Коронавирус в Беларуси, последние данные на 16 апреля 2021 года: отменят ли «ковидные» надбавки врачам, влияние COVID-19 на рак и ответы инфекциониста о вакцинации

В Беларуси растет количество инфицированных - идет третья волна ковида. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Третья волна коронавируса, официально объявленная Минздравом несколько дней назад, продолжает нарастать. Согласно статистике Минздрава, опубликованной 15 апреля, количество выявленных случаев инфицирования снова увеличилось и составило 1222 человека. В то же время из больниц страны за сутки выписали 1348 человек, которые проходили лечение от COVID-19, умерли 10 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего за период пандемии в Беларуси умерли 2393 человека с ковидом.

Минздрав рассказал, будут ли отменять белорусским врачам «ковидные» надбавки

Министерство здравоохранения прокомментировало появившиеся в последнее время слухи о том, что медикам, работающим с инфицированными COVID-19 пациентами, вскоре отменят надбавки за работу в красной зоне.

- В последнее время начала появляться информация, я бы сказал – слухи, об отмене, сокращении и других изменениях по выплатам в соответствии с указом президента № 131. Поясню – речь идет о надбавках за работу с COVID-19, - привела пресс-служба ведомства слова замминистра здравоохранения Дмитрия Чередниченко. - Минздрав официально заявляет, что никаких планов ни у министерства, ни у правительства по отмене 131 Указа не было и не будет!

Врач-инфекционист ответил на самые популярные вопросы о вакцинации

Журналисты «Комсомолки» записались на прививку от ковида, и в ожидании, пока подойдет очередь, задали врачу-инфекционисту самые популярные вопросы, которые возникают у читателей.

Врач объяснил, что прививаться от ковида нужно и тем, кто уже перенес инфекцию, рассказал о существующих ограничениях и противопоказаниях и назвал примерный срок действия вакцины.

- Предполагается, для большинства он будет сохраняться на протяжении не менее двух лет. Но окончательные выводы можно будет делать только после проведения обследований первых добровольцев, получивших вакцины в середине 2020 года. Пока исследование эффекта от вакцины ограничено десятью месяцами, - объяснил специалист.

Врачи подтвердили: COVID-19 может уничтожать раковые клетки

Российские медики утверждают, что нашли подтверждение возможности COVID-19 уничтожать раковые клетки.

«Любое инфекционное заболевание, в том числе коронавирус, может приводить к тому, что активируется иммунная система и уничтожается злокачественная опухоль», - рассказал иммунолог Владимир Болибок. Врач напомнил, что одним из первых лекарств против онкологических заболеваний была вытяжка из двух видов бактерий, вызывающих повышение температуры и лихорадку, после чего опухоль начинала регрессировать.

Детям, перенесшим COVID-19, угрожает инсульт

Невеселая новость от зарубежных исследователей: несмотря на то, что дети в основном переносят COVID-19 легко, вирус может вызвать у них редкие неврологические патологии. Зафиксированы случаи патологии центральной нервной системы, тромбоишемической болезни, инсультов, цереброваскулита, судорог, энцефалита и других осложнений, которые, к тому же, затруднительно распознать на ранних стадиях.

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