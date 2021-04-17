Коронавирус в Беларуси, последние данные на 17 апреля 2021 года: в Минздраве рассказали, как проходит третья волна, привился министр, а ВОЗ сделал важное предупреждение

В мире нарастает третья волна коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последняя статистика по заболеваемости коронавирусом в мире и стране пока не пугает. В Беларуси, официально, по-прежнему менее 10% обработанных тестов показывают положительный результат. По последним данным, опубликованным Министерством здравоохранения 16 апреля, за сутки в республике выявлены 1 тыс. 516 новых случаев COVID-19, при этом выписаны из больниц 1 тыс. 489 пациентов.

В то же время смертность, по официальным данным, пока держится на одном уровне. Снова 10 пациентов с выявленным коронавирусом умерли за сутки в Беларуси. За все время распространения инфекции на территории страны скончались 2 тыс. 403 пациента с ковидом. А всего, с начала пандемии, в Беларуси зарегистрировали 341 тыс. 539 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели 331 тыс. 972 пациента.

Пиневич рассказал о третьей волне коронавируса

Вот и глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что пока нет лавинообразного роста заболеваемости коронавирусом. Однако Минздраву не нравится последний метеопрогноз: из-за дождливой погоды люди будут вынуждены больше находиться в закрытых помещениях. По словам министра, в сравнении с предыдущими волнами COVID-19 темп прироста пациентов, которые госпитализируются в больницы со средней и тяжелой формами коронавируса, в разы выше, чем тех, кто остается лечиться на амбулаторном этапе.

Глава Минздрава привился от COVID-19

Кстати, Пиневич привился от коронавируса вакциной «Спутник V», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты».

- Можно уже официально заявить, что партия вакцины «Спутник V», которая была произведена на предприятии «Белмедпрепараты», вошла в массовый оборот, - рассказал министр.

Ранее глава Минздрава заявил, что «первая вакцина, которая сойдет с предприятия «Белмедпрепараты» - за мной».

Глава Минздрава Пиневич привился от коронавируса. Фото: телеграм-канал Минздрава

Эксперты ВОЗ предупредили о скорости распространения ковида

Но есть и настораживающая информация. Эксперты ВОЗ предупредили, что скорость распространения COVID-19 скоро достигнет рекордного показателя за всю пандемию. Такое заявление сделал на брифинге 16 апреля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

- По всему миру заражения и смерти от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность. Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию, - отметил глава ВОЗ.

Парфюмер рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19

А вот важная информация для тех, кто уже переболел. Специалист-парфюмер, которая сама перенесла потерю обоняния после перенесенного ковида, поделилась рецептами, как это сделать. Мэри Фурс предлагает воспользоваться эфирными маслами.

Если вас настигла гипосмия (ухудшение обоняния) или аносминя (полная его потеря), не стоит ждать, пока все восстановится само, нужно активно заняться «починкой» способности ощущать запахи. Иначе к вам незаметно могут подкрасться снижение либидо, импотенция и депрессия. Самое эффективное эфирное масло при восстановлении обоняния - масло базилика. Мэри Фурс советует капать масло на ладони, растирать и периодически вдыхать аромат.

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