на характеристики аккумуляторов:

- Чем выше напряжение, тем инструмент мощнее

- Чем больше емкость, тем длительнее работа без подзарядки

Например, мобильная и легкая – всего 2,6 кг – пила Greenworks GD24CS30 работает от универсального аккумулятора из серии G-24, который подходит для работы с другими 24В устройствами. Длина ее шины из кремнистой стали – 30 см, то есть максимальная ширина бревна или доски, которую можно распилить, как раз 30 сантиметров. При этом в Greenworks GD24CS30 установлен надежный бесщеточный двигатель, не уступающий бензиновым аналогам в своей категории. Однако пила включается одной кнопкой и не требует никакого дополнительного обслуживания. Уровень шума инструмента значительно ниже бензиновых вариантов, а урондля экологии отсутствует. Для безопасности у пилы предусмотрена кнопка-предохранитель от случайного старта и щиток для защиты рук от порезов.

Greenworks GD24CS30 – это отличный выбор для подрезки толстого кустарника, сучков, садовых деревьев. Переносить такую пилу можно даже в рюкзаке, а значит подойдет рыбакам, охотникам и любителям походов. Незаменимая вещь для автомобилистов. Время беспрерывной работы: до 100 спилов.

Более мощный вариант – Greenworks GD40CS18 с шиной в 40 см подойдет для полноценного ведения хозяйства: распила бруса, веток, стволов диаметр которых не превышает 40 см.

В августе 2020 года, Greenworks GD40CS18 вошла в ТОП-5 самых производительных аккумуляторных пил по версии GardenTools. Действительно, двигатель сопоставим по мощности с бензиновым на 1,9 л/сил, при этом срок автономной работы до 110 спилов от 4 А/час батареи.

Здесь так же предусмотрены предохранитель включения, механический тормоз цепи и защита от перегрузки. Инструмент действительно удобен для работы, как на земле, так и на вершине дерева, к тому же пилящая способность впечатляет.

Цепная аккумуляторная пила Greenworks GD60CS40 с бесщеточным двигателем из линейки устройств 60V относится к полупрофессиональным инструментам. Длина его шины также 40 см. Пила предназначена для распила веток, стволов, бруса и бревен.

Ее двигатель сопоставим по мощности с бензиновым, мощностью 2,2 л/сил, но также имеет все плюсы электрического: абсолютно экологичен, имеет высокий крутящий момент (пилит быстрее бензинового аналога – 20 м/с), низкий уровень шума и вибраций и, конечно, также не требует подготовки масло-бензиновой смеси и какого-либо обслуживания.

Система экономии заряда батареи ECO-Boost регулирует обороты двигателя в зависимости от нагрузки цепи. Пила обладает компактным размером, небольшим весом – 4,2 кг, а также долгим временем автономной работы: до 120 спилов от 4 А/ч батареи.

Пила Greenworks GC82CS25 с шиной в 46 см из линейки техники 82V Commercial относится к профессиональным инструментам, которые подходят не только для частных хозяйств, но и для коммунального использования. Диаметр бруса или ствола может достигать 46 см.

Эта производительная новинка 2021 года с бесщеточным двигателем серии DigiPro по мощности сопоставима с бензиновыми аналогами на 2,5 кВт (3,4 л/сил). Однако отличается повышенной надежностью, благодаря отсутствию контактных щеток. Высокий крутящий момент и автоматическая регулировка оборотов позволяет пилить на высоких скоростях - 21 м/с. То есть Greenworks GC82CS25 может использоваться для валки и распилки деревьев. Исключительная мощность и надежность для настоящих профессионалов своего дела!

При этом пила максимально проста в эксплуатации: пусковой выключатель регулирует уровень мощности, уровень шума и вибраций действительно низкий, а вибрации отсутствуют. Прозрачный масляный бачок для смазки цепи (250 мл) всегда покажет текущий уровень масла, а для безопасности предусмотрен предохранитель включения и тормоз цепи.